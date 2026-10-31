Alerta a fost declanșată după ce sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat o țintă aeriană la 10 kilometri de granița cu Republica Moldova, transmite news.ro.

Reprezentanții MApN au anunțat că, sâmbătă după-amiază, sistemul de supraveghere radar al instituției a detectat o țintă aeriană, ce evolua la 10 kilometri de granița cu Republica Moldova.

„Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii. Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la punerea în aplicare a măsurilor de alertare a populației din nordul județului Iași, fiind transmis un mesaj RO-Alert la ora 17.04”, au anunțat reprezentanții MApN.

Pe lângă cele două drone, a fost mobilizat și un elicopter IAR 330 SOCAT.

„Alarmă aeriană. Posibilă incursiune de drone. Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori”, este conținutul mesajului. În mesajul RO-Alert nu se precizează zona vizată sau durata alertei.

Și locuitorii din Piatra Neamț și Botoșani au primit un mesaj similar, iar apoi acesta s-a transmis și în Vaslui și Bacău.