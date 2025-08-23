Incendiu de vegetație în Deltă. 25 de hectare de vegetație uscată s-au făcut scrum lângă Mahmudia

Stiri Diverse
23-08-2025 | 10:32
25 de hectare de vegetație uscată, stuf și lizieră, s-au făcut scrum aproape de Mahmudia, în Delta Dunării.

Dan Cucu

Vântul puternic a alimentat flăcările, iar misiunea pompierilor, sprijiniți de voluntari, a fost dificilă.

Cinci autospeciale de stingere au ajuns în zonă. Vâlvătaia nu a afectat pădurea sau gospodăriile aflate în apropiere.

Din fericire, nu sunt victime. Cauza incendiului ar fi folosirea focului în spații deschise.

Sursa: Pro TV

