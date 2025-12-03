CNSU a luat decizia de a distribui apă potabilă din rezervele de stat pentru 13 localități din județele Prahova și Dâmbovița

Stiri actuale
03-12-2025 | 09:09
apa prahova

Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a adoptat o nouă decizie pentru gestionarea situaţiei generate de lipsa apei potabile în 13 localităţi din judeţele Prahova şi Dâmboviţa, urmând a fi scoasă apă potabilă din rezervele de stat.

autor
Claudia Alionescu

Transportul apei va fi realizat de Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, cu sprijinul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.

”Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU) a adoptat, în data de 2 decembrie 2025, Hotărârea nr. 33, prin care se aprobă scoaterea din rezervele de stat a unor cantităţi de apă potabilă, în vederea acordării ca ajutor umanitar intern de urgenţă, cu titlu gratuit, unităţilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor afectate din judeţele Prahova şi Dâmboviţa, pentru asigurarea condiţiilor minime de trai ale populaţiei”, anunţă, miercuri dimineaţă, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.

Sursa citată a precizat că hotărârea a fost emisă ”în contextul situaţiei generate de scăderea nivelului apei din acumularea Paltinu cauzată de lucrările hidrotehnice programate la baraj, coroborată cu creşterea turbidităţii şi a volumului de aluviuni determinate de fenomenele hidrologice asociate Codului Portocaliu, elemente ce au afectat calitatea apei brute şi au impus întreruperea alimentării cu apă potabilă în 12 localităţi din judeţul Prahova şi o localitate din judeţul Dâmboviţa, afectând condiţiile de trai ale populaţiei”.

Transportul apei va fi realizat de Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, cu sprijinul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, iar distribuirea către populaţie va fi efectuată de autorităţile publice locale, cu sprijinul structurilor pentru situaţii de urgenţă din cele două judeţe.

Citește și
alexandru rogobete
Criza apei din Prahova. Ministrul Sănătății a instituit celulă de urgență, cinci spitale din București vor prelua pacienți

”Măsurile adoptate urmăresc asigurarea continuităţii sprijinului pentru populaţia afectată şi gestionarea eficientă a situaţiei create până la restabilirea, în condiţii de siguranţă, a alimentării cu apă potabilă. Vă reamintim că, începând cu data de 30 noiembrie 2025, în urma Hotărârii nr. 32 a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU), a început distribuirea primelor cantităţi de apă potabilă către localităţile afectate, iar inspectoratele pentru situaţii de urgenţă au mobilizat autospeciale pentru sprijinirea unităţilor sanitare şi a comunităţilor care se confruntă cu lipsa apei”, a mai precizat IGSU.

Peste 107.000 de oameni sunt afectaţi de lipsa apei potabile, dar şi instituţii, şcoli şi unităţi sanitare.

Zelenski acuză Rusia că se folosește de negocierile de pace: „Scopul Moscovei este doar de a slăbi sancţiunile ocidentalilor”

Sursa: News.ro

Etichete: apa potabila, prahova, dambovita,

Dată publicare: 03-12-2025 09:06

Articol recomandat de sport.ro
OFICIAL Premieră în fotbalul românesc, anunță FRF!
OFICIAL Premieră în fotbalul românesc, anunță FRF!
Citește și...
Criza apei din Prahova: Rafinăria Petrobrazi primește alimentare din două surse alternative pentru a putea funcționa
Stiri actuale
Criza apei din Prahova: Rafinăria Petrobrazi primește alimentare din două surse alternative pentru a putea funcționa

Operatorul ESZ Prahova și Termo Ploiești vor asigura, temporar, alimentarea cu apă a rafinăriei OMV Petrom de la Brazi, pentru ca aceasta să își poată continua activitatea în contextul crizei generate de problemele de la barajul Paltinu.

Criza apei din Prahova. Ministrul Sănătății a instituit celulă de urgență, cinci spitale din București vor prelua pacienți
Stiri actuale
Criza apei din Prahova. Ministrul Sănătății a instituit celulă de urgență, cinci spitale din București vor prelua pacienți

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Robete, a anunțat marți seară la Ploiești că a fost creată o celulă de urgență cu cinci spitale din București, pregătite să preia pacienți din Prahova în criza apei.

Criza apei din Prahova și Dâmbovița ar fi fost previzibilă. Autoritățile cunoșteau pericolul de la Paltinu
Stiri actuale
Criza apei din Prahova și Dâmbovița ar fi fost previzibilă. Autoritățile cunoșteau pericolul de la Paltinu

Criza apei din Prahova și Dâmbovița a făcut ca OMV Petrom să oprească centrala electrică de la Brazi, esențială pentru sistemul național. Însă oficialii spun că, de săptămâna viitoare, va putea funcționa din nou.

Recomandări
Anchetele de fraudă zguduie Bruxelles-ul. Ursula von der Leyen se confruntă cu cea mai gravă criză de credibilitate
Stiri externe
Anchetele de fraudă zguduie Bruxelles-ul. Ursula von der Leyen se confruntă cu cea mai gravă criză de credibilitate

Ancheta Parchetului European în cazul Federicăi Mogherini se transformă într-o criză și pentru Ursula von der Leyen. Criticii șefei CE se folosesc de această situație pentru a cere un vot de neîncredere.

Criza apei din Prahova și Dâmbovița ar fi fost previzibilă. Autoritățile cunoșteau pericolul de la Paltinu
Stiri actuale
Criza apei din Prahova și Dâmbovița ar fi fost previzibilă. Autoritățile cunoșteau pericolul de la Paltinu

Criza apei din Prahova și Dâmbovița a făcut ca OMV Petrom să oprească centrala electrică de la Brazi, esențială pentru sistemul național. Însă oficialii spun că, de săptămâna viitoare, va putea funcționa din nou.

Trimișii lui Trump nu au reușit să îl convingă pe Putin, la Kremlin. La ce nu a renunțat liderul rus în cele 5 ore discuții
Stiri externe
Trimișii lui Trump nu au reușit să îl convingă pe Putin, la Kremlin. La ce nu a renunțat liderul rus în cele 5 ore discuții

Reuniunea dintre emisarul american Steve Witkoff şi preşedinele rus Vladimir Putin, care a durat cinci ore, marţi, la Kremlin, a fost catalogată drept ”productivă” de către emisarul rus în probleme economice internaţionale Kirill Dmitriev.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 02 Decembrie 2025

50:10

Alt Text!
La Măruță
02 Decembrie 2025

01:30:27

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
02 Decembrie 2025

01:46:52

Alt Text!
Romania, te iubesc!
30 de ani și povestea continuă

43:10

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28