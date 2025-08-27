Comercianții au fost la un pas să se ia la bătaie cu autoritățile, la incendiul uriaș din „Dragonul Roșu”. „E munca noastră”

Un incendiu uriaș, izbucnit la un depozit al complexului „Dragonul Roșu”, de la marginea Capitalei, a ținut pompierii în alertă toată noaptea.

O hală s-a făcut scrum în doar câteva ore, iar militarii au intervenit inclusiv cu roboți și buldoexcavatoare, pentru a potoli flăcările înalte de câțiva metri. Speriați că munca lor s-ar putea nărui în incendiul care s-a extins pe mii de metri pătrați, unii comercianți au fost la un pas să se ia la bătaie cu autoritățile.

Comerciați: „Focul e din ce în ce mai mare... Stai cuminte... Voi stați cuminți, eu nu pot să stau cuminte.”

Așa își strigau marți seară disperarea comercianții care priveau neputincioși cum marfa lor e mistuită de foc.

Comerciant: „Unii oameni au toți banii băgați aici, la depozit.”

Reporter: Ce aveți acolo?

Comerciant: „Toate hainele, jucăriile, lucruri casnice. Avem vreo câțiva ani, dar nu s-a întâmplat așa ceva până acum.”

Marius Cavaleru, comerciant: „M-a sunat cineva și m-a anunțat că a luat foc depozitul”.

Reporter: Ce aveți în magazin?

Marius Cavaleru, comerciant: „Covoare. E munca noastră de atâția ani aici. De 15 ani.”

Alarmați de flăcările înalte și de fumul dens, vizibil de la kilometri distanță, în stradă au ieșit și vecinii: „Am văzut fum, am simțit miros de fum, am văzut flăcări și am venit, că stăm aproape și l-am văzut imediat.”

Intervenția pompierilor și pagubele provocate

Nu mai puțin de 21 de autospeciale de stingere au fost trimise pe rând la locul incendiului. Pompierii au intervenit inclusiv cu buldoexcavatoare și roboți. Din cele 7 depozite de marfă din Dragonul Roșu, unul s-a făcut scrum în doar câteva ore. Dar flăcările au ajuns și la alte câteva clădiri. Riscul de extindere a fost mare.

Corespondent PROTV: „Pompierii se luptă cu flăcările de mai bine de câteva ore. Un nor de fum gros a acoperit zona, iar în apropierea complexului comercial, aerul e tot mai greu de respirat.”

A fost emis și un mesaj RO-Alert, prin care oamenii din apropiere erau sfătuiți să se adăpostească și să închidă geamurile.

Daniel Vasile, purtător de cuvânt ISUBIF: „Se acționează pe două laturi ale unei hale care are o suprafață de peste 2.000 mp. În interior sunt bunuri care au fost distruse în totalitate, din cauza arderii generalizate. Mă refer aici la bunuri de tip: mase plastice, textile, artificii și recipiente sub presiune care au și explodat sub influența temperaturilor ridicate.”

Deși nu există victime, pagubele materiale sunt uriașe. „Dragonul Roșu” este unul din cele mai mari complexe en-gros din România, cu zeci de hale și depozite.

Corespondent PROTV: „Mai arde chiar și după 10 ore de intervenție, pompierii sunt încă aici și se luptă cu ultimele flăcări. Vedem în jur încă foarte mult fum, iar mirosul se simte de la mare distanță. Focarele au fost localizate în jurul orei 3, adică după 7 ore de când a început lupta cu focul, dar misiunea este departe de a fi încheiată. Cel mai probabil, va mai dura alte câteva ore până când incendiul va fi complet lichidat. Și asta pentru că în interior s-au aflat numeroase materiale inflamabile, care au alimentat extinderea flăcărilor. Au fost inclusiv artificii care au explodat. Unul dintre depozite a fost înghițit de foc, iar din marfa comercianților nu a mai rămas mai nimic. Alte câteva clădiri din același complex au fost afectate. Deocamdată nu se știe care este valoarea pagubelor, dar vorbim oricum despre pierderi foarte mari. O anchetă urmează să stabilească de la ce a pornit incendiul.”

