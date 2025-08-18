Incendiu într-un bloc din Timișoara. Totul ar fi pornit de la un frigider care a făcut scurtcircuit. „Ne-am speriat toți”

Stiri actuale
18-08-2025 | 07:44
×
Codul embed a fost copiat

S-a dat alarma duminică într-un bloc din Timișoara, după ce un incendiu a izbucnit într-un apartament de la etajul 4.  

autor
Emanuela Băluș

Fumul înecăcios a umplut casa scării și mai mulți oameni au fost evacuați. Din primele informații, totul ar fi pornit de la un frigider care a făcut scurtcircuit.

Femeia de 72 de ani, care locuia în apartamentul cu pricina, a fost scoasă din imobil de pompieri. În încercarea de a fugi cât mai repede din calea flăcărilor, a ajuns desculță în stradă.

Reporter: „V-ați speriat?

Proprietară: „Păi cum...”

Citește și
incendiu
Incendiu fără precedent în orașul Târgu Jiu. 200 ha de vegetație au ars

Reporter: „Dar ați reușit să ieșiți singură?

Proprietară: „Nu.”

Reporter: „V-au ajutat pompierii?

Proprietară: „Da.

Reporter: „Dar cine a sunat la 112?

Proprietară: „Vecina.

Reporter: „Au fost flăcări?

Proprietară: „Da. Am ieșit, cum am fost, așa am ieșit.

Vecină: „A luat foc de la un frigider și s-o extins...

Mai mulți vecini din apartamentele alăturate au fost și ei evacuați.

Vecin: „Aproape că dormeam toți în casă când s-a stârnit focul ăsta. Și normal că ne-am speriat toți, că ardea și nu putea nimeni să facă nimic. Au venit pompierii și ne-au scos pe toți afară din cauza fumului.

Reporter: „Cât de mare era fumul?

Localnică: „Se vedea din capătul drumului, de peste tot se vedea.

Incendiul a distrus holul, bucătăria, dormitorul, dar și o parte din casa scării.

Ionuț Picu, șef Garda intervenție si stingere ISU Timiș:Ardea pe o suprafață de aproximativ 40 de metri pătrați. Incendiul s-a produs cel mai probabil în urma unui scurt circuit la aparatul frigorific.

Sursa: Pro TV

Etichete: timisoara, incendiu,

Dată publicare: 18-08-2025 07:37

Articol recomandat de sport.ro
Culisele unei tragedii: cine a fost pilotul care a murit în etapa Autocross de la Câmpulung
Culisele unei tragedii: cine a fost pilotul care a murit în etapa Autocross de la Câmpulung
Citește și...
Peste 250 de persoane, evacuate după un nou incendiu în provincia Çanakkale din Turcia
Stiri externe
Peste 250 de persoane, evacuate după un nou incendiu în provincia Çanakkale din Turcia

Peste 250 de persoane au fost evacuate în noaptea de sâmbătă spre duminică în provincia turistică Çanakkale din nord-vestul Turciei în urma unui nou incendiu, conform informaţiilor furnizate de autorităţi, transmite duminică AFP.

Incendiu fără precedent în orașul Târgu Jiu. 200 ha de vegetație au ars
Stiri actuale
Incendiu fără precedent în orașul Târgu Jiu. 200 ha de vegetație au ars

Un incendiu de proporții a izbucnit sâmbătă la marginea orașului Târgu Jiu. Peste 200 de hectare de vegetație uscată au ars câteva ore, în apropierea mai multor case.

Un bărbat de 89 de ani a murit într-un incendiu în Valea Putnei. Flăcările au distrus casa și anexele gospodărești
Stiri actuale
Un bărbat de 89 de ani a murit într-un incendiu în Valea Putnei. Flăcările au distrus casa și anexele gospodărești

Un bărbat în vârstă de 89 de a murit în urma unui incendiu produs, în noaptea de vineri spre sâmbătă, în localitatea Valea Putnei, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Botoşani.

Incendiu de vegetaţie uriaș în localitatea Clinceni, Ilfov. Există pericolul extinderii la case, se fac evacuări. VIDEO
Stiri actuale
Incendiu de vegetaţie uriaș în localitatea Clinceni, Ilfov. Există pericolul extinderii la case, se fac evacuări. VIDEO

Un incendiu de vegetaţie a izbucnit, vineri după-amiază, în localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, cuprinzând circa trei hectare de teren şi existând pericolul extinderii la case.

Incendiu uriaș în Iași. Mesaj Ro-Alert pentru localnici să închidă geamurile din cauza fumului toxic. ”Dezastru mare”
Stiri actuale
Incendiu uriaș în Iași. Mesaj Ro-Alert pentru localnici să închidă geamurile din cauza fumului toxic. ”Dezastru mare”

Incendiu violent la un depozit de colete din zona industrială a orașului Iași. Autoritățile au emis un mesaj Ro-Alert pentru ca localnicii să închidă ferestrele caselor, din cauza fumului dens.

Recomandări
LIVE UPDATE: Volodimir Zelenski se întâlnește cu Donald Trump. Liderul SUA i-a dat deja o veste rea: ”Nu poate adera la NATO”
Stiri externe
LIVE UPDATE: Volodimir Zelenski se întâlnește cu Donald Trump. Liderul SUA i-a dat deja o veste rea: ”Nu poate adera la NATO”

Volodimir Zelenski se întâlnește azi cu Donald Trump. Va fi însoțit de șefa Comisiei Europene, lideri din Germania, Marea Britanie, Italia, Franța și Finlanda, precum și de secretarul general al NATO. ȘtirileProTV.ro vă prezintă sinteza evenimentelor.

CNN: Cum a evoluat relația dintre Trump și liderul ucrainean după cearta din februarie din Biroul Oval
Stiri externe
CNN: Cum a evoluat relația dintre Trump și liderul ucrainean după cearta din februarie din Biroul Oval

Ultima dată când preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a aflat în Biroul Oval, a fost certat de gazdele sale americane, i s-a refuzat prânzul planificat şi i s-a cerut brusc să plece, relatează CNN.

Investițiile locale, planificate pe trei ani: guvernul anunță program multianual pentru proiecte
Stiri Politice
Investițiile locale, planificate pe trei ani: guvernul anunță program multianual pentru proiecte

Proiectele de investiții vor fi planificate pe următorii trei ani astfel încât fiecare autoritate locală și fiecare constructor să știe câți bani vor primi.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 17 August 2025

29:55

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12