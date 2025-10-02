Ce condiții trebuie să îndeplinești pentru a deveni militar voluntar. „Cei mai buni vor putea rămâne în armată”

Apare astfel o nouă categorie, de soldat sau gradat voluntar în termen, spun oficialii, necesară pentru a scădea media de vârstă a armatei operaționale. Documentul stabilește condițiile pentru cei care vor să facă stagiul plătit de patru luni de armată.

Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării: „Beneficiu financiar - noi am propus aici, pentru cele patru luni, trei salarii medii pe economie. Cei mai buni dintre ei vor putea rămâne în armată. Va fi dorința noastră să devină militari profesioniști, să-i luăm pe cei mai buni pe care îi vedem după patru luni că vor și pot face acest lucru.”

Corespondent PROTV: „Cei care parcurg programul de pregătire vor primi așadar un bonus de trei salarii medii - adică 27.000 de lei. Însă pe toată perioada pregătirii primesc şi o solda de 4-5.000 de lei pe luna.

Cei care vor urma acest stagiu nu trebuie să-și facă griji pentru celelalte cheltuieli. Cazarea, hrana, medicamentele și echipamentele sunt asigurate gratis în unitatea militară unde se vor pregăti.

Să ne uităm şi la ce condiţii trebuie să îndeplinească cei care vor să aibă pregătire militară. Fie că vorbim de bărbați ori femei, trebuie să aibă cetățenie română și vârste între 18 și 35 de ani. De asemenea, trebuie să aibă domiciliu stabil în România, să fie apți medical - fizic și psihologic - și să nu aibă condamnări”.

Armata se confruntă acum cu un mare deficit de personal și oficialii vor creșterea numărului de rezerviști. Proiectul de lege adoptat acum de guvern ajunge în Parlament pentru a fi dezbătut, așa că de la anul am putea să avem în practică primele înscrieri voluntare la centrele militare.

