„Liniile de tramvai erau aproape inutilizabile, puneau călătorii în pericol, erau vechi de peste 50 de ani, de când le-au făcut comuniştii. Tramvaiele noi se stricau şi nu puteam executa nici garanţia, că se stricau din vina noastră: mergeau pe şine rupte, strâmbe sau chiar lipsă (tocite până la beton). Puneam în pericol tramvaie achiziţionate cu sute de milioane de euro", scrie edilul general, Ciprian Ciucu, miercuri, pe pagina sa de Facebook, scrie Agerpres.

Ciucu spune că șinele vechi puneau în pericol tramvaiele noi

Ciucu menţionează că proiectele au un grafic de finanţare, iar dacă nu vor fi recepţionate la timp, administraţia locală riscă să piardă 5 miliarde de lei din fonduri europene, dar şi din împrumuturi.

„Dacă ar fi fost începute la timp, cum era normal, nu le mai dădeam eu drumul la toate. Dacă nu vor fi executate şi recepţionate în graficul de finanţare asumat, pierdem banii, iar miza este uriaşă. Este spectaculoasă de uriaşă: este o finanţare totală de cca. 5 miliarde de lei. 1 miliard din fonduri europene şi peste 4 miliarde din împrumuturi de la băncile internaţionale de dezvoltare", arată Ciucu.

De asemenea, dacă lucrările ar fi fost amânate, se pierdeau avizele. În cazul amânării lucrărilor cu trei-patru ani, reţeaua de tramvaie "ar fi fost deja compromisă", precizează edilul.

„Eu înţeleg disconfortul pe care-l trăim, înţeleg orele pierdute zilnic. Vă mulţumesc pentru că răbdaţi cu stoicism, mergeţi la muncă şi ţineţi oraşul viu. Am luat decizia grea, dar corectă pentru oraşul nostru, pentru că nu iau decizii care să dea bine d.p.d.v. electoral, ci doar deciziile pe care le consider corecte. 'Electoral' era să dau drumul doar la câteva şantiere uşoare şi să le dăm gata repede. Dar punem oraşul la punct pentru copiii şi nepoţii noştri; aici nu se va mai interveni încă 50 sau mai mulţi ani! După ce se vor termina, va fi bine şi vom fi uitat acest disconfort", precizează el.