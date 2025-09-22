Fraudă în domeniul ride-sharing: prejudiciu estimat la peste 266 milioane lei, potrivit ANAF. Cum funcţiona schema

22-09-2025 | 16:37
ride sharing
Shutterstock

Inspectorii antifraudă din cadrul ANAF u descoperit o schemă de evaziune fiscală prin care s-a creat un prejudiciu de 266,5 milioane de lei la bugetul de stat.

autor
Lorena Mihăilă

Frauda a fost generată de firmele care operează în domaeniul transportului alternativ (ride-sharing). 

O societate-paravan reţinea un comision de 5–10% din sumele primite de la platformele de transport alternativ, iar diferenţa de sumă era redistribuită şoferilor, fără fiscalizare, potrivit sursei citate.

În urma investigaţiilor derulate pe parcursul anului 2025, au fost identificate nereguli privind impozitul pe venit şi neplata unor contribuţii obligatorii aferente salariilor. Inspectorii ANAF au dat şi sancţiuni contravenţionale pentru alte abateri constatate, în cuantum total de aproximativ 4,8 milioane de lei, se arată într-un comunicat de presă al ANAF.

De asemenea, inspectorii au descoperit că numeroase societăţi nu fiscalizează corect veniturile şi ascund plata veniturilor salariale, aducând prejudicii la bugetul de stat.

ANAF
Motivul pentru care Fiscul „vânează” micii contribuabili: „Având acelaşi salariu, colegii preferă activitatea mai simplă”

Cum funcționa schema

Schema evazionistă constatată funcţiona astfel: o societate paravan reţinea un comision de 5–10% din sumele primite de la platformele de transport alternativ, iar diferenţa de sumă era redistribuită şoferilor (cash sau virament) fără fiscalizare, scrie ANAF.

Pentru a combate acest fenomen, inspectorii Antifraudă au sesizat organele de urmărire penală în 90 de cazuri. De asemenea, au fost identificate şi 30 de situaţii în care şoferii nu foloseau aparate de marcat fiscale şi nu emiteau bonuri, fiind sancţionaţi conform legii, precizează aceeaşi sursă.

Ce este noua declarație a Ministerului Finanțelor

Potrivit ANAF, Ministerul Finanţelor a introdus în acest an un nou instrument legislativ: declaraţia informativă D397. Aceasta obligă platformele de transport alternativ să transmită periodic date direct către Fisc, permiţând acum un control activ şi în timp real.

Dincolo de efectul implicit obţinut în sensul creşterii gradului de conformare voluntară, Direcţia generală antifraudă fiscală deţine date complete, obţinute în timp real pentru realizarea de analize de risc fiscal punctuale şi ţintite exclusiv spre cazurile care prezintă risc fiscal.

ANAF îşi propune ca măsura legislativă adoptată să contribuie decisiv la combaterea muncii nedeclarate şi subdeclarate în domeniul transportului alternativ de persoane, dar să protejeze şi persoanele de bună credinţă care activează în acest domeniu şi care se conformează legislaţiei fiscale, se mai arată în comunicat.

Regizorul Cristian Mungiu: „Cea mai mare dramă a României e exodul. Milioane de oameni au plecat”

Sursa: News.ro

anaf, frauda, ride sharing,

Dată publicare: 22-09-2025 16:37

Regizorul Cristian Mungiu: „Cea mai mare dramă a României e exodul. Milioane de oameni au plecat”
Interviurile Stirileprotv.ro
Regizorul Cristian Mungiu: „Cea mai mare dramă a României e exodul. Milioane de oameni au plecat”

Regizorul și scenaristul Cristian Mungiu a vorbit într-un interviu pentru ȘtirileProTV.ro despre cel mai nou film la care a lucrat, Jaful secolului, regizat de Teodora Ana Mihai.

Alertă în București și mai multe județe. Școli și spitale au primit amenințări. „Pregătiţi-vă pentru masacrul de luni”
Stiri actuale
Alertă în București și mai multe județe. Școli și spitale au primit amenințări. „Pregătiţi-vă pentru masacrul de luni”

Alertă în Capitală și mai județe după ce mai multe școli și spitale au primit mesaje de amenințare cu un conținut șocant. 

Kremlinul spune că NATO „alimentează tensiunile” prin acuzații „nefondate” privind încălcări aeriene
Stiri externe
Kremlinul spune că NATO „alimentează tensiunile” prin acuzații „nefondate” privind încălcări aeriene

Kremlinul a acuzat luni statele membre NATO că agravează tensiunile lor prin acuzațiile lor „nefondate” potrivit cărora Rusia le-a încălcat anumite spaţii aeriene, a declarat Dmitri Peskov.

