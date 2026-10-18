Iar această situație influențează și dotările din casele noastre. Alegem mobilier ușor de curățat, aspiratoare și produse pentru curățenie prietenoase cu animalele de companie și chiar ne amenajăm locuința în funcție de nevoile lor.

De pe canapeaua ei preferată, Ara, o cățelușă în vârstă de 8 ani, ne anunță că ea este șefa în această casă. Aflăm, totuși, că în realitate își dispută „supremația” cu pisicuța Sushi.

Proprietarii își adaptează locuințele pentru animale

Ambele se bucură, în egală măsură, de atenția și iubirea proprietarei, care și-a adaptat locuința în funcție de nevoile celor două. De la plase de protecție special gândite la geamuri și pătuțuri confortabile, până la aparatura electrocasnică, toate au fost alese cu gândul la ele.

Anna Berea: „Ele au loc peste tot și, în primul rând, m-am gândit așa: o canapea cât mai simplă și cât mai ușor de curățat. Un aspirator foarte bun, care să aspire foarte repede părul. Asta, spre exemplu, este doar din huse. Mașina de spălat este în așa fel încât să curețe părul de animale.”

Au căutare și purificatoarele de aer care trag firele de blană, dar și aspiratoarele cu accesorii speciale pentru pisici și câini.

Mihnea Pană, directorul de comunicare al unei platforme e-commerce: „În primele 9 luni din 2026, comenzile pentru aceste tipuri de aspiratoare care au și funcția asta dedicată de îndepărtarea părului de animale au crescut și ne uităm aici la o evoluție de aproximativ 16%. Iar dacă ne uităm la cele uscătoare pentru blana animalelor, sunt undeva la 25% față de aceeași perioadă a anului trecut.”

Există și un așa-numit „design de interior pet-friendly”.

Corespondent PROTV: „În unele locuințe, inclusiv mobilierul este gândit în așa fel încât să fie prietenos cu animalele de companie: ușor de întreținut și curățat și rezistent la zgârieturi, mai ales dacă avem un motănel așa năzdrăvan precum acesta. Sunt tot felul de tapițerii care pot fi montate pe canapele și paturi. O idee foarte bună pentru acestea este și catifeaua cu fire scurte și dense de care pisicile nu sunt atrase în mod deosebit.”

Supermarketurile oferă produse speciale pentru animale

Și supermarketurile au spații tot mai generoase dedicate îngrijirii animalelor de companie. Pe lângă accesorii, există și soluții de curățenie cu formule speciale.

Tânăr: „Încercăm ceva cât mai puțin toxic, produse cu o etichetă cât mai curată, de preferat. Mai sunt și gamele cu bicarbonat, cu acelea fără parfum sau notate ca bioecobile.”

Astfel de produse costă însă de la câteva zeci de lei până la câteva mii de lei în cazul aspiratoarelor și purificatoarelor. Sunt utile și ne ușurează viața, însă, dacă nu ni le permitem, nu contează. Important este să ne iubim și să prețuim prietenii necuvântători.