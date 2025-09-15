Raport: Câți soldați a pierdut Rusia de la începutul începutul invaziei din 2022. Bilanț la zi prezentat de Ucraina

Rusia a pierdut aproximativ 1.095.520 de soldaţi în Ucraina de la începutul invaziei sale pe scară largă, pe 24 februarie 2022, a raportat, luni, Statul Major al Forţelor Armate ale Ucrainei.

Numărul include 910 victime în rândul forţelor ruse în ultima zi.

Conform raportului, Rusia a pierdut, de asemenea, 11.184 de tancuri, 23.269 de vehicule blindate de luptă, 61.698 de vehicule şi rezervoare de combustibil, 32.784 de sisteme de artilerie, 1.488 de sisteme de lansare multiplă a rachetelor, 1.217 sisteme de apărare aeriană, 422 de avioane, 341 de elicoptere, 59.409 drone, 28 nave şi bărci şi un submarin.

Informațiile privind pierderile Rusiei în războiul din Ucraina provin dintr-un raport emis de Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei. Federația Rusă nu a prezentat estimări proprii și a evitat să comunice cifre oficiale privind pierderile umane și materiale suferite în conflict.

