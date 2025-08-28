Incendii de vegetație în județul Mehedinți. Trei case au fost distruse și sute de hectare au fost mistuite de flcăcări

Incendiile de vegetație au prins din nou putere în mai multe zone din județul Mehedinți și au mistuit câteva sute de hectare. Trei case nelocuite au fost distruse de flăcările care s-au extins aproape de un sat.

Localnicii sunt convinși că focul a fost pus intenționat.

În localitatea Satu Mare din județul Mehedinți, vâlvătaia a cuprins peste 70 de hectare, pe o distanță de doi kilometri.

Oamenii au privit neputincioși cum focul mistuie vegetația uscată.

Localnic: „Eu am ieșit afară și am văzut flăcările și fum negru, pe urmă a luat-o de jur împrejur.”

Localnică: „A venit pe aici pe din vale, veni pe sub coastă, prin mărăcini.”

Trei case nelocuite aflate la marginea satului s-au aprins. Pompierii au intervenit imediat, ajutați de militari din Dolj.

Riscul ca incendiul să se extindă și la celelalte gospodării a fost mare.

Proprietar locuință: „A ars tot, nu mai e nimic aici, s-a ales praful de tot.”

Gabriel Antonie, ISU Mehedinți: „S-a intervenit cu echipajele disponibile pentru îndepărtarea acestui pericol.”

Localnicii sunt convinși că incendiile nu pornesc întâmplător.

Oamenii continuă să dea foc miriștilor, în ciuda avertizărilor date de autorități.

Localnic: „În pădure e un foc acum acolo, a dat cineva.”

Localnică: „O fi pus cineva la fân, la paie, mulți la paiele astea pun foc și se extinde.”

Localnic: „Și acum un an și acum doi ani s-a pus foc prin păduri.”

Doar miercuri, în județul Mehedinți, aproape 300 de hectare de vegetație uscată au luat foc.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













