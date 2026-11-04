Locatarii blocului din Târgu Mureș au simțit miros de fum, de dimineață, când se pregăteau să meargă la serviciu, și au sunat șeful de scară. Acesta a alertat pompierii.

Militarii au bătut la ușa apartamentului de unde bănuiau că vine mirosul de fum, însă nu le-a răspuns nimeni la usă.

Vecin: „La etajul trei au văzut că iese fum tare am știut că acolo stă o bătrânică. M-am gândit că o lăsat ceva în priză”.

Pompierii au găsit apoi, în pat, trupul carbonizat al proprietarei.

Alexandra Călușeri, purtător de cuvânt ISU Mureș: „Pompierii au intervenit la lichidarea incendiului și extragerea victimei din apartament, aceasta fiind găsită în stop cardio-respirator. Cauza probabilă a fost un scurt circuit, din cauza unei pături electrice.”

Vecinii spun că bătrâna locuia singură și cel mai probabil, ar fi lăsat peste noapte pătura electrică în priză. Când a luat foc și a ars mocnit, din cauza fumului dens, biata femeie nu a mai putut reacționa să se salveze, spun anchetatorii.

Vecin: „Trebuie căldură și cred că de aia și a luat o să țină cald la rinichi. Poate l-a ținut și mult în priză, era și bolnavă.”

Vecină: „ M-am speriat, nici nu știam de unde. Era fum în cameră și salteaua au aruncat-o pe

Alexandra Luca, purtător de cuvânt al IPJ Mureș: „Trupul neînsuflețit a fost transportat la Institutul de Medicină Legală din Târgu Mureș, în vederea efectuării necropsiei și stabilirea cauzei decesului.”

Nu a fost nevoie să fie evacuat blocul, pentru că incendiul nu s-a extins și nu a afectat alte apartamente. În acest caz se continuă verificările și a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.