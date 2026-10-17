Două drone aeriene, doborâte sâmbătă seara de piloţii militari români deasupra Mării Negre. Anunțul făcut de MApN

„Piloții noștri au doborât astăzi două drone intrate în spațiul aerian românesc! În această seară, în jurul orei 18:00, piloții români, aflați la manșele unor aeronave de luptă F-16 ale Forțelor Aeriene Române, au doborât două drone intrate în spațiul aerian al României. Cele două drone au fost doborâte deasupra Mării Negre”, a precizat și MApN, scrie News.ro.

La rându-i, ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a anunţat, sâmbătă seară, că două drone aeriene au fost angajate şi doborâte de piloţii militari români deasupra Mării Negre. Prima dronă a intrat în spaţiul aerian naţional la 17:59 şi a fost doborâtă în două minute, iar cea de-a doua, aflată în aceeaşi zonă, a fost angajată şi doborâtă la 18:05, la 2 km intraţi în spaţiul aerian naţional, a scris ministrul pe Facebook, potrivit Agerpres.

"Două drone aeriene angajate şi doborâte acum câteva minute de piloţii militari români deasupra Mării Negre. (...) Felicitări, colegi! Nimic din ce s-a muncit până acum nu e în zadar!", a transmis acesta.