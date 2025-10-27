Doi soți din Timiș au murit la scurt timp după ce au plecat de nunta nepoatei lor. ”Nu a durat 5 minute”

Doi pensionari - soț și soție - au murit duminică seară într-un grav accident, pe o șosea din Timiș. Cuplul se întorcea acasă, de la nunta nepoatei lor.

Potrivit primelor informații din anchetă, bărbatul ar fi pierdut controlul volanului într-o curbă și a intrat pe contrasens, unde a izbit un autoturism condus de o șoferiță în vârstă de 27 de ani. Alte trei persoane au fost rănite și transportate la spital.

Tragedia s-a petrecut în jurul 20, pe o vreme ploiasă. Soțul, în vârstă de 79 de ani, și soția de 77 de ani veneau din orașul Făget, de la nunta nepoatei. La ieșirea din localitate, mașina lor s-a izbit frontal de o alta, care venea din sens opus. Rudele erau încă la petrecere când au aflat nenorocirea, iar fiul victimelor a plecat imediat spre locul accidentului.

Fiul decedaților: ”Am fost la nuntă, au fost toate lucrurile frumoase, am fost împreună, copii, nepoți. După ce a venit tortul, ei au decis să se retragă. Am ieșit după ei, i-am condus și am trimis unul dintre copii să vină până la sora mea, aici, la ieșire, 500 de metri, cu ei până la mașină, de la locația de la nuntă, ca să-i urce în mașină, ca sa fie siguri, că de fapt, noi am vrut să-i ducem noi careva. ”Nu, că ne ducem noi”. După ce au plecat, nu a durat 5 minute că s-a întâmplat nenorocirea”.

Cuscrii decedaților erau și ei în mașină. Trei răniți au ajuns la spital

Zorița Mircov, purtător de cuvânt ISU Timiș: ”La locul evenimentului s-au deplasat de urgență o autospecială de primă intervenție și comandă, o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD, precum și două ambulanțe SAJ”.

Din nefericire, cei doi soți au murit pe loc.

”Fiul decedaților: Erau însoțiți de cuscri, bunicii din partea cumnatului. Soțul sorei. Ei sunt ok.

Reporter: Am înțeles că au ajuns la spital?

Fiul decedaților: Doar cuscra, pentru ceva investigații, că ar fi dat cu pieptul”.

La spital au ajuns și șoferița de 27 de ani și o femeie, pasageră în mașina acesteia.

Aurora Piperea, purtător de cuvânt IPJ Timiș: ”Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă”.

Traficul a fost oprit în zonă, pe durata cercetărilor la fața locului.

