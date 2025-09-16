ANAF raportează cu mândrie că a depășit planul de încasări cu 1 miliard de lei. Își recunoaște spășită și marele minus

Stiri Economice
16-09-2025 | 13:54
anaf
Shutterstock

Preşedintele ANAF, Adrian Nicuşor, a declarat în Comisia pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor, despre colectare, că ANAF-ul a depăşit planul de colectare cu un miliard în iulie.

autor
Cristian Anton

Despre bazele de date, el a arătat că nu i-ar plăcea ca, după ce depune acte, după ce E- factura arată toate facturile, să vină organul de control şi să-i ceară din nou datele pe care le deţine, arătând că este un minus al ANAF-ului.

”În ceea ce priveşte colectarea, la nivelul lunilor de când conduc ANAF, şi planul de control, planul de încasări, a fost pe o creştere economică de 2,5%, cu o infuzie în piaţă a voucherelor de vacanţă, care anul ulterior au fost tăiate, ANAF-ul a depăşit planul de colectare cu un miliard în iulie. (..) Evident că avem de îmbunătăţit, evident că este de lucru, nu spunem nimeni şi nu trecăm de la ideea că am terminat treaba şi nu avem multe lucruri de îmbunătăţit”, a spus preşedintele ANAF, la Parlament.

El a precizat că, ”în ceea ce înseamnă partea de baze de date, şi el, dacă ar fi contribuabil, ar fi sufocat de datele pe care le depune”.

”Este un minus al ANAF-ului”

”Nici mie nu mi-ar plăcea ca, după ce le depun, după ce E- factura arată toate facturile mele, să vină organul de control şi să-mi ceară din nou datele pe care le deţin. Da, aveţi dreptate, este un minus al ANAF-ului, este o problemă cu care ne confruntăm din trecut până la momentul mandatului meu şi în continuare. Încercăm ca, prin discuţii şi prin cursurile pe care le facem cu colegii noştri, să explicăm că înainte de a merge la contribuabil şi a-i cere aceste baze de date, să ne uităm în propriile baze de date”, a explicat el.

Citește și
bani
Descoperire șocantă a ANAF. Clujeanul cu venituri de 172 de milioane de lei pentru care nu a plătit niciun leu impozit

Potrivit preşedintelui ANAF, asta înseamnă proiectul Big Data.

”Încercăm să stabilim profile de risc şi încercăm ca să nu mai punem contribuabilul în această situaţie, dar, din păcate, în prezent, mulţi dintre colegii mei, şi îmi pare rău că eu trebuie să spun asta, dar acolo unde greşim, trebuie să o spun, o facem în continuare. Îmi doresc ca la sfârşitul procesului de digitalizare toate aceste deconturi, bilanţuri şi toate cele, să fie elaborate de ANAF şi trimise contribuabilului doar spre confirmare”, a subliniat Adrian Nicuşor.

ANAF anchetează fraude cu panouri fotovoltaice de milioane de lei. Firme-fantomă și persoane din umbră, vizate

Sursa: News.ro

Etichete:

Dată publicare: 16-09-2025 13:54

Articol recomandat de sport.ro
Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a
Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a
Citește și...
ANAF anchetează fraude cu panouri fotovoltaice de milioane de lei. Firme-fantomă și persoane din umbră, vizate
Stiri actuale
ANAF anchetează fraude cu panouri fotovoltaice de milioane de lei. Firme-fantomă și persoane din umbră, vizate

ANAF investighează posibile fraude cu panouri fotovoltaice cu prejudicii de milioane de lei.

Descoperire șocantă a ANAF. Clujeanul cu venituri de 172 de milioane de lei pentru care nu a plătit niciun leu impozit
Stiri Sociale
Descoperire șocantă a ANAF. Clujeanul cu venituri de 172 de milioane de lei pentru care nu a plătit niciun leu impozit

Un clujean a avut venituri de 172 de milioane de lei și nu a plătit niciun leu impozit pentru această sumă uriașă. Descoperirea a fost făcută de ANAF, care a depistat de altfel venituri nedeclarate de 337 milioane lei la doar trei persoane din Cluj.

ANAF investighează din 2024 firme implicate în fraude cu panouri fotovoltaice. Prejudiciul estimat a sărit de 3 milioane lei
Stiri Economice
ANAF investighează din 2024 firme implicate în fraude cu panouri fotovoltaice. Prejudiciul estimat a sărit de 3 milioane lei

Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) are în curs o investigaţie demarată anul trecut, care vizează firme implicate în comercializarea de panouri fotovoltaice.

Klaus Iohannis, somat de ANAF să elibereze casa din Sibiu pe care a pierdut-o în instanță şi să plătească un milion de euro
Stiri actuale
Klaus Iohannis, somat de ANAF să elibereze casa din Sibiu pe care a pierdut-o în instanță şi să plătească un milion de euro

Agenţia Naţională de Administrarea Fiscală a solicitat soţilor Iohannis eliberarea unei jumătăți de imobil din Sibiu, pe care ei l-au dat în chirie timp de 17 ani unei bănci comerciale.

Acțiune de amploare a ANAF. Peste 200 de magazine online străine au vândut în România fără să plătească TVA
Stiri Economice
Acțiune de amploare a ANAF. Peste 200 de magazine online străine au vândut în România fără să plătească TVA

Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a lansat o amplă acţiune împotriva evaziunii fiscale din comerţul electronic.

Recomandări
Procuror general: ”Horațiu Potra încearcă să obțină azil în Rusia”. Complicele lui Georgescu la tentativă de lovitură de stat
Stiri Justitie
Procuror general: ”Horațiu Potra încearcă să obțină azil în Rusia”. Complicele lui Georgescu la tentativă de lovitură de stat

Horațiu Potra, mercenarul judecat alături de Călin Georgescu pentru tentativă de lovitură de stat, se află în plin demers de obținere a azilului în Rusia, a declarat marți procurorul general al României, Alex Florența.

Călin Georgescu, trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de acțiuni contra ordinii constituționale
Stiri Justitie
Călin Georgescu, trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de acțiuni contra ordinii constituționale

Fostul candidat la prezidenţiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi comunicarea de informaţii false.

Sondaj: Românii au cea mai mare încredere în Maia Sandu, Trump și NATO, se tem de Rusia și sunt nemulțumiți de Nicușor Dan
Stiri Sociale
Sondaj: Românii au cea mai mare încredere în Maia Sandu, Trump și NATO, se tem de Rusia și sunt nemulțumiți de Nicușor Dan

Românii au cea mai mare încredere în Maia Sandu și Donald Trump, se tem că Rusia va ataca România, sunt de acord cu alocarea a 5% din PIB pentru apărare și se declară nemulțumiți de politica externă a președintelui Nicușor Dan, potrivit Avangarde.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Septembrie 2025

01:44:51

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 16 Septembrie 2025

03:12:42

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
15 Septembrie 2025

01:28:39

Alt Text!
Romania, te iubesc!
După ei, potopul

44:55

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28