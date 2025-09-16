Adrian Nica, despre finanţarea campaniei lui Georgescu: ANAF şi-a terminat verificările, a sesizat instituţiile statului

Preşedintele ANAF, Adrian Nicuşor Nica, a declarat marţi că verificările privind finanţarea campaniei electorale a fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu au fost finalizate.

Adrian Nica a fost întrebat dacă ANAF mai investighează finanţarea campaniei electorale a lui Călin Georgescu şi sumele din care se întreţine acesta.

"ANAF investighează toate finanţările de campanie ieşite în spaţiul public. Nu o să spun numele persoanei pe care dumneavoastră aţi menţionat-o. ANAF şi-a terminat verificările, a sesizat instituţiile statului vizavi de rezultatul controlului", a spus Nica, la Palatul Parlamentului.

El a adăugat că nu poate comunica deocamdată datele din aceste controale.

