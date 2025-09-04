Bogdan Ivan: „România mai are patru luni până în momentul în care trebuie să-şi închidă minele și centralele pe cărbune”

04-09-2025 | 16:51
Bogdan Ivan
Inquam Photos / George Calin

România mai are patru luni până în momentul în care, conform angajamentelor asumate de statul român acum patru, cinci, șase ani, trebuie să-și închidă atât minele, cât și centralele pe cărbune, a anunțat joi ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Claudia Alionescu

El a arătat că așteaptă forma finală a unui studiu intermediar asupra impactului acestor închideri asupra economiei, iar rezultatele vor fi prezentate premierului și Comisiei Europene.

România mai are patru luni până în momentul în care, conform angajamentelor asumate de statul român acum patru, cinci, șase ani, trebuie să-și închidă atât minele, cât și centralele pe cărbune. În momentul de față, aștept, în cursul acestei zile, forma finală a unui studiu intermediar privind impactul asupra securității energetice a României, în urma închiderii acestor mine”, a spus ministrul Energiei, în briefingul de după ședința de Guvern. Ivan a arătat că negocierile pe care le-a început cu reprezentanții Comisiei Europene vizează date tehnice foarte clare.

Urmează ca, în cursul zilei de mâine, după o discuție cu premierul României, în care îi voi prezenta datele din respectivul studiu, să-l transmit și către Comisia Europeană și să analizăm foarte clar cum, în această etapă, putem opri închiderea acestor mine și să menținem în continuare deschise centralele pe cărbune”, a anunțat ministrul Bogdan Ivan.

El a precizat că va începe demersuri legale pentru a realiza o analiză a zăcămintelor din Valea Jiului, din județele Hunedoara și Gorj, unde există o concentrație importantă de cărbune, antracit, huilă, lignit, pentru a vedea clar dacă există posibilitatea de a prelungi exploatarea minieră până în 2030 și de a menține în funcțiune centralele pe cărbune.

Bogdan Ivan
Ce cuprinde memorandumul prin care ministrul Bogdan Ivan speră să reducă prețul energiei electrice.

În acest timp, ar urma să fie construite centrale pe gaz, care să preia sarcina de producție a energiei electrice.

Ivan a mai spus că este strategic pentru România să ia în calcul, dacă aceste resurse există cu adevărat, cum pot fi ele exploatate în continuare, pentru a menține activitatea economică în aceste zone și chiar pentru a le putea exporta.

Am făcut o analiză împreună cu alți colegi miniștri ai energiei din regiune, care au în continuare nevoie de cărbune. Mă uit la Germania, la Polonia — am observat acolo redeschiderea activității miniere de exploatare a cărbunelui și cred că și România, din punct de vedere economic, pentru a salva acele zone care au o tradiție de zeci de ani în extracția cărbunelui, trebuie să permită continuarea activității, astfel încât oamenii să poată avea un loc de muncă bine plătit la ei acasă”, a menționat Ivan.

El a adăugat că, în paralel, împreună cu Comisarul European pentru Social, Educație și Integrare Profesională, Roxana Mânzatu, a avut o discuție clară legată de oportunități de finanțare pentru economia locală, astfel încât să se diversifice sursele de venit pentru oamenii din acea regiune, lucrând astfel pe două paliere.

Aceasta este viziunea mea pe termen scurt, mediu și lung: unu, să evităm închiderea exploatărilor miniere și a termocentralelor; doi, să le menținem în funcțiune până la înlocuirea lor cu centrale pe gaz; trei, acolo unde există zăcăminte, cred că România poate deveni o țară producătoare de cărbune, care să-l exporte, fără ca acest lucru să genereze o amprentă semnificativă de CO2 asupra țării noastre”, a concluzionat ministrul Energiei.

Un bărbat a dat cu mașina peste un polițist care dirija traficul în Eforie, apoi a sunat la 112 să se plângă de omul legii

