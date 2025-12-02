Criza apei din Prahova și Dâmbovița ar fi fost previzibilă. Oamenii stau la coadă pentru puțina apă din cisterne

02-12-2025 | 19:13
Criza apei din Prahova și Dâmbovița ia proportii și lovește acum inclusiv sectorul energetic. OMV Petrom a oprit centrala electrică de la Brazi, esențială pentru sistemul național, din lipsă de apă.

Mădălina Stețco,  Marilena Iordache

Cele 13 localități alimentate din lacul Paltinu rămân și în zilele următoare fără apă la robinete, școlile din zonă sunt închise, iar spitalul din Câmpina nu mai primește pacienți. În timp ce ministrul Mediului cere demisii, cel al Sănătății a plecat pe teren pentru a evalua riscurile pentru populație.

Ce a declanșat situația

Centrala electrică de la Brazi, care asigură în jur de 4% din producția de energie a României, adică necesarul unui oraș mare, a fost oprită la prânz neplanificat, de nevoie. Un debit scăzut al apei tehnologice a declanșat situația, au transmis reprezentanții OMV Petrom.

Corespondent Știrile ProTV: „Centrala folosește apa tehnologică pentru procesele de răcire și pentru producerea aburului necesar generării de energie. Fără un debit stabil, instalațiile nu pot funcționa în siguranță. Activitatea este întreruptă pentru cel puțin 48 de ore, iar tehnicienii de aici continuă să monitorizeze situația.”

12 localități din Prahova sunt complet fără apă. Criza afectează și orașul Moreni din Dâmbovița. Oamenii stau la coadă pentru puțina apă din cisternele trimise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență.

În Câmpina, autoritățile au deschis un dispecerat pentru problemele apărute la centralele termice, din cauza presiunii scăzute a apei.

Spitalul din localitate nu mai face internări. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a chemat de urgență la discuții autoritățile sanitare din Prahova, într-o încercare de a identifica soluții pentru ca pacienții să nu fie afectați.

Marius Nicolescu, managerul spitalului din Câmpina: Cel mai greu este să gestionăm cazurile chirurgicale astfel încât toate specialităile chirurgicale au fost puse în condițiile minime de lucru.

Elevii din localitățile afectate nu mai merg la școală. Unitățile de învățământ funcționează în sistem online, însă doar în teorie. Unii copii nu au internet sau dispozitive potrivite.

Criza a fost provocată de golirea lacului Paltinu pentru lucrări de decolmatare. Ploile recente au tulburat apa rămasă în acumulare, făcând imposibilă tratarea ei. Autoritățile au anunțat inițial că situația va fi rezolvată rapid dar au prelungit termenele.

Daniel Nicodim, prefectul județului Prahova: Acum văd că curg alte 72 de ore, plus alte 24, plus alte 50. Nu vreau să mă mai pronunț pe aceste chestii. Cer ministerului Mediului să-și adune specialiștii și când îi trimit să găsească o soluție, să nu se mai certe între ei.

Documentele arată că problemele erau previzibile.

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Prahova a avertizat din 6 noiembrie asupra riscurilor. Apele Române acuză operatorul local de apă că nu a creat o rezervă tampon de apă curată și nu a folosit surse alternative, deși avea alocate fonduri de acum 2 ani ca să prevină asemenea situații.

Răzvan Radu, directorul tehnic al ESZ Prahova: Nu ştiu dacă este vinovat ESZ-ul sau nu. Din punctul meu de vedere, nu este vinovat. Trebuie menţionat foarte clar că ESZ-ul, tot ceea ce face este să trateze apa care ne vine de la baraj.

Ministrul Mediului cere demisii.

Diana Buzoianu, Ministrul Mediului: Cer demisia public a celor doi directori, directorul de la Administrația Bazinală Buzăup-Ialomita și directorul operatorului pentru apă din Prahova. Oamenii aceștia nu pot gestiona actuala criză, dar și posibile viitoare episoade care o să apară când plouă.

Apele Române spun că reabilitarea bazinului de la Paltinu a fost avizată de Ministerul Mediului.

Autoritățile județene transmit că nivelul lacului a crescut suficient pentru a umple stația de filtrare a apei Voila, însă procesul de decantare și tratare necesar înainte de distribuție durează minimum trei zile.

