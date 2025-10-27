Şapte adolescenţi, implicaţi într-un accident, în Harghita. Un ATV cu remorcă s-a răsturnat, un tânăr a murit

27-10-2025 | 23:22
Şapte adolescenţi, cu vârste cuprinse între 15 şi 17 ani, au fost implicaţi, luni seară, într-un accident rutier în judeţul Harghita.

Un ATV cu remorcă s-a răsturnat, mai mulţi dintre tineri urmând a fi transportaţi la spital. Una dintre victime a fost declarată decedată.

Unul dintre tinerii implicaţi în accidentul de ATV produs, luni seară, pe un drum forestier din zona localităţii Joseni, a decedat, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Harghita.

Potrivit sursei citate, victima a fost găsită în stop cardiorespirator, i s-au făcut manevre de resuscitare, dar fără succes, fiind declarată decedată.

Un ATV a ieşit, luni seară, în afara părţii carosabile de pe un drum forestier aflat în zona localităţii Joseni. Conform ISU Harghita, în ATV-ul cu remorcă se aflau şapte tineri cu vârste cuprinse între 15 şi 17 ani.

"Victimele implicate în accident vor fi transportate la CPU a Spitalului Municipal Gheorgheni. S-a alertat autospeciala transport personal şi victime multiple de la Detaşamentul de Pompieri Miercurea Ciuc, cu doi asistenţi medicali de la UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, care va prelua şi transporta victimele de la CPU Gheorgheni la UPU Miercurea Ciuc", arată sursa citată, potrivit Agerpres.

Sursa: News.ro

