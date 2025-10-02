Stagiu militar voluntar de 4 luni pentru românii între 18-35 de ani. Proiectul de lege, azi pe masa Guvernului

Stiri actuale
02-10-2025 | 07:01
militari romani

Românii cu vârste între 18 și 35 de ani vor putea solicita, în mod voluntar, înscrierea într-un program de pregătire militară de bază, potrivit unui proiect de lege aflat pe agenda ședinței de joi a Guvernului.

 

autor
Aura Trif

Programul de pregătire militară va avea o durată de până la patru luni şi va putea fi urmat de către cei care nu au îndeplinit serviciul militar activ sau în rezervă.

Înscrierea în program se va face în baza unui angajament semnat pe propria răspundere, prin care solicitantul, declarat apt în urma unui proces de selecţie, consimte să îndeplinească programul de pregătire militară.

Ce vor primi voluntarii

Pe timpul derulării programului, soldaţii/gradaţii voluntari în termen vor beneficia gratuit de cazare, drepturi de echipare şi de hrană, asistenţă medicală şi medicamente, precum şi de indemnizaţie lunară, similare militarilor în termen. De asemenea, se supun prevederilor legilor şi regulamentelor militare.

Cetăţenii care au finalizat programul de pregătire militară de bază primesc o indemnizaţie reprezentând trei câştiguri salariale medii brute utilizate la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat aferente anului pentru care se face plata.

Citește și
tancuri abrams elicoptere
Armata Română cumpără de la americani arme de peste 8 miliarde de dolari. Lista pentru care se cere acordul Parlamentului

Centrele militare îi iau în evidenţă şi îi introduc în rezerva operaţională. Numărul maxim de locuri disponibile pentru pregătirea militară în calitate de soldat/gradat voluntar în termen se aprobă anual, prin ordin al ministrului apărării naţionale, în funcţie de fondurile aprobate.

Proiectul de lege modifică şi completează legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare.

Guvernul discută noua Lege a Apărării Naționale

De asemenea, pe agenda şedinţei de guvern se află şi proiectul de lege a apărării naţionale a României, necesar în vederea "armonizării" cadrului normativ din domeniu, dar şi a abordării apărării naţionale în contextul apărării colective în cadrul NATO şi al Politicii de Securitate şi Apărare Comună a Uniunii Europene.

"Prin soluţiile prefigurate prin prezentul proiect de lege se defineşte în mod cuprinzător apărarea naţională. De asemenea, au fost introduse noi abordări ale relaţiilor specifice domeniului apărării, la nivel conceptual, cât şi instituţional", reiese din expunerea de motive.

Conform proiectului, în caz de ameninţări sau pericole care pot afecta suveranitatea, independenţa sau caracterul naţional, unitar şi indivizibil al statului român, până la instituirea stării de urgenţă, a stării de asediu sau a declarării mobilizării ori a stării de război, autorităţile şi instituţiile publice pun în aplicare, gradual, măsuri corespunzătoare conform domeniilor de competenţă stabilite prin legislaţia de organizare şi funcţionare.

"Parlamentul României aprobă angajarea unor capabilităţi militare şi nonmilitare pe teritoriul statului român sau în afara acestuia, pentru contracararea ameninţărilor hibride, la propunerea Preşedintelui României, după consultarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării", se mai arată în proiect.

Executivul urmează să adopte şi un proiect de ordonanţă de urgenţă privind fabricarea, reambalarea şi comercializarea produselor de protecţie a plantelor pe teritoriul României. Conform acestuia, produsele de protecţie a plantelor vor fi utilizate numai de către utilizatorii profesionişti instruiţi şi certificaţi.

Comercializarea şi utilizarea produselor de protecţie a plantelor să va desfăşura în condiţii de siguranţă, astfel încât riscurile asociate să fie reduse la minimum.

Proiectul stabileşte sancţiuni aplicabile în cazul nerespectării normelor privind fabricarea, reambalarea, comercializarea, importul, exportul, utilizarea şi prestarea de servicii cu produse de protecţie a plantelor pe teritoriul României, care trebuie să fie "eficiente, proporţionale şi cu efect de descurajare".

În baza unei hotărâri de guvern, urmează să se acorde cetăţenia română baschetbalistului american Russell Daron, cu domiciliul actual în Statele Unite ale Americii, Pennsylvania.

"Daron, prin evoluţia sa şi prin valoarea sportivă excepţională, este în atenţia Federaţiei Române de Baschet pentru participarea la competiţii internaţionale, campionate continentale, Campionate Mondiale, turnee internaţionale", reiese din expunerea de motive. 

Aproape 400 de români au fost deportaţi din SUA. Unii au ajuns direct la Penitenciarul Rahova

Sursa: Agerpres

Etichete: sedinta de Guvern, armata, militari, voluntariat, stagiu militar,

Dată publicare: 02-10-2025 07:01

Articol recomandat de sport.ro
Ce se întâmplă, de fapt, cu Valentin Ceaușescu, după vestea că ar fi grav bolnav: ”Am vorbit cu el”
Ce se întâmplă, de fapt, cu Valentin Ceaușescu, după vestea că ar fi grav bolnav: ”Am vorbit cu el”
Citește și...
Cum vrea administrația Trump să „reînvie spiritul războinic” al SUA: fără militari grași, cu barbă și păr lung
Stiri externe
Cum vrea administrația Trump să „reînvie spiritul războinic” al SUA: fără militari grași, cu barbă și păr lung

Peste Ocean, epoca militarilor supraponderali din armata americană s-a încheiat. Acesta a fost mesajul transmis marți de secretarul de război Pete Hegseth în fața a sute de generali și amirali adunați la o bază din Virginia.

Armata Română cumpără de la americani arme de peste 8 miliarde de dolari. Lista pentru care se cere acordul Parlamentului
Stiri Sociale
Armata Română cumpără de la americani arme de peste 8 miliarde de dolari. Lista pentru care se cere acordul Parlamentului

România continuă achizițiile de armament american, iar Armata cere acum acordul Parlamentului pentru completarea programului de înzestrare cu tancuri Abrams. Valoarea totală a armelor, simulatoarelor și instruirii este de peste 8 miliarde de dolari.  

Armata s-ar putea înzestra cu nave produse în România. Planurile anunțate de Ministerul Apărării
Stiri actuale
Armata s-ar putea înzestra cu nave produse în România. Planurile anunțate de Ministerul Apărării

După provocările Rusiei cu dronele care a pătruns în Polonia și România, flancul estic al NATO se va întări, în următoarele săptămâni. Este anunțul făcut de Ministrul Apărării, la Galați, unde a vizitat șantierul de nave militare.

Recomandări
Spitalul unde au murit copii infectați cu o bacterie a plătit firme de curățenie care nu prestau, cu peste 55.000 de lei
Stiri actuale
Spitalul unde au murit copii infectați cu o bacterie a plătit firme de curățenie care nu prestau, cu peste 55.000 de lei

Neregulile de la Spitalul de Copii Sfânta Maria din Iași se țin lanț. Două rapoarte ale Curții de Conturi arată că cei din conducere nu au respectat legea ani la rând și au dat bani pentru firme de curățenie care nu își făceau treaba.

Guvernul a adoptat rectificarea bugetară. Executivul dă mai mulți bani pentru pensii, salarii și plata dobânzilor
Stiri Politice
Guvernul a adoptat rectificarea bugetară. Executivul dă mai mulți bani pentru pensii, salarii și plata dobânzilor

Guvernul a adoptat noua rectificare bugetară. Prin noua împărțire a banilor vor fi acoperite cheltuielile cu salariile, pensiile și indemnizațiile, iar restul banilor sunt destinați investițiilor. Până la finalul anului ar putea urma o nouă rectificare.

Vremea se schimbă radical în România. Furtuni violente în București. Zonele unde va fi viscol
Stiri actuale
Vremea se schimbă radical în România. Furtuni violente în București. Zonele unde va fi viscol

Pregătiți-vă hainele groase, pentru că vremea se schimbă radical. De joi, în jumătate de ţară avem cod portocaliu de ploi abundente, lapoviţă şi chiar ninsori. Inclusiv în Bucureşti sunt aşteptate furtuni violente.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 1 Septembrie 2025

44:23

Alt Text!
La Măruță
01 Octombrie 2025

01:30:50

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
01 Octombrie 2025

01:46:15

Alt Text!
iBani
iBani - 30 Septembrie 2025

17:04

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28