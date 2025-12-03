Criza apei din Prahova și Dâmbovița se adâncește. Spitalele au oprit internările, în timp ce autoritățile se acuză reciproc

Stiri actuale
03-12-2025 | 19:37
×
Codul embed a fost copiat

Criza apei din Prahova și Dâmbovița se adâncește, chiar dacă Barajul Paltinu a reluat alimentarea. Specialiștii estimează că cel mai devreme în cinci zile apa va deveni potabilă în rețelele de distribuție.

autor
Marilena Iordache,  Teodora Suciu

În timp ce autoritățile locale și cele naționale își aruncă reciproc responsabilitatea, locuitorii formează cozi la cisternele de apă, iar spitalele locale au oprit internările și pregătesc transferuri către unități din București.

În Breaza este a cincea zi în care oamenii stau la cozi pentru a-și umple bidoanele cu apă menajeră. Pentru băut, depind de stocurile din magazine sau de autoritățile care distribuie apa din rezervele de stat.

Bărbat: „Am ajuns foarte, foarte rău, să cărăm apa pe timp de iarnă ca vara n-a făcut nimic.”

Situația a devenit pe alocuri absurdă. În acest cartier, oamenii nu au reușit să-și umple o vreme bidoanele pentru că rezervorul adus de autorități a fost montat prea jos.

Citește și
apa prahova
CNSU a luat decizia de a distribui apă potabilă din rezervele de stat pentru localitățile afectate de criza de la Paltinu

Criza de apă afectează spitalele

Criza de apă afectează cinci spitale. Unitățile sanitare din Câmpina, Breaza, Băicoi, Voila și Florești nu mai fac internări, iar pacienții în stare stabilă sunt trimiși acasă.

Raluca Sabadâș, Managerul Spitalului Breaza: „Mai aveau tratament de terminat și după cele spuse de doamnele doctor consideră că e în regulă să fie externați.”

Ministrul Sănătății a calificat situația drept o urgență medicală.

Cinci spitale din București sunt pregătite să primească pacienți din Prahova.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății: „Am discutat cu cei din compartimentul urgențe să redirecționeze pacienții care au nevoie de intervenție chirurgicală, bloc operator sau ATI către spitalul județean, iar spitalul județean, dacă devine depășit ca număr de pacienți, să redirecționeze pacienții către spitalele din București.”

Ministrul Sănătăţii a afirmat, după o vizită la cele cinci unităţi sanitare din judeţul Prahova care se confruntă cu lipsa alimentării cu apă, că situaţia "este şi pare sub control", niciun pacient nefiind transferat până acum de la aceste spitale către unităţi sanitare din Bucureşti.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății: Am vrut neapărat să vin să văd spitalele cum funcţionează şi care este situaţia în aceste unităţi sanitare, ţinând cont că ele funcţionează în momentul de faţă în regim de avarie. După cum bine cunoaşteţi, am dispus sistarea internărilor în cele cinci spitale şi nu vom ridica această sistare până luni, când reţeaua centralizată de apă potabilă va fi alimentată. Observ că, în urma deciziei luate aseară în şedinţa de urgenţă avută cu domnul preşedinte la Consiliul Judeţean, spitalele au fost alimentate cu apă potabilă îmbuteliată, atât pentru pacienţi, cât şi pentru personalul medical. Sigur că ISU şi primăriile locale au asigurat în toată această perioadă atât apă menajeră, cât şi apă potabilă. În momentul de faţă situaţia, din datele pe care le avem, este şi pare sub control.”

Barajul Paltinu a reluat alimentarea

Între timp, Apele Române au anunțat că, de noaptea trecută, Barajul Paltinu a început să furnizeze din nou apă.

Aproximativ patru metri cubi pe secundă ajung în Valea Doftanei, iar apoi în stația de tratare a apei de la Voila.

Procesul de decantare, filtrare și stabilizare – care include și analize microbiologice și chimice – necesită între 48 și 72 de ore.

Răzvan Radu, directorul tehnic al stației de tratare Voila: „Aici se face decantarea grosieră, prin niște metode chimice. De aici prin niște conducte se duce în filtrele noastre.”

Când testele indică parametri normali, apa este pompată în stația distribuitorului HidroPrahova – unde mai are nevoie de încă 48 de ore pentru filtrare, reglarea distribuției și, din nou, analize microbiologice și chimice.

Așadar, în total, sunt necesare minimum cinci zile până când apa potabilă va ajunge din nou la robinet.

Andrei Bontic, directorul HidroPrahova: „Durează foarte mult pentru că vorbim de kilometri de conducte, vorbim de mii de metri cub de apă, care trebuie să o tratăm.”

Centrala electrică de la Brazi va fi repornită

Centrala electrică de la Brazi – oprită, de nevoie, din cauza lipsei de apă – va fi repornită la începutul săptămânii viitoare. Nu se pune problema ca Rafinăria de la Brazi să își întrerupă activitatea. Autoritățile au anunțat că au găsit surse alternative care să asigure necesarul de apă de acolo.

Daniel Nicodim, prefectul județului Prahova: „Termo Ploiești poate asigura apă demineralizată pentru rafinăria Brazi cam 100 de tone, cam 30 la sută din necesarul acesteia. Iar la ora aceasta, Apa Nova analizează posibilitatea de a face niște lucrări care să ajute la alimentarea cu apă a rafinăriei Brazi, undeva la 150 de tone, sperăm noi.”

Președintele Nicușor Dan declară că, potrivit datelor preliminare, responsabilitatea pentru situația apărută în Prahova și Dâmbovița ar aparține Apelor Române.

Nicușor Dan, președintele României: „În opinia mea, dar bineînțeles că sunt autorități de control care vor face asta, în opinia mea vinovăția este la Apele Române. Vă aduc aminte că acum 6 luni am avut cumva același lucru la Salina Praid.”

Reprezentanții Apelor Române admit că lucrările critice de la barajul Paltinu nu au fost făcute și au fost amânate.

O contabilă a furat 400.000 de lei de la nouă asociații de proprietari din Capitală. Sute de oameni au rămas fără utilități

Sursa: Pro TV

Etichete: apa potabila, prahova, dambovita,

Dată publicare: 03-12-2025 19:05

Articol recomandat de sport.ro
"Bijuteria" de 100 de milioane de euro prinde viață! Când intră buldozerele: "Va fi primul din țară"
"Bijuteria" de 100 de milioane de euro prinde viață! Când intră buldozerele: "Va fi primul din țară"
Citește și...
Nicuşor Dan, despre situaţia dezastruoasă de la Paltinu: Arată cât de grave pot deveni consecinţele lipsei de anticipare
Stiri Politice
Nicuşor Dan, despre situaţia dezastruoasă de la Paltinu: Arată cât de grave pot deveni consecinţele lipsei de anticipare

Președintele Nicușor Dan avertizează, miercuri, că situația dezastruoasă de la Paltinu arată cât de grave pot fi consecințele lipsei de anticipare și comunicare între instituțiile statului, subliniind necesitatea remedierii acestei vulnerabilități.

 

CNSU a luat decizia de a distribui apă potabilă din rezervele de stat pentru localitățile afectate de criza de la Paltinu
Stiri actuale
CNSU a luat decizia de a distribui apă potabilă din rezervele de stat pentru localitățile afectate de criza de la Paltinu

Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a adoptat o nouă decizie pentru gestionarea situaţiei generate de lipsa apei potabile în 13 localităţi din judeţele Prahova şi Dâmboviţa, urmând a fi scoasă apă potabilă din rezervele de stat.

Criza apei din Prahova și Dâmbovița ar fi fost previzibilă. Autoritățile cunoșteau pericolul de la Paltinu
Stiri actuale
Criza apei din Prahova și Dâmbovița ar fi fost previzibilă. Autoritățile cunoșteau pericolul de la Paltinu

Criza apei din Prahova și Dâmbovița a făcut ca OMV Petrom să oprească centrala electrică de la Brazi, esențială pentru sistemul național. Însă oficialii spun că, de săptămâna viitoare, va putea funcționa din nou.

Criza de la Paltinu a închis centrala electrică de la Brazi. Asigură 10% din energia națională
Stiri actuale
Criza de la Paltinu a închis centrala electrică de la Brazi. Asigură 10% din energia națională

Centrala electrică de la Brazi, din judeţul Prahova, care asigură aproximativ 10% din energia electrică produsă în ţară, a fost oprită, marţi.

Ce s-a întâmplat la Barajul Paltinu. Autoritățile au anunțat când va fi reluată aprovizionarea cu apă
Stiri actuale
Ce s-a întâmplat la Barajul Paltinu. Autoritățile au anunțat când va fi reluată aprovizionarea cu apă

Cei peste 100.000 de cetăţeni din 15 localități din Prahova și Dâmbovița afectaţi de problemele de la Barajul Paltinu vor beneficia din nou de apă potabilă abia peste cel puţin o săptămână, potrivit Consiliului Județean Prahova.

 

Recomandări
Gabriel Liiceanu: Dacă România nu își curăță trecutul, nu va avea un viitor pe care să se înalțe
Interviurile Stirileprotv.ro
Gabriel Liiceanu: Dacă România nu își curăță trecutul, nu va avea un viitor pe care să se înalțe

România este obligată să își confrunte trecutul marcat de comunism pentru a-și putea construi viitorul, dar acest demers nu se poate face cu o clasă politică moștenită de pe vremea lui Ceaușescu “machiată și cosmetizată altfel”.

Studiu: Trei sferturi dintre români nu pot face față unor cheltuieli neprevăzute. Se împrumută de la familie ori fac rate
Stiri Sociale
Studiu: Trei sferturi dintre români nu pot face față unor cheltuieli neprevăzute. Se împrumută de la familie ori fac rate

Cei mai mulți dintre noi suntem într-un echilibru financiar fragil. Potrivit unui studiu recent, în fața unor cheltuieli mari, neprevăzute, trei sferturi dintre români rămân fără resurse. Se împrumută de la familie, prieteni, ori fac rate.

Londra reacționează dur: „Putin tergiversează deliberat. Marea Britanie va continua presiunea maximă asupra Rusiei”
Stiri externe
Londra reacționează dur: „Putin tergiversează deliberat. Marea Britanie va continua presiunea maximă asupra Rusiei”

Preşedintele rus Vladimir Putin nu vrea să ajungă la un acord cu privire la războiul din Ucraina, a declarat miercuri premierul britanic Keir Starmer, după discuţiile de cinci ore din ajun între trimişii SUA şi liderul rus la Kremlin. 

Top citite
1 anvelope de iarna
Shutterstock
Stiri Diverse
Ce inscripție apare pe cauciucurile de iarnă. Cum recunoști anvelopele de iarnă
2 brad de craciun
Shutterstock
Stiri Diverse
Brad natural sau artificial în 2025. Avantaje, dezavantaje și cum îl alegi pe cel potrivit
3 premiera medicala
Stiri Sanatate
Primul defibrilator extravascular implantat în România. Intervenția s-a realizat în Cluj-Napoca
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
03 Decembrie 2025

01:31:37

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 03 Decembrie 2025

47:51

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
02 Decembrie 2025

01:46:52

Alt Text!
ePlan
Ediția 6

17:24

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28