Mirii și darul de nuntă scapă de verificările Fiscului. Instituția „vânează” mica evaziune fiscală din piețe și restaurante

Stiri Economice
16-09-2025 | 15:47
nunta
Shutterstock

Șeful ANAF a declarat că instituția pe care o conduce nu îşi propune să verifice mirii şi darul de nuntă, ci vrea să-i identifice pe cei care încasează banii pentru organizarea nunţilor şi care trebuie să declare aceste sume.

autor
Adrian Popovici

Pe lângă informațiile despre darul de nuntă, Adrian Nica a fost întrebat cum va combate ANAF mica evaziune fiscală, cum ar fi cea din pieţe sau de pe litoral.

„ANAF are acţiuni constante în zona asta cu structurile de antifraudă, pe care le-am făcut publice. Cum este cazul pe care l-aţi mediatizat şi dumneavoastră cu saloanele de nunţi. Spun pe această cale că ANAF nu îşi propune să verifice mirii, nu îşi propune să verifice darul de nuntă, nu îşi propune să strice nunţi şi petrecerile românilor. ANAF îşi propune să identifice beneficiarii acestor sume pe care orice tânăr le strânge cu sudoare şi cu ajutorul părinţilor să-şi plătească nunta, urmăreşte ca cel care a încasat această sumă să o declare şi să o plătească”, a spus Nica la Palatul Parlamentului.

El a adăugat că ANAF a constatat un fenomen destul de larg la nivelul restaurantelor, mai exact, atunci când se plăteşte cu bani cash nu se dă bon fiscal, ci doar o notă de informare.

„Plăteşti banii şi chelnerul repede pleacă cu nota. Solicit pe această care tuturor românilor să prezinte aceste cazuri pe pagina ANAF şi în perioada următoare vom prezenta o aplicaţie, pe modelul celei din Grecia, în care fiecare român poate să-şi verifice cu telefonul bonul fiscal, dacă e fiscalizat, dacă camera e fiscalizată. (...) Este o practică cu care m-am întâlnit şi eu. Şi eu sunt cetăţean al României şi eu merg la restaurant”, a afirmat acesta. 

Citește și
călin georgescu
Adrian Nica, despre finanţarea campaniei lui Georgescu: ANAF şi-a terminat verificările, a sesizat instituţiile statului
Călin Georgescu, trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de acțiuni contra ordinii constituționale

Sursa: Agerpres

Etichete: anaf, nunta, dar de nuntă,

Dată publicare: 16-09-2025 15:47

Articol recomandat de sport.ro
Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a
Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a
Citește și...
Motivul pentru care Fiscul „vânează” micii contribuabili: „Având acelaşi salariu, colegii preferă activitatea mai simplă”
Stiri actuale
Motivul pentru care Fiscul „vânează” micii contribuabili: „Având acelaşi salariu, colegii preferă activitatea mai simplă”

Șeful ANAF spune că reorganizarea instituției va urma după digitalizare. El explică și controalele frecvente la micii contribuabili: inspectorii evită marile firme, unde munca e mai complicată.

Adrian Nica, despre finanţarea campaniei lui Georgescu: ANAF şi-a terminat verificările, a sesizat instituţiile statului
Stiri actuale
Adrian Nica, despre finanţarea campaniei lui Georgescu: ANAF şi-a terminat verificările, a sesizat instituţiile statului

Preşedintele ANAF, Adrian Nicuşor Nica, a declarat marţi că verificările privind finanţarea campaniei electorale a fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu au fost finalizate.

ANAF raportează cu mândrie că a depășit planul de încasări cu 1 miliard de lei. Își recunoaște spășită și marele minus
Stiri Economice
ANAF raportează cu mândrie că a depășit planul de încasări cu 1 miliard de lei. Își recunoaște spășită și marele minus

Preşedintele ANAF, Adrian Nicuşor, a declarat în Comisia pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor, despre colectare, că ANAF-ul a depăşit planul de colectare cu un miliard în iulie.

Recomandări
S-au plafonat până s-au dublat. Date oficiale: Cu cât au crescut prețurile la alimente în ultimii 2 ani în România
Stiri Sociale
S-au plafonat până s-au dublat. Date oficiale: Cu cât au crescut prețurile la alimente în ultimii 2 ani în România

Prețurile la alimentele de bază pentru care guvernele Ciolacu 1 și 2 au plafonat adaosul comercial s-au dublat în ultimii doi ani, arată datele oficiale INS.

 

Procuror general: ”Horațiu Potra încearcă să obțină azil în Rusia”. Complicele lui Georgescu la tentativă de lovitură de stat
Stiri Justitie
Procuror general: ”Horațiu Potra încearcă să obțină azil în Rusia”. Complicele lui Georgescu la tentativă de lovitură de stat

Horațiu Potra, mercenarul judecat alături de Călin Georgescu pentru tentativă de lovitură de stat, se află în plin demers de obținere a azilului în Rusia, a declarat marți procurorul general al României, Alex Florența.

Motivul pentru care Fiscul „vânează” micii contribuabili: „Având acelaşi salariu, colegii preferă activitatea mai simplă”
Stiri actuale
Motivul pentru care Fiscul „vânează” micii contribuabili: „Având acelaşi salariu, colegii preferă activitatea mai simplă”

Șeful ANAF spune că reorganizarea instituției va urma după digitalizare. El explică și controalele frecvente la micii contribuabili: inspectorii evită marile firme, unde munca e mai complicată.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 16 Septembrie 2025

48:32

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Septembrie 2025

01:44:51

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
15 Septembrie 2025

01:28:39

Alt Text!
Romania, te iubesc!
După ei, potopul

44:55

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28