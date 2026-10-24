Sălbăticiunile vin să bea apă și pe lumină, și noaptea. Este cea mai activă perioadă pentru cerbi, care își caută perechea.
Își cheamă semenii cu mugete puternice, în timp ce se joacă nervoși cu coarnele în ochiul de apă.
Un ochi de apă din inima pădurii atrage cerbii din Bucovina. Scenele filmate de o cameră de supraveghere sunt de poveste.
Sălbăticiunile vin să bea apă și pe lumină, și noaptea. Este cea mai activă perioadă pentru cerbi, care își caută perechea.
Își cheamă semenii cu mugete puternice, în timp ce se joacă nervoși cu coarnele în ochiul de apă.
Un virus transmis de mici insecte care înţeapă şi care circula până acum în rândul animalelor de fermă a fost detectat pentru prima dată la un om, un pacient cu imunodeficienţă severă, care a decedat la începutul lunii, au anunţat autorităţile franceze.
Iubim animalele și, pentru mulți dintre noi, în general, cățeii și pisicile au devenit deja membri cu drepturi depline ai familiei. Înveselesc aproape jumătate dintre gospodăriile din țară.
Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea au sancționat un bărbat în vârstă de 54 de ani, din localitatea Mihăești, care ar fi abandonat patru pui de pisică.
După incidentele grave din școlile de la Bistrița și Pitești, Guvernul s-a reunit vineri într-o ședință de urgență.
România trece la ora de iarnă în noaptea de sâmbătă spre duminică, 24 spre 25 octombrie 2026.
Scene îngrozitoare într-un apartament din Brașov. Vă avertizăm, urmează informații și imagini cu impact emoțional!