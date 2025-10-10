Incendiu într-un bloc din Iași. Patru persoane au ajuns la spital. „Bufnea în casă, pocnea, și apoi fum”

Stiri actuale
10-10-2025 | 07:37
×
Codul embed a fost copiat

Panică, joi seară, într-un bloc cu 10 etaje din Iași, după ce un apartament a luat foc. Cincizeci de locatari au stat în stradă până când pompierii au stins flăcările. Patru persoane s-au intoxicat cu fum și au fost transportate la spital.  

autor
Iulia Ciuhu

Alarma s-a dat într-un bloc turn din cartierul Păcurari, din Iași.

Când au ajuns pompierii, apartamentul de la etajul al doilea ardea mocnit, iar casa scării era inundată de un fum dens.

Femeie: „Bufnea în casă, pocnea, și apoi fum. Cățelul tremură, săracul, tremur și eu.”

Student: „Ieșea fum și de aici, și de pe geam, și de pe partea cealaltă. Toată lumea ieșea de peste tot.”

Citește și
morti incendiu
De ce ar fi dat foc casei femeia din Dâmbovița. A murit în incendiu, alături de fiul ei de 5 ani

Bărbat: „Am simțit fumul, am ieșit pe hol și am simțit că vine foarte mult fum de pe casa scării. Și pisicuța am luat-o cu noi, că nu puteam să o lăsăm.”

Georgică Onofreiasa, purtător de cuvânt ISU Iași: „15 persoane s-au autoevacuat, 31 au fost evacuate de pompieri, șapte au fost asistate medical acolo, iar patru au fost transportate la spital cu simptome de intoxicație cu fum. Fără arsuri.”

Cauza incendiului a fost folosirea focului în spații închise, potrivit autorităților.

Reacția lui Mircea Cărtărescu după ce Premiul Nobel pentru Literatură a fost câștigat de scriitorul maghiar Krasznahorkai

Sursa: Pro TV

Etichete: iași, incendiu, pompieri,

Dată publicare: 10-10-2025 07:37

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Ce s-a întâmplat cu Nadal? Poza care a stârnit mii de comentarii, la zece luni de la retragerea spaniolului din tenis
FOTO Ce s-a întâmplat cu Nadal? Poza care a stârnit mii de comentarii, la zece luni de la retragerea spaniolului din tenis
Citește și...
Incendiu într-un bloc din Timișoara izbucit din cauza unei ţigări. 80 de persoane au fost evacuate de urgență
Stiri actuale
Incendiu într-un bloc din Timișoara izbucit din cauza unei ţigări. 80 de persoane au fost evacuate de urgență

Doi adulți și un copil au ajuns la spital în urma unui incendiu izbucnit joi noaptea în apartamentul în care locuiau, într-un bloc din Timișoara, cauza cea mai probabilă fiind o țigară aprinsă. 

De ce ar fi dat foc casei femeia din Dâmbovița. A murit în incendiu, alături de fiul ei de 5 ani
Stiri actuale
De ce ar fi dat foc casei femeia din Dâmbovița. A murit în incendiu, alături de fiul ei de 5 ani

Tragedie într-o comună din Dâmbovița. Un băiețel de 5 ani a murit împreună cu mama lui, după ce femeia ar fi provocat intenționat, potrivit pompierilor, un incendiu în locuință.

Incendiu uriaș în Capitală. Pompierii intervin cu 12 autospeciale pentru a stinge flăcările. Se lucreză la lichidare. FOTO
Stiri actuale
Incendiu uriaș în Capitală. Pompierii intervin cu 12 autospeciale pentru a stinge flăcările. Se lucreză la lichidare. FOTO

Pompierii bucureșteni intervin, miercuri, cu 12 autospeciale pentru stingerea unui incendiu produs pe strada Mureșeni din Capitală, care a afectat patru locuințe și o anexă pe o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați. Se lucrează la lichidarea lui.

Motivul pentru care femeia din Dâmbovița a dat foc la casă și a murit împreună cu băiețelul ei de 5 ani
Stiri Socante
Motivul pentru care femeia din Dâmbovița a dat foc la casă și a murit împreună cu băiețelul ei de 5 ani

Un băiețel de 5 ani din Dâmbovița și mama lui au murit în urma unui incendiu petrecut în locuința lor. Potrivit anchetatorilor, chiar femeia ar fi aprins focul, și ar fi vrut să se sinucidă.

O hală de carmangerie a fost mistuită de un incendiu, lângă Timișoara. „Am luat o căciulă şi am fugit”
Stiri actuale
O hală de carmangerie a fost mistuită de un incendiu, lângă Timișoara. „Am luat o căciulă şi am fugit”

O hală unde sunt fabricate și depozitate produse din carne a luat foc duminică seară în comuna Șag, de lângă Timișoara. Construcția industrială se află într-o zonă de case.

Recomandări
Câștigătorul Premiului Nobel pentru Pace este anunțat vineri. Care sunt șansele lui Trump. „Toţi politicienii vor să câştige”
Stiri externe
Câștigătorul Premiului Nobel pentru Pace este anunțat vineri. Care sunt șansele lui Trump. „Toţi politicienii vor să câştige”

Câştigătorul Premiului Nobel pentru Pace 2025 va fi anunţat vineri la prânz, iar candidatura lui Donald Trump, în contextul recentului anunţ al acordului pentru Gaza, a atras şi mai mult atenţia asupra jocului anual al ghicirii noului laureat.

Negociatorul-șef al Hamas anunţă că a primit garanţii care asigură că „războiul s-a terminat definitiv”: „Un moment istoric”
Stiri externe
Negociatorul-șef al Hamas anunţă că a primit garanţii care asigură că „războiul s-a terminat definitiv”: „Un moment istoric”

Negociatorul-şef al Hamas, Khalil al-Hayya, a anunţat joi, într-un discurs difuzat de postul Al Jazeera, că a primit „garanţii” din partea Statelor Unite, mediatorilor arabi şi Turciei care dau asigurări că ”războiul s-a terminat definitiv”.

România, în centrul atenției Parlamentului European. Deputații cer sancțiuni dure după atacurile hibride ale Rusiei
Stiri externe
România, în centrul atenției Parlamentului European. Deputații cer sancțiuni dure după atacurile hibride ale Rusiei

Parlamentul European a adoptat o rezoluție care cere un răspuns unitar al Uniunii Europene la atacurile hibride și încălcările spațiului aerian de către Rusia.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 9 Octombrie 2025

44:49

Alt Text!
La Măruță
9 Octombrie 2025

01:31:55

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
9 Octombrie 2025

01:45:37

Alt Text!
ePlan
Ediția 2

16:43

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28