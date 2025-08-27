Incendiu la „Dragonul roșu”. Asociație civică: „Nu e doar miros! Este aer toxic, ale cărui efecte pot fi ireversibile”

Asociația Civică ”Iar miroase” trage un semnal de alarmă din cauza incendiului de la complexul comercial Dragonul Roșu , care a provocat o gravă poluare a aerului în Capitală.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, membrii asociației spun că așteaptă de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență să comunice cu Garda Națională de Mediu în această problemă, ”să fie implicate comisariatele din București și Ilfov”.

”De asemenea, laboratoarele mobile ale Primăriei Municipiului București și ale Agenției pentru Protecția Mediului Ilfov ar fi trebuit să monitorizeze constant calitatea aerului. Credeam că toate aceste instituții vor fi în contact cu Administrația Națională de Meteorologie, pentru a urmări direcția vântului și a stabili deplasarea masei de aer otrăvit cu compuși chimici și particule microscopice extrem de periculoase rezultate în urma incendiului”, se mai arată în mesaj.

Până la ora publicării acestui articol nu există nicio reacție oficială din partea Gărzii de Mediu în privința cazului de la Dragonul Roșu.

ISU Bucuresti

”Consiliul Județean Ilfov, Prefectura sau primăriile au departamente de protecție a mediului. Cât de mult s-au implicat respectivii „responsabili” pentru o informare standard a populației? Un sfat simplu? V-a transmis cineva: „Închideți ferestrele și limitați pe cât de mult posibil timpul petrecut în aer liber?”

Noi nu am primit niciun astfel de avertisment. Doar mesajul Ro-Alert transmis de Pompieri în zona din proximitatea incendiului, deși poluarea afectează zone mult mai întinse, populația fiind expusă. Nu e doar miros! Este aer toxic, ale cărui efecte pot fi ireversibile!”, mai spun cei de la Asociația Iar Miroase.

În București, calitatea aerului poate fi consultată pe un website dezvoltat de Primăria Capitalei, care prezintă datele înregistrate de 44 de senzori de calitate a aerului instalați în apropierea unităților de învățământ și spitalelor din oraș.

Incendiu la complexul Dragonul Roșu

Un incendiu uriaș a izbucnit, marți, la un depozit al complexului „Dragonul Roșu”, de la marginea Capitalei.

O hală s-a făcut scrum în doar câteva ore, iar militarii au intervenit inclusiv cu roboți și buldoexcavatoare, pentru a potoli flăcările înalte de câțiva metri.

ISU Bucuresti

Nu mai puțin de 21 de autospeciale de stingere au fost trimise pe rând la locul incendiului. Pompierii au intervenit inclusiv cu buldoexcavatoare și roboți. Din cele 7 depozite de marfă din Dragonul Roșu, unul s-a făcut scrum în doar câteva ore.

