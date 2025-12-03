Criza apei din Prahova și Dâmbovița se adâncește. Spitalele au oprit internările, în timp ce autoritățile se acuză reciproc

Criza apei din Prahova și Dâmbovița se adâncește, chiar dacă Barajul Paltinu a reluat alimentarea. Specialiștii estimează că cel mai devreme în cinci zile apa va deveni potabilă în rețelele de distribuție.

În timp ce autoritățile locale și cele naționale își aruncă reciproc responsabilitatea, locuitorii formează cozi la cisternele de apă, iar spitalele locale au oprit internările și pregătesc transferuri către unități din București.

În Breaza este a cincea zi în care oamenii stau la cozi pentru a-și umple bidoanele cu apă menajeră. Pentru băut, depind de stocurile din magazine sau de autoritățile care distribuie apa din rezervele de stat.

Bărbat: „Am ajuns foarte, foarte rău, să cărăm apa pe timp de iarnă ca vara n-a făcut nimic.”

Situația a devenit pe alocuri absurdă. În acest cartier, oamenii nu au reușit să-și umple o vreme bidoanele pentru că rezervorul adus de autorități a fost montat prea jos.

Criza de apă afectează spitalele

Criza de apă afectează cinci spitale. Unitățile sanitare din Câmpina, Breaza, Băicoi, Voila și Florești nu mai fac internări, iar pacienții în stare stabilă sunt trimiși acasă.

Raluca Sabadâș, Managerul Spitalului Breaza: „Mai aveau tratament de terminat și după cele spuse de doamnele doctor consideră că e în regulă să fie externați.”

Ministrul Sănătății a calificat situația drept o urgență medicală.

Cinci spitale din București sunt pregătite să primească pacienți din Prahova.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății: „Am discutat cu cei din compartimentul urgențe să redirecționeze pacienții care au nevoie de intervenție chirurgicală, bloc operator sau ATI către spitalul județean, iar spitalul județean, dacă devine depășit ca număr de pacienți, să redirecționeze pacienții către spitalele din București.”

Ministrul Sănătăţii a afirmat, după o vizită la cele cinci unităţi sanitare din judeţul Prahova care se confruntă cu lipsa alimentării cu apă, că situaţia "este şi pare sub control", niciun pacient nefiind transferat până acum de la aceste spitale către unităţi sanitare din Bucureşti.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății: „Am vrut neapărat să vin să văd spitalele cum funcţionează şi care este situaţia în aceste unităţi sanitare, ţinând cont că ele funcţionează în momentul de faţă în regim de avarie. După cum bine cunoaşteţi, am dispus sistarea internărilor în cele cinci spitale şi nu vom ridica această sistare până luni, când reţeaua centralizată de apă potabilă va fi alimentată. Observ că, în urma deciziei luate aseară în şedinţa de urgenţă avută cu domnul preşedinte la Consiliul Judeţean, spitalele au fost alimentate cu apă potabilă îmbuteliată, atât pentru pacienţi, cât şi pentru personalul medical. Sigur că ISU şi primăriile locale au asigurat în toată această perioadă atât apă menajeră, cât şi apă potabilă. În momentul de faţă situaţia, din datele pe care le avem, este şi pare sub control.”

Barajul Paltinu a reluat alimentarea

Între timp, Apele Române au anunțat că, de noaptea trecută, Barajul Paltinu a început să furnizeze din nou apă.

Aproximativ patru metri cubi pe secundă ajung în Valea Doftanei, iar apoi în stația de tratare a apei de la Voila.

Procesul de decantare, filtrare și stabilizare – care include și analize microbiologice și chimice – necesită între 48 și 72 de ore.

Răzvan Radu, directorul tehnic al stației de tratare Voila: „Aici se face decantarea grosieră, prin niște metode chimice. De aici prin niște conducte se duce în filtrele noastre.”

Când testele indică parametri normali, apa este pompată în stația distribuitorului HidroPrahova – unde mai are nevoie de încă 48 de ore pentru filtrare, reglarea distribuției și, din nou, analize microbiologice și chimice.

Așadar, în total, sunt necesare minimum cinci zile până când apa potabilă va ajunge din nou la robinet.

Andrei Bontic, directorul HidroPrahova: „Durează foarte mult pentru că vorbim de kilometri de conducte, vorbim de mii de metri cub de apă, care trebuie să o tratăm.”

Centrala electrică de la Brazi va fi repornită

Centrala electrică de la Brazi – oprită, de nevoie, din cauza lipsei de apă – va fi repornită la începutul săptămânii viitoare. Nu se pune problema ca Rafinăria de la Brazi să își întrerupă activitatea. Autoritățile au anunțat că au găsit surse alternative care să asigure necesarul de apă de acolo.

Daniel Nicodim, prefectul județului Prahova: „Termo Ploiești poate asigura apă demineralizată pentru rafinăria Brazi cam 100 de tone, cam 30 la sută din necesarul acesteia. Iar la ora aceasta, Apa Nova analizează posibilitatea de a face niște lucrări care să ajute la alimentarea cu apă a rafinăriei Brazi, undeva la 150 de tone, sperăm noi.”

Președintele Nicușor Dan declară că, potrivit datelor preliminare, responsabilitatea pentru situația apărută în Prahova și Dâmbovița ar aparține Apelor Române.

Nicușor Dan, președintele României: „În opinia mea, dar bineînțeles că sunt autorități de control care vor face asta, în opinia mea vinovăția este la Apele Române. Vă aduc aminte că acum 6 luni am avut cumva același lucru la Salina Praid.”

Reprezentanții Apelor Române admit că lucrările critice de la barajul Paltinu nu au fost făcute și au fost amânate.

