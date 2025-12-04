Gest de solidaritate pentru oamenii afectați de sistarea apei din Câmpina. O persoană anonimă a donat mii de litri de apă

În contextul sistării furnizării apei în municipiul Câmpina, la sediul Detașamentului de Pompieri Câmpina a fost primită o donație de 3.450 de litri de apă potabilă, oferită de o persoană care a ales să își păstreze identitatea anonimă.

Apa este pusă la dispoziția locuitorilor municipiului Câmpina, care se pot prezenta la sediul Detașamentului de Pompieri pentru a intra în posesia acesteia, în limita cantităților disponibile, a transmis ISU Prahova.

Criza a fost provocată de golirea lacului Paltinu pentru lucrări de decolmatare.

Ploile recente au tulburat apa rămasă în acumulare, făcând imposibilă tratarea ei.

Autoritățile au anunțat inițial că situația va fi rezolvată rapid, dar au prelungit termenele.

Situația localităților din Prahova și Dâmbovița

Doisprezece localități din Prahova sunt complet fără apă. Criza afectează și orașul Moreni din Dâmbovița. Oamenii stau la coadă pentru puțina apă din cisternele trimise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență.

În Câmpina, autoritățile au deschis un dispecerat pentru problemele apărute la centralele termice, din cauza presiunii scăzute a apei.

Spitalul din localitate nu mai face internări.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













