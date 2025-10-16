Incendiu la un depozit de legume și fructe din Suceava. Pompierii au intervenit cu șase autospeciale

16-10-2025 | 07:33
Un depozit de legume-fructe s-a făcut scrum miercuri noapte într-o localitate din județul Suceava.  

Mariana Apostoaie

Flăcările au cuprins clădirea din chirpici învelită în tablă pe o suprafață de aproape 200 de metri pătrați.

Pompierii au intervenit cu șase autospeciale și au reușit să salveze un adăpost de animale și o altă hală.

Din fericire, nu sunt victime, ci doar pagube materiale. Cauza incendiului ar fi fost un scurt-circuit produs la un conductor electric defect, au transmis autoritățile.

Cine poate să primească ordin de mobilizare, cum arată documentul și ce se întâmplă în timpul exercițiilor

