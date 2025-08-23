Incendiu de vegetație în Deltă. 25 de hectare de vegetație uscată s-au făcut scrum lângă Mahmudia
25 de hectare de vegetație uscată, stuf și lizieră, s-au făcut scrum aproape de Mahmudia, în Delta Dunării.
Vântul puternic a alimentat flăcările, iar misiunea pompierilor, sprijiniți de voluntari, a fost dificilă.
Cinci autospeciale de stingere au ajuns în zonă. Vâlvătaia nu a afectat pădurea sau gospodăriile aflate în apropiere.
Din fericire, nu sunt victime. Cauza incendiului ar fi folosirea focului în spații deschise.
