Ce s-a întâmplat la Barajul Paltinu. Autoritățile au anunțat când va fi reluată aprovizionarea cu apă

02-12-2025 | 08:51
Barajul Paltinu
Cei peste 100.000 de cetăţeni din 15 localități din Prahova și Dâmbovița afectaţi de problemele de la Barajul Paltinu vor beneficia din nou de apă potabilă abia peste cel puţin o săptămână, potrivit Consiliului Județean Prahova.

 

Luni a avut loc o ședință la care au participat reprezentanți ai tuturor instituțiilor implicate în gestionarea crizei de apă, în urma căreia s-a stabilit următorul parcurs tehnic:

► Mâine (marți), în jurul prânzului, nivelul apei din Barajul Paltinu este estimat să atingă cota de 626 m, permițând captarea apei prin priza de semiadâncime a Apelor Române.

►  Apa captată va fi transmisă către ESZ Prahova. – Traseul durează aproximativ 2 ore.

► La Stația de Tratare Voila, apa trebuie să rămână 48–72 de ore pentru:
– decantare
– filtrare
– stabilizarea parametrilor fizico-chimici și bacteriologici
– analize conform OG nr. 7/2023
– amorsarea completă a stației

aeroport cluj, autobuz autonom
Aeroportul Cluj testează primul autobuz autonom din România. Tehnologia mai este folosită pe aeroporturile din SUA și Germani

► Ulterior, apa va fi preluată de Hidro Prahova, care o va filtra și regla înainte de distribuție.

► Distribuția către consumatorii finali necesită încă aproximativ 48 de ore.

„Dacă toate etapele se desfășoară fără perturbări, cel mai optimist scenariu indică reluarea furnizării apei luni dimineață, 8 decembrie. Orice alt termen apărut în spațiul public este lipsit de fundament tehnic”, a transmis Consiliul Județean Prahova.

Conform Consiliului Județean Prahova, „distribuția apei a fost oprită ca urmare a deciziei furnizorului Apele Române, care nu a mai putut livra apă brută către ESZ și, ulterior, către Hidro Prahova, din cauza turbidității extreme și a imposibilității tratării acesteia”.

De ce a fost oprită alimentarea cu apă

Directorul tehnic al Exploatare Sistem Zonal (ESZ) Prahova, Răzvan Radu, a explicat luni că o astfel de situaţie nu s-a mai întâlnit în ultimii 30 de ani şi, din punctul său de vedere, nu există cel puţin în România o staţie care să poată trata o apă cu o turbiditate atât de ridicată.

"Nu ştiu dacă este vinovat ESZ-ul sau nu. Din punctul meu de vedere, nu este vinovat. Trebuie menţionat foarte clar că ESZ-ul, tot ceea ce face este să trateze apa care ne vine de la baraj. În data de 28 noiembrie, în jurul orei 15:30, am fost nevoiţi să întrerupem staţia. Datorită condiţiilor hidrometeorologice şi a lucrărilor din baraj, turbiditatea, pe înţelesul tuturor, calitatea apei, s-a ridicat la nivelul valorii de 7.000 de unităţi. Ca să înţelegeţi ceea ce înseamnă, media lunară, pe lunile anterioare, a fost undeva de 30. Specialiştii noştri din cadrul staţiei au făcut tot posibilul să nu oprească staţia de tratare a apei Voila, dar la această turbiditate era imposibil să mai menţinem aprovizionarea cu apă. Ne puteam asuma riscuri să se blocheze pur şi simplu staţia şi ulterior să nu mai putem furniza apă partenerilor noştri, pentru că trebuie menţionat că noi nu furnizăm apă direct populaţiei, noi furnizăm apă partenerilor noştri. (...) Deci exista acest risc să nu mai putem furniza apă pentru multe săptămâni de acum încolo. De aceea s-a luat această decizie de oprire a firului de apă potabilă numărul 1. (...) Eu nu cred că există o staţie în lumea aceasta, sau cel puţin în România, cu siguranţă nu există, care poate trata aşa ceva", a spus acesta, potrivit Agerpres.

Potrivit acesteia, nivelul turbidităţii a continuat să crească, ajungând la 17.000 de unităţi.

Sursa: Agerpres

