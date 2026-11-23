„Dunărea face parte din identitatea Vienei şi a locuitorilor săi, fiind totodată o componentă a istoriei şi a vieţii noastre cotidiene. Dar este, de asemenea, un fluviu care ne poartă mult dincolo de propriile orizonturi, conectând Viena de Bucureşti şi Austria de România. Şi - un aspect foarte important, în opinia mea - leagă Europa Centrală de Marea Neagră. Tocmai acest lucru face ca Dunărea să fie atât de specială: nu este o linie de demarcaţie, ci o forţă puternică de conectare. Dunărea reprezintă unul dintre marile coridoare de transport ale Europei, o autostradă naturală ce leagă Marea Neagră de Europa Centrală şi, prin intermediul canalului principal, de Rin şi de întreaga reţea de căi navigabile europene", a declarat, luni, Ulla Krauss-Nussbaumer, ambasadoarea Republicii Austria la Bucureşti, în deschiderea celei de-a 30-a ediţii a Conferinţei Internaţionale privind Navigaţia şi Turismul pe Dunăre, potrivit Agerpres.

Ea a adăugat că fluviul oferă oportunităţi pentru consolidarea logisticii, reducerea presiunii asupra reţelei rutiere şi conectarea mai eficientă a pieţelor.

„Într-o perioadă în care Europa urmăreşte crearea unor lanţuri de aprovizionare mai reziliente, a unui transport mai sustenabil şi a unei securităţi economice sporite, navigaţia interioară merită întreaga noastră atenţie. Aceasta oferă oportunităţi pentru consolidarea logisticii, reducerea presiunii asupra reţelei rutiere şi conectarea mai eficientă a pieţelor. Este, probabil, cea mai ecologică modalitate de transport. Pentru România, situată pe cursul inferior al Dunării, la porţile Mării Negre, fluviul reprezintă un potenţial strategic şi economic uriaş. Totuşi, Dunărea nu înseamnă doar mărfuri şi logistică; ea înseamnă, în egală măsură, oameni, destinaţii şi experienţe memorabile. Croazierele fluviale atrag vizitatori din întreaga lume, conectează oraşe şi regiuni şi generează valoare pentru afacerile locale, sectorul ospitalităţii, gastronomie şi, în mod special, pentru turismul cultural", a subliniat Ulla Krauss-Nussbaumer.

În opinia sa, Delta Dunării este o destinaţie cu o valoare naturală şi culturală excepţională, care merită descoperită ca atare, în timp ce ecosistemul său fragil trebuie să rămână protejat.

„Turismul sustenabil, cum este cel de croazieră, nu reprezintă o piedică în calea dezvoltării, ci, dimpotrivă, este condiţia esenţială pentru un succes durabil", consideră diplomatul austriac.

Ambasadoarea a afirmat, totodată, că Dunărea este o cale navigabilă comună, iar viitorul său depinde de capacitatea ţărilor riverane de a privi dincolo de graniţele naţionale.

„Tensiunile geopolitice, schimbările climatice, fluctuaţiile nivelului apelor, provocările legate de infrastructură şi evoluţiile tehnologice necesită adaptabilitate, investiţii şi, mai presus de toate, cooperare. Nicio ţară nu poate face faţă singură acestor provocări. Dunărea este o cale navigabilă comună, iar viitorul său depinde de capacitatea noastră de a privi dincolo de graniţele naţionale. Strategia UE pentru regiunea Dunării oferă un cadru important pentru această cooperare. Iar iniţiative precum "Descoperă-ţi Dunărea" ("Discover Your Danube") reflectă o ambiţie pe care o împărtăşesc pe deplin: aceea de a promova fluviul ca o destinaţie europeană unitară, păstrând în acelaşi timp diversitatea şi identitatea regiunilor de pe malurile sale", a declarat ambasadoarea Austriei.

Peste 320 de participanţi internaţionali din industria turismului şi navigaţiei se reunesc în România la Conferinţa Internaţională de Navigaţie şi Turism pe Dunăre, Bucureştiul devenind capitala europeană a croazierelor fluviale.



