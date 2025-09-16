Adrian Nica, despre finanţarea campaniei lui Georgescu: ANAF şi-a terminat verificările, a sesizat instituţiile statului

Stiri actuale
16-09-2025 | 14:51
călin georgescu
Facebook / Călin Georgescu

Preşedintele ANAF, Adrian Nicuşor Nica, a declarat marţi că verificările privind finanţarea campaniei electorale a fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu au fost finalizate.

autor
Mihaela Ivăncică

Adrian Nica a fost întrebat dacă ANAF mai investighează finanţarea campaniei electorale a lui Călin Georgescu şi sumele din care se întreţine acesta.

"ANAF investighează toate finanţările de campanie ieşite în spaţiul public. Nu o să spun numele persoanei pe care dumneavoastră aţi menţionat-o. ANAF şi-a terminat verificările, a sesizat instituţiile statului vizavi de rezultatul controlului", a spus Nica, la Palatul Parlamentului.

El a adăugat că nu poate comunica deocamdată datele din aceste controale. 

Sursa: Agerpres

Etichete: anaf, alegeri, calin georgescu,

Dată publicare: 16-09-2025 14:51

Articol recomandat de sport.ro
Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a
Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a
Citește și...
Procuror general: ”Horațiu Potra încearcă să obțină azil în Rusia”. Complicele lui Georgescu la tentativă de lovitură de stat
Stiri Justitie
Procuror general: ”Horațiu Potra încearcă să obțină azil în Rusia”. Complicele lui Georgescu la tentativă de lovitură de stat

Horațiu Potra, mercenarul judecat alături de Călin Georgescu pentru tentativă de lovitură de stat, se află în plin demers de obținere a azilului în Rusia, a declarat marți procurorul general al României, Alex Florența.

Alex Florenţa: Campaniile de influențare și dezinformare au fost făcute cu certitudine în sprijinul lui Călin Georgescu
Stiri actuale
Alex Florenţa: Campaniile de influențare și dezinformare au fost făcute cu certitudine în sprijinul lui Călin Georgescu

Procurorul general al României, Alex Florenţa, a afirmat marţi că toate campaniile de influenţare, de dezinformare şi de creare artificială a unui trend în viralizarea mesajului lui Călin Georgescu au fost făcute cu certitudine în sprijinul său.

Călin Georgescu, trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de acțiuni contra ordinii constituționale
Stiri Justitie
Călin Georgescu, trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de acțiuni contra ordinii constituționale

Fostul candidat la prezidenţiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi comunicarea de informaţii false.

Călin Georgescu rămâne sub control judiciar. Tribunalul București a respins contestația fostului candidat la prezidențiale
Stiri actuale
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar. Tribunalul București a respins contestația fostului candidat la prezidențiale

Călin Georgescu rămâne sub control judiciar în dosarul în care este judecat pentru declaraţiile sale în care a promovat idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, a decis definitiv, joi, Tribunalul Bucureşti.

Călin Georgescu rămâne sub control judiciar. „Singura mea armă de apărare este legea. Justiţia îşi va face datoria”
Stiri actuale
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar. „Singura mea armă de apărare este legea. Justiţia îşi va face datoria”

Călin Georgescu rămâne sub control judiciar în dosarul în care este judecat pentru declaraţiile sale în care e acuzat că a promovat idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, potrivit Judecătoriei Sectorului 1.

Recomandări
Procuror general: ”Horațiu Potra încearcă să obțină azil în Rusia”. Complicele lui Georgescu la tentativă de lovitură de stat
Stiri Justitie
Procuror general: ”Horațiu Potra încearcă să obțină azil în Rusia”. Complicele lui Georgescu la tentativă de lovitură de stat

Horațiu Potra, mercenarul judecat alături de Călin Georgescu pentru tentativă de lovitură de stat, se află în plin demers de obținere a azilului în Rusia, a declarat marți procurorul general al României, Alex Florența.

Călin Georgescu, trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de acțiuni contra ordinii constituționale
Stiri Justitie
Călin Georgescu, trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de acțiuni contra ordinii constituționale

Fostul candidat la prezidenţiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi comunicarea de informaţii false.

Sondaj: Românii au cea mai mare încredere în Maia Sandu, Trump și NATO, se tem de Rusia și sunt nemulțumiți de Nicușor Dan
Stiri Sociale
Sondaj: Românii au cea mai mare încredere în Maia Sandu, Trump și NATO, se tem de Rusia și sunt nemulțumiți de Nicușor Dan

Românii au cea mai mare încredere în Maia Sandu și Donald Trump, se tem că Rusia va ataca România, sunt de acord cu alocarea a 5% din PIB pentru apărare și se declară nemulțumiți de politica externă a președintelui Nicușor Dan, potrivit Avangarde.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 16 Septembrie 2025

48:32

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Septembrie 2025

01:44:51

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
15 Septembrie 2025

01:28:39

Alt Text!
Romania, te iubesc!
După ei, potopul

44:55

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28