Incendiu la subsolul unui centru spa de pe Calea Plevnei. O persoană a suferit arsuri, iar alte 45 au fost evacuate

Stiri actuale
18-10-2025 | 11:46
pompieri
Inquam Photos / Cosmin Enache

Incendiul izbucnit sâmbătă la subsolul unei clădiri, unde funcţionează un centru spa, de pe Calea Plevnei din Sectorul 6 al Capitalei, a fost localizat, o persoană suferind arsuri.

autor
Sabrina Saghin

Potrivit ISUBIF, au fost evacuate 45 de persoane.

„În acest moment, incendiul este localizat pe o suprafaţă de aproximativ 80 mp. Se lucrează la lichidarea acestuia şi la ventilarea spaţiilor.”, a anunţat sursa citată.

O persoană cu arsuri se află în grija echipajelor medicale de la faţa locului.

Un incendiu a izbucnit sâmbătă la subsolul unei clădiri dintr-un ansamblu de blocuri de pe Calea Plevnei din Sectorul 6 al Capitalei, în zonă fiind degajări mari de fum.

Citește și
Câine explozie sufragerie
Câinele familiei a provocat un incendiu în timp ce se juca în sufragerie cu o baterie. Avertismentul proprietarului. VIDEO

Pentru informarea populaţiei din proximitate s-a emis un mesaj RO-ALERT.  

Sursa: Agerpres

Etichete: bucuresti, incendiu, sectorul 6, spa,

Dată publicare: 18-10-2025 11:46

Articol recomandat de sport.ro
FOTO "Arăți fantastic! Ce mănânci ca să te menții în formă?" Mădălina Florea a rupt tăcerea
FOTO "Arăți fantastic! Ce mănânci ca să te menții în formă?" Mădălina Florea a rupt tăcerea
Citește și...
Restaurantul care a ars în Cluj-Napoca la 1 iulie a fost incendiat intenționat. Pagubele sunt de sute de mii de euro
Stiri actuale
Restaurantul care a ars în Cluj-Napoca la 1 iulie a fost incendiat intenționat. Pagubele sunt de sute de mii de euro

La trei luni după ce un incendiu a distrus un restaurant din Cluj-Napoca, pompierii au stabilit acum că focul a fost pus intenționat într-o magazie de lângă local.  

Câinele familiei a provocat un incendiu în timp ce se juca în sufragerie cu o baterie. Avertismentul proprietarului. VIDEO
Stiri externe
Câinele familiei a provocat un incendiu în timp ce se juca în sufragerie cu o baterie. Avertismentul proprietarului. VIDEO

Un câine a provocat un incendiu în casa stăpânilor săi din Carolina de Nord, după ce a început să roadă o baterie.

Incendiu la un depozit de legume și fructe din Suceava. Pompierii au intervenit cu șase autospeciale
Stiri actuale
Incendiu la un depozit de legume și fructe din Suceava. Pompierii au intervenit cu șase autospeciale

Un depozit de legume-fructe s-a făcut scrum miercuri noapte într-o localitate din județul Suceava.  

Recomandări
Și Pompierii, și Distrigaz susțin că au închis gazele înaintea exploziei devastatoare din Rahova. Ancheta e complexă
Stiri actuale
Și Pompierii, și Distrigaz susțin că au închis gazele înaintea exploziei devastatoare din Rahova. Ancheta e complexă

De anchetă se ocupă procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, care trebuie să lămurească din vina cui a fost posibil acest incident îngrozitor.

Pacient cu arsuri extinse, transferat în Austria după explozia de pe Calea Rahovei. Două dintre victime, operate la Floreasca
Stiri actuale
Pacient cu arsuri extinse, transferat în Austria după explozia de pe Calea Rahovei. Două dintre victime, operate la Floreasca

O persoană afectată de explozia de pe Calea Rahovei, care prezintă arsuri extinse și multiple traumatisme, se află în stare critică și este intubată, fiind transportată, în aceste momente, la o clinică din Austria.

De ce refuză Trump să înarmeze Ucraina cu rachete Tomahawk. Dialogul său cu Zelenski de la Casa Albă „nu a fost uşor”
Stiri externe
De ce refuză Trump să înarmeze Ucraina cu rachete Tomahawk. Dialogul său cu Zelenski de la Casa Albă „nu a fost uşor”

Ucraina nu poate spera să primească rachete Tomahawk din SUA, a afirmat vineri seara târziu presa americană preluată de dpa, după ce preşedintele Donald Trump l-a primit la Casa Albă pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 18 Octombrie 2025

02:05:20

Alt Text!
Superspeed
S9E23

21:41

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 17 Octombrie 2025

01:31:45

Alt Text!
Vorbește Lumea
17 Octombrie 2025

01:29:46

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28