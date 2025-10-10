Bărbatul care voia să-și dea foc cu tot cu mașină în Timișoara: „Ați avut noroc că n-am avut mitraliera să vă împușc pe toți”

10-10-2025 | 19:12
S-au derulat scene șocante în Timișoara. Un bărbat a intrat într-o benzinărie, a turnat carburant pe el şi pe maşina sa şi a ameninţat că va da foc. L-au oprit agenții de securitate înainte să provoace un incendiu de proporții.

Poliţiştii chemați la fața locului au aflat că scandalagiul băuse şi nici nu are permis de conducere.

Camerele de supraveghere l-au filmat în benzinărie joi noapte, la două și 37 de minute.

Individul a luat mânerul pompei, a deschis ușa mașinii și a început să o stropească vehiculul cu benzina atât în interior cât și pe afară. Câteva secunde mai târziu a turnat benzină și pe el în timp ce în mana ținea o brichetă. Un agent de securitate l-a văzut și a intervenit imediat.

Corespondent PRO TV: „Individul a apucat să verse pe mașină aproape zece litri de benzină. Pericolul a fost atât de mare pentru că la cea mai mică scânteie, autoturismul ar fi fost cuprins de flăcări”.

Agenții de la firma privată l-au păzit pe scandalagiu până la venirea polițiștilor. Angajații benzinăriei au împrăștiat nisip pentru a absorbi combustibilul vărsat.

Ionuț Adrian Mageri, agent de pază al benzinăriei: „Intenția mea a fost să îl îndepărtez de la locul faptei de unde era totul plin de benzină, l-am imobilizat. El între timp a întins mâna către mașină cu bricheta să aprindă, atunci am acționat. Din punctul meu de vedere a fost foarte periculos tot, am reacționat la secundă. Am acționat direct pentru că tot era în pericol aici”.

”Nu am bani de chirie, de mâncare, de copii”

Bărbatul a fost preluat de polițiști și reținut pentru 24 de ore. La ieșirea de la audieri, a făcut declarații șocante.

Reporter: „De ce ai vrut să dai foc?”

Bărbat: „Eram supărat!”

Reporter: „Ce probleme ai?”

Bărbat: „Ați avut noroc că nu am avut mitraliera să vă împușc pe toți. Că nu am bani, de chirie, de mâncare, de copii”.

Autoritățile au găsit în mașina bărbatului o sticlă de alcool și mai multe doze de energizant.

Maria Mitroi, purtător de cuvânt IPJ Timiș: „În urma testării bărbatului cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,67 mg/litru alcool pur în aerul expirat. Totodată, acesta nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule."

Individul este cercetat pentru tentativă de distrugere, conducere fără permis și conducere sub influența băuturilor alcoolice.

