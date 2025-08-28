Incendii de vegetație în județul Mehedinți. Trei case au fost distruse și sute de hectare au fost mistuite de flcăcări

Stiri actuale
28-08-2025 | 07:46
×
Codul embed a fost copiat

Incendiile de vegetație au prins din nou putere în mai multe zone din județul Mehedinți și au mistuit câteva sute de hectare. Trei case nelocuite au fost distruse de flăcările care s-au extins aproape de un sat.  

autor
Gigi Ciuncanu

Localnicii sunt convinși că focul a fost pus intenționat.

În localitatea Satu Mare din județul Mehedinți, vâlvătaia a cuprins peste 70 de hectare, pe o distanță de doi kilometri.

Oamenii au privit neputincioși cum focul mistuie vegetația uscată.

Localnic: „Eu am ieșit afară și am văzut flăcările și fum negru, pe urmă a luat-o de jur împrejur.”

Citește și
incendiu dragonul rosu
Incendiu de amploare la depozitul „Dragonul Roșu” din București. Flăcările au cuprins 2.000 mp

Localnică: „A venit pe aici pe din vale, veni pe sub coastă, prin mărăcini.”

Trei case nelocuite aflate la marginea satului s-au aprins. Pompierii au intervenit imediat, ajutați de militari din Dolj.

Riscul ca incendiul să se extindă și la celelalte gospodării a fost mare.

Proprietar locuință: „A ars tot, nu mai e nimic aici, s-a ales praful de tot.”

Gabriel Antonie, ISU Mehedinți: „S-a intervenit cu echipajele disponibile pentru îndepărtarea acestui pericol.”

Localnicii sunt convinși că incendiile nu pornesc întâmplător.

Oamenii continuă să dea foc miriștilor, în ciuda avertizărilor date de autorități.

Localnic: „În pădure e un foc acum acolo, a dat cineva.”

Localnică: „O fi pus cineva la fân, la paie, mulți la paiele astea pun foc și se extinde.”

Localnic: „Și acum un an și acum doi ani s-a pus foc prin păduri.”

Doar miercuri, în județul Mehedinți, aproape 300 de hectare de vegetație uscată au luat foc.

Piața rezidențială din București se pregătește să treacă la noua realitate economică. Dezvoltatorii arată spre costurile mari

Sursa: Pro TV

Etichete: incendiu, vegetatie, mehedinti,

Dată publicare: 28-08-2025 07:46

Articol recomandat de sport.ro
EXCLUSIV Drama nespusă a fostului fotbalist din Liga 1! Dormea în piață și ascundea banii: "Îi îngropam, să nu mă fure hoții"
EXCLUSIV Drama nespusă a fostului fotbalist din Liga 1! Dormea în piață și ascundea banii: "Îi îngropam, să nu mă fure hoții"
Citește și...
Incendiu la „Dragonul roșu”. Asociație civică: „Nu e doar miros! Este aer toxic, ale cărui efecte pot fi ireversibile”
Stiri actuale
Incendiu la „Dragonul roșu”. Asociație civică: „Nu e doar miros! Este aer toxic, ale cărui efecte pot fi ireversibile”

Asociația Civică ”Iar miroase” trage un semnal de alarmă din cauza incendiului de la complexul comercial Dragonul Roșu, care a provocat o gravă poluare a aerului în Capitală.  

Incendiu de amploare la depozitul „Dragonul Roșu” din București. Flăcările au cuprins 2.000 mp
Stiri actuale
Incendiu de amploare la depozitul „Dragonul Roșu” din București. Flăcările au cuprins 2.000 mp

Un incendiu puternic a izbucnit marți seară într-un spațiu de depozitare din complexul „Dragonul Roșu” din București, generând o cantitate mare de fum.

Incendiu în Ilfov. Şapte hectare de vegetaţie uscată, o casă şi două maşini au fost cuprinse de flăcări | FOTO
Stiri actuale
Incendiu în Ilfov. Şapte hectare de vegetaţie uscată, o casă şi două maşini au fost cuprinse de flăcări | FOTO

Şapte hectare de vegetaţie uscată, o locuinţă şi două autoturisme din localitatea Ţegheş, Ilfov, au fost cuprinse de flăcări, duminică după-amaiză, existând riscul propagării focului la pădurea din apropiere.

Incendiu de vegetație în Deltă. 25 de hectare de vegetație uscată s-au făcut scrum lângă Mahmudia
Stiri Diverse
Incendiu de vegetație în Deltă. 25 de hectare de vegetație uscată s-au făcut scrum lângă Mahmudia

25 de hectare de vegetație uscată, stuf și lizieră, s-au făcut scrum aproape de Mahmudia, în Delta Dunării.

Incendiu într-un bloc din Timișoara. Totul ar fi pornit de la un frigider care a făcut scurtcircuit. „Ne-am speriat toți”
Stiri actuale
Incendiu într-un bloc din Timișoara. Totul ar fi pornit de la un frigider care a făcut scurtcircuit. „Ne-am speriat toți”

S-a dat alarma duminică într-un bloc din Timișoara, după ce un incendiu a izbucnit într-un apartament de la etajul 4.  

Recomandări
Controale la „patronii bogați cu firme sărace”. Planul Guvernului să recupereze 100 mld. lei de la afacerile în insolvență
Stiri Politice
Controale la „patronii bogați cu firme sărace”. Planul Guvernului să recupereze 100 mld. lei de la afacerile în insolvență

Pentru a strânge mai mulți bani la buget, guvernul vrea să schimbe regulile insolvenței și să-i depisteze mai ușor pe cei care se folosesc de ea ca un paravan.

Atac „masiv” al Rusiei asupra Kievului. Un bloc s-a prăbușit, printre morţi se află şi un copil | VIDEO
Stiri externe
Atac „masiv” al Rusiei asupra Kievului. Un bloc s-a prăbușit, printre morţi se află şi un copil | VIDEO

Un atac rusesc "masiv" a vizat Kievul în noaptea de miercuri spre joi şi a provocat cel puţin patru morţi, dintre care un copil, în momentul în care eforturile diplomatice ale lui Donald Trump de a pune capăt războiului se împotmolesc.

Piața rezidențială din București se pregătește să treacă la noua realitate economică. Dezvoltatorii arată spre costurile mari
Stiri Economice
Piața rezidențială din București se pregătește să treacă la noua realitate economică. Dezvoltatorii arată spre costurile mari

Casele și apartamentele noi au ajuns un lux pentru mulți români. În marile orașe, chiar și locuințele mici sunt scoase la vânzare cu sute de mii de euro.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 27 August 2025

54:16

Alt Text!
La Măruță
27 August 2025

01:29:42

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
27 August 2025

01:50:50

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59