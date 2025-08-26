Incendiu de amploare la depozitul „Dragonul Roșu” din București. Flăcările au cuprins 2.000 mp

Un incendiu puternic a izbucnit marți seară într-un spațiu de depozitare din complexul „Dragonul Roșu” din București, generând o cantitate mare de fum.

”Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la un spaţiu de depozitare din cadrul Complexului Comercial Dragonul Roşu situat pe strada Drumul Gării, Bucureşti. Incendiul se manifestă cu degajări mari de fum la un spaţiu de depozitare, pe o suparafaţă de aproximativ 2.000 mp, cu risc de propagare la alte spaţii de depozitare învecinate”, a anunţat ISU Bucureşti-Ilfov.

Pentru gestionarea situaţiei de urgenţă au fost alertate: 16 autospeciale de stingere, 2 autospeciale de intervenţie şi salvare de la înălţime, o autospecială de descarcerare, Detaşamentul Special de Salvatori, autospecială cu roboţi, CBRN şi 2 ambulanţe SMURD.

