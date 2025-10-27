Accident între două dube și un TIR, surprins de camera de bord a unui polițist din Mehedinți. Ce a urmat

Stiri actuale
27-10-2025 | 09:14
×
Codul embed a fost copiat

Un polițist din Mehedinți, aflat în timpul liber, a fost martorul unui accident rutier produs chiar în fața mașinii sale.

 

autor
Gigi Ciuncanu

Camera de bord a surprins momentul în care o dubă, condusă de un polonez de 37 de ani, a încercat să intre brusc de pe prima bandă - care se termina - pe banda a doua, unde s-a izbit de o altă dubă, condusă de un bulgar.

Una dintre mașini a ricoșat într-un TIR, la volanul căruia era tot un șofer din Bulgaria.

Polițistul care a filmat totul a coborât din mașina lui și a sărit în ajutorul șoferilor răniți. A sunat și la 112, pentru ajutor.

În cele din urmă, nimeni nu a avut nevoie de transport la spital. Șoferul polonez s-a ales doar cu o amendă de 1.700 de lei.

Citește și
acc tm
Tânăr mort într-un accident pe centura Timișoarei. O cameră de bord a filmat momentul impactului
Camerele de bord au devenit și ele inteligente. Cum se descurcă în trafic patru modele apreciate de utilizatori

Sursa: Pro TV

Etichete: mehedinti, politist, accident rutier, camera de bord,

Dată publicare: 27-10-2025 09:14

Articol recomandat de sport.ro
Wanda Nara a pus ochii pe un fotbalist cu 13 ani mai tânăr: ”Scrie-mi dacă vrei”
Wanda Nara a pus ochii pe un fotbalist cu 13 ani mai tânăr: ”Scrie-mi dacă vrei”
Citește și...
Camera de bord a șoferului care a spulberat o mamă și pe fiica ei în cărucior a filmat tragedia. VIDEO
Stiri actuale
Camera de bord a șoferului care a spulberat o mamă și pe fiica ei în cărucior a filmat tragedia. VIDEO

Cumplitul accident de luni, din Capitală, în care o femeie de 35 de ani a murit, a fost înregistrat de camera de bord a mașinii care le-a spulberat pe ea și pe fetița ei de 2 ani, aflată în cărucior.

Tânăr mort într-un accident pe centura Timișoarei. O cameră de bord a filmat momentul impactului
Stiri actuale
Tânăr mort într-un accident pe centura Timișoarei. O cameră de bord a filmat momentul impactului

Un tânăr de 23 de ani a murit marți seară, după ce a făcut o depășire periculoasă pe centura ocolitoare a Timișoarei.

Zeci de tineri filmați circulând haotic cu trotinetele pe șosea, căutați de poliție. Imaginile surprinse de o cameră de bord
Stiri actuale
Zeci de tineri filmați circulând haotic cu trotinetele pe șosea, căutați de poliție. Imaginile surprinse de o cameră de bord

În Timișoara, polițiștii încearcă să identifice mai mulți adolescenți care au fost surprinși circulând haotic pe trotinete electrice pe un bulevard aglomerat. Filmarea, făcută de camera de bord a unui șofer, arată cum și-au pus în pericol viețile.

Un client a bătut un șofer de transport alternativ, în Timișoara. Atacul a fost surprins de camera de bord
Stiri actuale
Un client a bătut un șofer de transport alternativ, în Timișoara. Atacul a fost surprins de camera de bord

Scene violente în Timișoara. Un șofer de transport alternativ prin aplicație a fost pus la pământ și bătut în drum de un client. Agresorul este căutat de poliție. Anchetatorii au imaginile surprinse de camera de pe bord a mașinii.

Un șofer care a fost șicanat în trafic, în Iași, a trimis filmarea la poliție. Momentele filmate de camera de bord
Stiri actuale
Un șofer care a fost șicanat în trafic, în Iași, a trimis filmarea la poliție. Momentele filmate de camera de bord

Polițiștii din Iași caută un șofer care a șicanat în trafic un conducător auto, pe Drumul European 85.

Recomandări
Oamenii au așteptat și noaptea pentru a intra în Catedrala Națională. ”Arată că și noi, românii, putem realiza ceva măreț”
Stiri actuale
Oamenii au așteptat și noaptea pentru a intra în Catedrala Națională. ”Arată că și noi, românii, putem realiza ceva măreț”

După procesiunile din timpul zilei, Catedrala Națională a fost deschisă duminică seara, la ora 20, și pentru public. Credincioșii au așteptat cu orele la rând, pentru a vedea, preț de câteva minute, interiorul clădirii mărețe, inclusiv altarul.  

Premierul Bolojan a numit 3 companii de stat unde șefii și-au mărit indemnizațiile cu 50%: „Efectiv îi sfidează pe oameni”
Stiri Politice
Premierul Bolojan a numit 3 companii de stat unde șefii și-au mărit indemnizațiile cu 50%: „Efectiv îi sfidează pe oameni”

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că indemnizațiile unor directori din sectorul transporturilor au crescut cu 40-50%, menționând în mod concret Aeroporturile Mihail Kogălniceanu și Otopeni, precum și Romatsa.

 

Ce spune unul dintre constructorii care au lucrat la Catedrala Națională: ”O minune, o minune mare”
Stiri actuale
Ce spune unul dintre constructorii care au lucrat la Catedrala Națională: ”O minune, o minune mare”

Mii de credincioși s-au pregătit pentru această zi în care s-au deschis porțile sfințite ale catedralei, iar la final au putut intra pentru o rugăciune în altarul măreț.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 26 Octombrie 2025

28:41

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 21

43:20

Alt Text!
iBani
iBani - 26 Octombrie 2025

15:10

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28