Iranul şi-a intensificat eforturile de a viza personalul american, iar comploturile letale ale Teheranului împotriva cetăţenilor americani au ajuns în „etape avansate”, avertiza un oficial de rang înalt din serviciile de informaţii ale administraţiei Trump într-o notă de serviciu consultată de Reuters la sfârşitul lunii trecute.

Potrivit NYT, oficialii americani au ajuns la concluzia, în ultimele săptămâni, că un complot iranian îndreptat împotriva unor oficiali americani - actuali şi foşti - a ajuns într-un stadiu mai avansat, printre altele pe baza informaţiilor privind ameninţările la adresa lui Scott Bessent, potrivit unor surse care au vorbit sub condiţia anonimatului.

NYT menţionează că gravitatea ameninţărilor la adresa lui Bessent nu a fost clară imediat, iar oficialii americani susţin că Iranul are o capacitate limitată de a desfăşura atacuri la scară largă în SUA şi în alte teritorii de peste mări.

Iranul a negat anterior că ar fi complotat să atace oficiali şi persoane pe teritoriul SUA.

Bessent a fost figura emblematică a campaniei de presiune economică a Washingtonului împotriva Teheranului pe parcursul războiului americano-israelian împotriva Iranului, care a început pe 28 februarie.

Într-o declaraţie, un purtător de cuvânt al Departamentului Trezoreriei a afirmat că Scott Bessent „nu se va lăsa intimidat de ameninţările regimului iranian”, adăugând că acesta rămâne hotărât să ducă la bun sfârşit campania de strangulare a economiei iraniene.

Scott Bessent este cel mai recent înalt funcţionar al administraţiei Trump care şi-a părăsit locuinţa din zona Washingtonului pentru a se muta într-o bază militară sau într-o altă locuinţă protejată. Cel puţin şase persoane au făcut acest lucru anul trecut, printre care Stephen Miller, actualul şef de cabinet al Casei Albe, şi Pam Bondi, pe atunci procuror general.

Atacurile americano-israeliene asupra Iranului şi atacurile israeliene asupra Libanului din timpul războiului au ucis mii de oameni şi au provocat strămutarea a milioane de persoane. Atacurile americane şi israeliene au ucis, de asemenea, înalţi oficiali iranieni, printre care şi fostul lider suprem, ayatollahul Ali Khamenei.