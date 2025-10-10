Incendiu într-un bloc din Iași. Patru persoane au ajuns la spital. „Bufnea în casă, pocnea, și apoi fum”

Panică, joi seară, într-un bloc cu 10 etaje din Iași, după ce un apartament a luat foc. Cincizeci de locatari au stat în stradă până când pompierii au stins flăcările. Patru persoane s-au intoxicat cu fum și au fost transportate la spital.

Alarma s-a dat într-un bloc turn din cartierul Păcurari, din Iași.

Când au ajuns pompierii, apartamentul de la etajul al doilea ardea mocnit, iar casa scării era inundată de un fum dens.

Femeie: „Bufnea în casă, pocnea, și apoi fum. Cățelul tremură, săracul, tremur și eu.”

Student: „Ieșea fum și de aici, și de pe geam, și de pe partea cealaltă. Toată lumea ieșea de peste tot.”

Bărbat: „Am simțit fumul, am ieșit pe hol și am simțit că vine foarte mult fum de pe casa scării. Și pisicuța am luat-o cu noi, că nu puteam să o lăsăm.”

Georgică Onofreiasa, purtător de cuvânt ISU Iași: „15 persoane s-au autoevacuat, 31 au fost evacuate de pompieri, șapte au fost asistate medical acolo, iar patru au fost transportate la spital cu simptome de intoxicație cu fum. Fără arsuri.”

Cauza incendiului a fost folosirea focului în spații închise, potrivit autorităților.

