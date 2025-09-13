Patrule de soldați ar putea începe să circule pe străzile din Bruxelles din aprilie 2026

13-09-2025 | 13:16
Patrule de soldați ar putea începe să circule pe străzile din Bruxelles din aprilie 2026
Patrule de soldaţi ar putea începe să circule pe străzile capitalei belgiene începând cu 8 aprilie 2026, în încercarea de a combate violenţa legată de droguri, potrivit ministrului apărării belgian, Theo Francken, informează sâmbătă EFE.

Ioana Andreescu

Ministrul a dat detalii vineri despre un astfel de plan, în timpul unui interviu acordat ziarului flamand Het Laatste Nieuws, în care a explicat că "noul cod penal va intra în vigoare la acea dată. Iar codul apărării se bazează pe un articol din acesta".

Codul trebuie încă dezbătut de guvernul de coaliţie al naţionalistului flamand Bart de Wever şi, ulterior, de parlament.

Ideea desfăşurării de forţe militare pentru a patrula străzile capitalei belgiene a apărut săptămâna trecută, când ministrul de interne belgian, Bernard Quintin, şi-a prezentat "Planul pentru oraşele mari", în care a sugerat trimiterea de patrule mixte de poliţişti şi soldaţi în "zone sensibile" pentru a combate criminalitatea legată de droguri.

Capitala belgiană a înregistrat o creştere a numărului de incidente armate în ultimii ani. În 2024, Parchetul din Bruxelles a înregistrat un total de 89 de atacuri armate şi incidente cu focuri de armă, precum şi nouă decese (conform cifrelor de la Poliţia Federală), în timp ce în 2023 au existat 62 de astfel de cazuri, faţă de 56 în 2022.

Francken doreşte, de asemenea, să ofere soldaţilor care patrulează străzile mai multe puteri de intervenţie, după cum a explicat el ziarului.

"Avem nevoie de un cadru legal care să ne permită să percheziţionăm oamenii, să le cerem să se identifice sau, dacă este necesar, să le punem cătuşe. Acest lucru este esenţial. (...)", a spus el.

Alte oraşe belgiene importante, cum ar fi Anvers, ar putea implementa aceeaşi măsură la cerere.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 13-09-2025 13:16

