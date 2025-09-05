ANAF anchetează fraude cu panouri fotovoltaice de milioane de lei. Firme-fantomă și persoane din umbră, vizate

ANAF investighează posibile fraude cu panouri fotovoltaice cu prejudicii de milioane de lei.

Inspectorii au intrat deja pe firul unui lanț fictiv de tranzacții derulate de firme-fantomă conduse de patroni din umbră.

Afacerile lor s-au întins și în Bulgaria, iar păgubiți sunt atât furnizorii de panouri, cât și statul.

Investigația ANAF a pornit anul trecut și a scos la iveală o întreagă rețea de fraudare pe o piață cu cerere uriașă.

Panourile circulă între firme de fațadă

Anumite firme, controlate din umbră de mai multe persoane, au importat panouri fotovoltaice pe care le-au livrat apoi în Bulgaria unor societăți fictive dirijate de aceleași persoane.

Panourile au fost ulterior aduse din nou în România, prin alte firme, administrate, în acte, de alte persoane, de fațadă.

Furnizorii, cei de la care erau luate panourile de la bun început, erau păcăliți de bilanțuri contabile supraevaluate depuse la ANAF.

Așa că livrau panourile pe încredere, așteptând să le fie plătite mai târziu. Dar panourile erau deja vândute mai departe, iar banii încasați de pe urma lor erau scoși din bancomate, fără ca furnizorii ori statul să mai primească ceva.

O singură astfel de firmă a făcut retrageri cash de peste 800.000 de lei, spune ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Corespondent PROTV: „ANAF se întoarce împotriva administratorilor – persoane terțe, dar de la care nu mai poate recupera mare lucru, pentru că sunt, de obicei, indivizi trecuți doar în acte drept patroni, fără ca respectivii să aibă bunuri valoroase. Până acum au fost deja confiscate peste 5.500 de panouri și 1,3 milioane de lei, prejudiciul fiind calculat la 3 milioane de lei.”

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













