Prejudiciul se ridică la aproximativ 7 milioane de euro. Bărbatul este acum reținut.

Totul a pornit în anul 2023, odată cu demararea lucrărilor la un bloc nou în municipiul Iași. În paralel cu șantierul, suspectul a scos la vânzare pe piață locuințele și spațiile comerciale din clădire.

Profitând de cererea mare, bărbatul convingea clienții să plătească un avans mare sau chiar suma integrală.

Ulterior, aceleași proprietăți erau cedate, altor cumpărători de bună-credință. Potrivit anchetatorilor, unele spatii ar fi fost promise spre vânzare de cel puțin două ori.

Mărturiile victimelor

Victimă: A fost un sacrificiu extrem, un sacrificiu care practic ne impactează și în prezent. Ratele de la credit se plătesc, nu ne-am dat seama că ar fi ceva în neregulă până în momentul în care am fost chemați de poliție.

Această femeie a aflat că spațiul comercial din același bloc, pentru care ea a plătit un avans de 130 de mii de euro, mai fusese cumpărat de o persoană, în aceeași zi în care ea a semnat actele la notar.

Victimă: Ne doream să deschidem un cabinet stomatologic. Lunile au trecut după care ezita să se mai întâlnească cu noi, evita, ceva nu este în regulă. Avem doi copii mici și ne este foarte foarte greu, noi plătim în continuare pentru că am ipotecat două apartamente și dacă nu plătim o să ajungem în stradă.

Maria Ailenei, avocatul uneia dintre victime: Este afectată în primul rând financiar privind posibilitatea de a beneficia de locuința pentru care a achitat bani și privind recuperarea sumelor plătite.

Mai multe percheziții au avut loc percheziții la locuința bărbatului.

Numărul de persoane vătămate ar fi de ordinul zecilor, spun surse din ancheta. Prejudiciul estimat de procurori se ridica la aproximativ 7 milioane de euro.

Individul a putut folosi schema de fraudă din 2023 până la începutul acestui an, când legea a fost modificată. Înainte de intrarea în vigoare a noilor reguli, promisiunile de vânzare-cumpărare puteau fi încheiate succesiv la notari diferiți fără să fie înscrise obligatoriu în Cartea Funciară. Iar cei interesati nu puteau să verifice dacă apartamentul fusese deja promis altei persoane.

Dezvoltatorul este cercetat acum pentru înșelăciune în formă continuată cu consecințe deosebit de grave și fals în declarații. Contactat de știrile PRO TV, avocatul suspectului nu a dorit sa ofere un punct de vedere.