Sâmbătă se vor desfășura două adunări publice în municipiul București, prima între orele 13:00-14:30, cu deplasarea participanților pe banda I de circulație pe traseul Piața Universității - bulevardul Nicolae Bălcescu - bulevardul Gheorghe Magheru - Piața Romană - bulevardul Lascăr Catargiu - punct final alveola centrală Piața Victoriei, iar a doua, între orele 18:00-19:30, cu deplasarea pe trotuar pe traseul Piața Victoriei - Calea Victoriei - Piața Universității - esplanada cu statui.Brigada Rutieră va dispune măsuri de fluidizare a traficului rutier și de prevenire a accidentelor de circulație, relatează Agerpres.

De asemenea, le solicită conducătorilor de autovehicule să circule cu prudență, să păstreze o distanță suficientă pentru a putea frâna în condiții de siguranță, să nu oprească ori să staționeze decât în locurile special amenajate și să respecte semnalele, indicațiile și dispozițiile polițiștilor rutieri, a informat Brigada Rutieră a Capitalei.

Duminică, între orele 08:00-16:00, se va desfășura concursul 'Băneasa Forest Run', după următorul program: între orele 08:00-09:00 - adunarea participanților pe porțiunea cuprinsă între Academia de Poliție și aleea Padina, iar între orele 09:00-16:00 - alergare pe aleile din pădurea Băneasa, pe distanțele de 3 km, 6 km, 11 km și 21 km.

'Pentru buna desfășurare a evenimentului, între orele 07:00-16:00, se va restricționa traficul rutier pe tronsonul de drum cuprins între aleea Privighetorilor și aleea Padina', a precizat sursa citată.Brigada Rutieră le solicită conducătorilor de autovehicule să evite deplasarea în zonă în această perioadă, să circule cu prudență, să păstreze o distanță suficientă pentru a putea frâna în condiții de siguranță, să nu oprească ori să staționeze decât în locurile special amenajate și să respecte semnalele și indicațiile polițiștilor rutieri.