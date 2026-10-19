Regiunea din nordul României a fost remarcată pentru pădurile sale seculare, peisajele montane, satele tradiționale și mănăstirile cu picturi impresionante, scrie Express.

Bucovina, în fruntea unui clasament internațional

Cel mai recent top realizat de publicația Time Out include 41 de destinații din întreaga lume, iar Bucovina se află pe primul loc. Regiunea este apreciată pentru frumusețea naturală, patrimoniul cultural și tradițiile păstrate de-a lungul generațiilor.

Situată în nordul Carpaților Orientali, Bucovina reprezintă și punctul de plecare al traseului Via Transilvanica, unul dintre cele mai cunoscute proiecte de drumeție din România. Traseul se întinde pe aproximativ 1.400 de kilometri, iar drumeții sunt ghidați de borne sculptate în piatră.

Publicația evidențiază și tradiția încondeierii ouălor, o formă de artă populară pentru care regiunea este renumită. Satul Ciocănești se numără printre locurile reprezentative pentru acest meșteșug.

Bucovina este cunoscută și pentru mănăstirile sale vechi de sute de ani, decorate cu picturi și ornamente elaborate. Unele dintre acestea fac parte din patrimoniul mondial UNESCO.

Numele Bucovina provine dintr-un termen slav care înseamnă „țara fagilor”, o denumire inspirată de dealurile împădurite ale regiunii.

Cetăți, saline și sate tradiționale

Printre atracțiile turistice ale zonei se numără Cetatea de Scaun a Sucevei, Salina Cacica și stațiunea montană Vatra Dornei. Turiștii pot descoperi și satele tradiționale, unde sunt organizate sărbători locale dedicate muzicii, dansului și meșteșugurilor populare.

Bucovina oferă experiențe diferite în funcție de anotimp. Potrivit site-ului de turism Romanian Friend, regiunea poate fi o alegere potrivită pentru cei care vor să scape de temperaturile ridicate din timpul verii.

Primăvara, zona atrage numeroși vizitatori în perioada Paștelui ortodox, când mănăstirile cu biserici pictate devin puncte de interes pentru turiști și pelerini.

Vara este potrivită pentru drumeții și explorarea peisajelor montane, în timp ce iarna poate fi o ocazie de a vizita stațiunile balneare. Altitudinea și relieful fac ca temperaturile să scadă considerabil în sezonul rece, când sunt posibile și ninsori abundente.

Din București, călătoria cu mașina până în Bucovina durează aproximativ nouă ore, în funcție de destinația exactă și de condițiile de trafic.

O alternativă este avionul până la Suceava. Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” se află în apropierea orașului, iar transferul către centrul localității se poate face inclusiv cu servicii de transport dedicate.

Călătoria cu trenul sau autobuzul durează, în general, aproximativ șapte-opt ore, în funcție de rută și de legăturile disponibile.

Un detaliu important pentru turiști

Deși Bucovina este apreciată pentru liniștea și autenticitatea satelor sale, opțiunile de restaurante pot fi limitate în unele localități rurale.

Site-ul Romanian Friend recomandă turiștilor să ia în calcul unități de cazare care oferă demipensiune, mai ales dacă intenționează să petreacă mai mult timp în satele izolate. Astfel, pot avea mesele asigurate fără să depindă de existența unor restaurante în apropiere.

Prin peisajele naturale, patrimoniul religios, tradițiile și oferta de activități în aer liber, Bucovina se conturează drept o destinație potrivită atât pentru o vacanță de câteva zile, cât și pentru un circuit dedicat descoperirii României autentice.