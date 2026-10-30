Testele au avut loc la o zi după ce Coreea de Sud a anunţat că Phenianul a lansat circa zece rachete balistice cu rază scurtă de acţiune către Marea Japoniei, potrivit Agerpres.

Nu a fost stabilită o legătură între cele două evenimente.

Ce țintă au avut dronele

În timpul demonstraţiei militare, liderul nord-coreean a subliniat că "obţinerea superiorităţii absolute în tehnologia dronelor este esenţială în contextul evoluţiei războiului modern", potrivit KCNA.

"Forţa înseamnă pace, iar pacea este garantată doar prin forţă", a adăugat el, citat de agenţie.

Demonstraţia a inclus drone de atac explozive, drone multifuncţionale care lansează rachete aer-sol, rachete de croazieră şi lansatoare multiple de rachete de 600 mm.

Potrivit KCNA, dronele şi rachetele de croazieră au lovit o ţintă pe o insulă cu o precizie totală.

Aceste demonstraţii urmează unei serii de teste cu armament anunţate de Phenian, inclusiv un "nou tip" de torpilă de precizie care foloseşte inteligenţa artificială în sistemele sale de ghidare şi de detectare a ţintelor.

Cu câteva zile mai devreme, forţele armate nord-coreene au testat două tipuri de rachete de croazieră strategice lansate de pe submarine, potrivit KCNA.

La începutul lui octombrie, Phenianul a anunţat că a testat cu succes o rachetă hipersonică cu rază intermediară de acţiune care foloseşte AI pentru a-şi modifica traiectoria la joasă altitudine.