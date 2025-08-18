Incendiu într-un bloc din Timișoara. Totul ar fi pornit de la un frigider care a făcut scurtcircuit. „Ne-am speriat toți”

S-a dat alarma duminică într-un bloc din Timișoara, după ce un incendiu a izbucnit într-un apartament de la etajul 4.

Fumul înecăcios a umplut casa scării și mai mulți oameni au fost evacuați. Din primele informații, totul ar fi pornit de la un frigider care a făcut scurtcircuit.

Femeia de 72 de ani, care locuia în apartamentul cu pricina, a fost scoasă din imobil de pompieri. În încercarea de a fugi cât mai repede din calea flăcărilor, a ajuns desculță în stradă.

Reporter: „V-ați speriat?”

Proprietară: „Păi cum...”

Reporter: „Dar ați reușit să ieșiți singură?”

Proprietară: „Nu.”

Reporter: „V-au ajutat pompierii?”

Proprietară: „Da.”

Reporter: „Dar cine a sunat la 112?”

Proprietară: „Vecina.”

Reporter: „Au fost flăcări?”

Proprietară: „Da. Am ieșit, cum am fost, așa am ieșit.”



Vecină: „A luat foc de la un frigider și s-o extins...”

Mai mulți vecini din apartamentele alăturate au fost și ei evacuați.

Vecin: „Aproape că dormeam toți în casă când s-a stârnit focul ăsta. Și normal că ne-am speriat toți, că ardea și nu putea nimeni să facă nimic. Au venit pompierii și ne-au scos pe toți afară din cauza fumului.”



Reporter: „Cât de mare era fumul?”

Localnică: „Se vedea din capătul drumului, de peste tot se vedea.”



Incendiul a distrus holul, bucătăria, dormitorul, dar și o parte din casa scării.

Ionuț Picu, șef Garda intervenție si stingere ISU Timiș: „Ardea pe o suprafață de aproximativ 40 de metri pătrați. Incendiul s-a produs cel mai probabil în urma unui scurt circuit la aparatul frigorific.”

