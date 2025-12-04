Gest de solidaritate pentru oamenii afectați de sistarea apei din Câmpina. O persoană anonimă a donat mii de litri de apă

04-12-2025 | 14:13
criza apa prahova
În contextul sistării furnizării apei în municipiul Câmpina, la sediul Detașamentului de Pompieri Câmpina a fost primită o donație de 3.450 de litri de apă potabilă, oferită de o persoană care a ales să își păstreze identitatea anonimă.

Claudia Alionescu

Apa este pusă la dispoziția locuitorilor municipiului Câmpina, care se pot prezenta la sediul Detașamentului de Pompieri pentru a intra în posesia acesteia, în limita cantităților disponibile, a transmis ISU Prahova. 

Criza a fost provocată de golirea lacului Paltinu pentru lucrări de decolmatare.

Ploile recente au tulburat apa rămasă în acumulare, făcând imposibilă tratarea ei.

Autoritățile au anunțat inițial că situația va fi rezolvată rapid, dar au prelungit termenele.

apa prahova
CNSU a luat decizia de a distribui apă potabilă din rezervele de stat pentru localitățile afectate de criza de la Paltinu

Situația localităților din Prahova și Dâmbovița

Doisprezece localități din Prahova sunt complet fără apă. Criza afectează și orașul Moreni din Dâmbovița. Oamenii stau la coadă pentru puțina apă din cisternele trimise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență.

În Câmpina, autoritățile au deschis un dispecerat pentru problemele apărute la centralele termice, din cauza presiunii scăzute a apei.

Spitalul din localitate nu mai face internări. 

Stâncă de 250 de tone aruncată în aer pe Valea Mureșului. Explozia cu dinamită, pregătită timp de o săptămână

Dată publicare: 04-12-2025 13:56

Criza apei din Prahova și Dâmbovița se adâncește. Spitalele au oprit internările, în timp ce autoritățile se acuză reciproc
Criza apei din Prahova și Dâmbovița se adâncește. Spitalele au oprit internările, în timp ce autoritățile se acuză reciproc

Criza apei din Prahova și Dâmbovița se adâncește, chiar dacă Barajul Paltinu a reluat alimentarea. Specialiștii estimează că cel mai devreme în cinci zile apa va deveni potabilă în rețelele de distribuție.

CNSU a luat decizia de a distribui apă potabilă din rezervele de stat pentru localitățile afectate de criza de la Paltinu
CNSU a luat decizia de a distribui apă potabilă din rezervele de stat pentru localitățile afectate de criza de la Paltinu

Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a adoptat o nouă decizie pentru gestionarea situaţiei generate de lipsa apei potabile în 13 localităţi din judeţele Prahova şi Dâmboviţa, urmând a fi scoasă apă potabilă din rezervele de stat.

Ce s-a întâmplat la Barajul Paltinu. Autoritățile au anunțat când va fi reluată aprovizionarea cu apă
Ce s-a întâmplat la Barajul Paltinu. Autoritățile au anunțat când va fi reluată aprovizionarea cu apă

Cei peste 100.000 de cetăţeni din 15 localități din Prahova și Dâmbovița afectaţi de problemele de la Barajul Paltinu vor beneficia din nou de apă potabilă abia peste cel puţin o săptămână, potrivit Consiliului Județean Prahova.

 

Cine conduce în preferințele bucureștenilor pentru Primăria Capitalei, în săptămâna alegerilor - Sondaj
Cine conduce în preferințele bucureștenilor pentru Primăria Capitalei, în săptămâna alegerilor - Sondaj

Lupta pentru Primăria Capitalei se anunță una strânsă, potrivit unui sondaj INSCOP. Pe primele locuri în top se află Daniel Băluță (PSD), Ciprian Ciucu (PNL) și Anca Alexandrescu (independentă).

Putin amenință că va ajunge la granițele României fie „prin arme”, fie „prin alte mijloace”. „Eliberăm Novorusia” | HARTĂ
Putin amenință că va ajunge la granițele României fie „prin arme”, fie „prin alte mijloace”. „Eliberăm Novorusia” | HARTĂ

Președintele rus Vladimir Putin nu are de gând să încheie prea curând războiul din Ucraina și a anunțat că va cuceri Donbasul și va forma așa-zisa Novorusia fie pe „cale militară”, fie „prin alte mijloace”.

În Parlament se caută vinovații pentru criza apei din Prahova. Oamenii stau în continuare cu bidoanele la cozi
În Parlament se caută vinovații pentru criza apei din Prahova. Oamenii stau în continuare cu bidoanele la cozi

În vreme ce în Parlament au loc audieri și se caută vinovați pentru criza apei din Prahova, cei mai bine de 100.000 de oameni care de vinerea trecută nu au apă la robinete așteaptă o rezolvare.

