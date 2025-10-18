Incendiu la subsolul unui centru spa de pe Calea Plevnei. O persoană a suferit arsuri, iar alte 45 au fost evacuate
Incendiul izbucnit sâmbătă la subsolul unei clădiri, unde funcţionează un centru spa, de pe Calea Plevnei din Sectorul 6 al Capitalei, a fost localizat, o persoană suferind arsuri.
Potrivit ISUBIF, au fost evacuate 45 de persoane.
„În acest moment, incendiul este localizat pe o suprafaţă de aproximativ 80 mp. Se lucrează la lichidarea acestuia şi la ventilarea spaţiilor.”, a anunţat sursa citată.
O persoană cu arsuri se află în grija echipajelor medicale de la faţa locului.
Un incendiu a izbucnit sâmbătă la subsolul unei clădiri dintr-un ansamblu de blocuri de pe Calea Plevnei din Sectorul 6 al Capitalei, în zonă fiind degajări mari de fum.
Pentru informarea populaţiei din proximitate s-a emis un mesaj RO-ALERT.
18-10-2025 11:46