Accident între două dube și un TIR, surprins de camera de bord a unui polițist din Mehedinți. Ce a urmat

Un polițist din Mehedinți, aflat în timpul liber, a fost martorul unui accident rutier produs chiar în fața mașinii sale.

Camera de bord a surprins momentul în care o dubă, condusă de un polonez de 37 de ani, a încercat să intre brusc de pe prima bandă - care se termina - pe banda a doua, unde s-a izbit de o altă dubă, condusă de un bulgar.

Una dintre mașini a ricoșat într-un TIR, la volanul căruia era tot un șofer din Bulgaria.

Polițistul care a filmat totul a coborât din mașina lui și a sărit în ajutorul șoferilor răniți. A sunat și la 112, pentru ajutor.

În cele din urmă, nimeni nu a avut nevoie de transport la spital. Șoferul polonez s-a ales doar cu o amendă de 1.700 de lei.

