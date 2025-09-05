ANAF anchetează fraude cu panouri fotovoltaice de milioane de lei. Firme-fantomă și persoane din umbră, vizate

Stiri actuale
05-09-2025 | 19:40
×
Codul embed a fost copiat

ANAF investighează posibile fraude cu panouri fotovoltaice cu prejudicii de milioane de lei.

autor
Laura Culiță

Inspectorii au intrat deja pe firul unui lanț fictiv de tranzacții derulate de firme-fantomă conduse de patroni din umbră.

Afacerile lor s-au întins și în Bulgaria, iar păgubiți sunt atât furnizorii de panouri, cât și statul.

Investigația ANAF a pornit anul trecut și a scos la iveală o întreagă rețea de fraudare pe o piață cu cerere uriașă.

Panourile circulă între firme de fațadă

Anumite firme, controlate din umbră de mai multe persoane, au importat panouri fotovoltaice pe care le-au livrat apoi în Bulgaria unor societăți fictive dirijate de aceleași persoane.

Citește și
camping
Românii prind gustul vacanțelor cu rulota. Cât costă o zi în camping, față de o cameră de hotel

Panourile au fost ulterior aduse din nou în România, prin alte firme, administrate, în acte, de alte persoane, de fațadă.

Furnizorii, cei de la care erau luate panourile de la bun început, erau păcăliți de bilanțuri contabile supraevaluate depuse la ANAF.

Așa că livrau panourile pe încredere, așteptând să le fie plătite mai târziu. Dar panourile erau deja vândute mai departe, iar banii încasați de pe urma lor erau scoși din bancomate, fără ca furnizorii ori statul să mai primească ceva.

O singură astfel de firmă a făcut retrageri cash de peste 800.000 de lei, spune ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Corespondent PROTV: „ANAF se întoarce împotriva administratorilor – persoane terțe, dar de la care nu mai poate recupera mare lucru, pentru că sunt, de obicei, indivizi trecuți doar în acte drept patroni, fără ca respectivii să aibă bunuri valoroase. Până acum au fost deja confiscate peste 5.500 de panouri și 1,3 milioane de lei, prejudiciul fiind calculat la 3 milioane de lei.”

Arest la domiciliu pentru doctorița din Timiș acuzată că „vindea” concedii medicale false. Anchetatorii o filau de un an

Sursa: Pro TV

Etichete: romania, anaf, Bulgaria, panouri fotovoltaice, frauda,

Dată publicare: 05-09-2025 18:27

Articol recomandat de sport.ro
Boris Becker, vânat de cămătari români într-o închisoare din Anglia: „Au venit la mine în celulă!”
Boris Becker, vânat de cămătari români într-o închisoare din Anglia: „Au venit la mine în celulă!”
Citește și...
Guvernul anunță deblocarea unui capitol din PNRR. Peste 100.000 de gospodării pot primi bani pentru eficiență energetică
Stiri Economice
Guvernul anunță deblocarea unui capitol din PNRR. Peste 100.000 de gospodării pot primi bani pentru eficiență energetică

Componenta RePowerEU din PNRR privind voucherele pentru cetăţenii care deţin panouri fotovoltaice şi voucherele pentru populaţia vulnerabilă energetic a fost deblocată, a transmis ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru.  

Românii prind gustul vacanțelor cu rulota. Cât costă o zi în camping, față de o cameră de hotel
Stiri actuale
Românii prind gustul vacanțelor cu rulota. Cât costă o zi în camping, față de o cameră de hotel

Chiar și în această vară marcată de griji economice, românii nu renunță la vacanțele cu rulota. Mulți și-au modernizat vehiculele vechi, dotându-le cu panouri fotovoltaice, internet prin satelit, baterii performante și aer condiționat.

Un bărbat a murit după ce a căzut de pe acoperiș în timp ce instala panouri fotovoltaice pe un șantier din Timișoara
Stiri actuale
Un bărbat a murit după ce a căzut de pe acoperiș în timp ce instala panouri fotovoltaice pe un șantier din Timișoara

Un bărbat de 33 de ani a sfârșit tragic, după ce a căzut de pe acoperișul unei hale din Timișoara.

Recomandări
Zelenski a cerut militari occidentali „cu miile” ca garanții de securitate. Croația și Slovenia resping trimiterea de trupe
Stiri externe
Zelenski a cerut militari occidentali „cu miile” ca garanții de securitate. Croația și Slovenia resping trimiterea de trupe

Croația a exclus vineri în mod categoric trimiterea de trupe într-o misiune multinaționala de menținere a păcii în Ucraina, în timp ce Slovenia a precizat că ar putea lua în considerare acest lucru doar în cadrul unei misiuni conduse de ONU.

Forțele speciale ale Marinei SUA ar fi ucis civili nord-coreeni într-o misiune eșuată, aprobată de Donald Trump – NYT
Stiri externe
Forțele speciale ale Marinei SUA ar fi ucis civili nord-coreeni într-o misiune eșuată, aprobată de Donald Trump – NYT

Membri ai trupelor SEAL ale Marinei SUA au ucis civili nord-coreeni în timpul unei misiuni eșuate de instalare a unui dispozitiv de ascultare în Coreea de Nord, în 2019, în timpul unor negocieri diplomatice importante, potrivit New York Times.

INS confirmă încetinirea abruptă a economiei românești. PIB-ul a crescut cu doar 0,3% în prima jumătate a anului
Stiri Economice
INS confirmă încetinirea abruptă a economiei românești. PIB-ul a crescut cu doar 0,3% în prima jumătate a anului

Produsul Intern Brut a crescut în primele șase luni cu 0,3% pe seria brută și cu 1,4% pe seria ajustată sezonier, comparativ cu semestrul I 2024, iar în trimestrul II 2025 a fost în termeni reali mai mare cu 1,2% raportat la trimestrul I. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 05 Septembrie 2025

01:32:28

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 05 Septembrie 2025

47:50

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 05 Septembrie 2025

01:46:18

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Ce surprize se pregătesc in noul sezon de MASTER CHEF?

02:10

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28