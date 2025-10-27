Şapte adolescenţi, implicaţi într-un accident, în Harghita. Un ATV cu remorcă s-a răsturnat, un tânăr a murit

Şapte adolescenţi, cu vârste cuprinse între 15 şi 17 ani, au fost implicaţi, luni seară, într-un accident rutier în judeţul Harghita.

Un ATV cu remorcă s-a răsturnat, mai mulţi dintre tineri urmând a fi transportaţi la spital. Una dintre victime a fost declarată decedată.

Unul dintre tinerii implicaţi în accidentul de ATV produs, luni seară, pe un drum forestier din zona localităţii Joseni, a decedat, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Harghita.

Potrivit sursei citate, victima a fost găsită în stop cardiorespirator, i s-au făcut manevre de resuscitare, dar fără succes, fiind declarată decedată.

Un ATV a ieşit, luni seară, în afara părţii carosabile de pe un drum forestier aflat în zona localităţii Joseni. Conform ISU Harghita, în ATV-ul cu remorcă se aflau şapte tineri cu vârste cuprinse între 15 şi 17 ani.

"Victimele implicate în accident vor fi transportate la CPU a Spitalului Municipal Gheorgheni. S-a alertat autospeciala transport personal şi victime multiple de la Detaşamentul de Pompieri Miercurea Ciuc, cu doi asistenţi medicali de la UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, care va prelua şi transporta victimele de la CPU Gheorgheni la UPU Miercurea Ciuc", arată sursa citată, potrivit Agerpres.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













