Corespondent Știrile Pro TV: „Potrivit anchetatorilor, în perioada 2023–2026, dezvoltatorul ar fi promis spre vânzare mai multor persoane fizice și juridice diferite spații comerciale și apartamente dintr-un bloc nou. Însă, deși mulți au plătit integral spațiile, nu au ajuns niciodată în posesia lor. Când și-au dat seama că ceva este în neregulă, victimele au făcut plângere la poliție. Cercetările aveau să arate că suspectul ar fi vândut de cel puțin două ori aceleași spații și apartamente unor persoane diferite. Ieri au avut loc percheziții la locuința bărbatului, de unde au fost ridicate mai multe probe. Ulterior, suspectul a fost reținut pentru mai multe infracțiuni, printre care înșelăciune în formă continuată, cu consecințe deosebit de grave, și fals în declarații. Prejudiciul estimat în acest dosar se ridică la aproximativ șapte milioane de euro. Contactat de Știrile Pro TV, avocatul suspectului nu a dorit să ofere un punct de vedere.”