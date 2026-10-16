Potrivit unui comunicat de presă al poliției, în data de 14 octombrie 2026, bărbatul ar fi abandonat cele patru exemplare de pui de pisică pe raza localității Mihăești.

Pentru fapta constatată, polițiștii au aplicat bărbatului o sancțiune contravențională în valoare de 12.000 de lei.

”Reamintim cetățenilor că abandonarea animalelor este interzisă prin lege și se sancționează aspru. Deținerea unui animal presupune responsabilitate, grijă și obligația de a-i asigura condiții corespunzătoare de viață. Recomandăm tuturor persoanelor care nu mai pot asigura îngrijirea animalelor să identifice soluții legale și responsabile, fără a recurge la abandonarea acestora.” - se mai arată în comunicat.

Polițiștii vor continua activitățile pentru prevenirea și combaterea faptelor care aduc atingere bunăstării animalelor, precum și pentru respectarea legislației în domeniul protecției acestora, mai avertizează oamenii legii.