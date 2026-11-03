Acestea sunt rezultatele proiectelor desfășurate din fonduri europene, care arată că banii nu înseamnă doar investiții în clădiri și echipamente moderne, ci și în formarea personalului medical.

După ce a stat 2 ani în Franța, unde s-a supraspecializat în neuroradiologie intervențională, medicul Răzvan Radu îi învață și pe colegii din România cum să trateze mai bine pacienții cu accident vascular cerebral.

Împreună cu alți colegi din Spitalul Universitar, merge prin țară și ține cursuri de pregătire, în cadrul unui proiect realizat cu fonduri europene. A adus inclusiv specialiști din Franța, Olanda și Statele Unite.

PROF. DR. WIM VAN ZWAM – medic, Olanda: „Trombectomia a fost introdusă relativ târziu în România și, dacă vedeți ce au făcut deja, s-a extins în mai multe centre în doar câțiva ani și acesta este un lucru bun.”

În cadrul proiectului sunt cumpărate inclusiv materiale și dispozitive necesare pregătirii specialiștilor.

Prof. dr. Cristina Tiu, șefa Clinicii de Neurologie SUUB: „Simulatoare, modele de silicon, astfel încât să poată să exerseze și să realizeze procedurile de trombectomie. Fără bani europeni e mult mai greu.”

Printr-un alt proiect, doctorul Radu vrea ca specialiștii de la Universitar să aibă acces rapid la imaginile CT și RMN ale bolnavilor internați în unitățile din provincie. 10 spitale vor fi legate în această rețea, iar imaginile pot fi văzute inclusiv de pe telefonul mobil.

Dr. Răzvan Radu, medic neurolog, supraspecializare în neuroradiologie intervențională: „Acest model este standard în mare parte din sistemele din Occident. Eu l-am văzut în 2017, în Barcelona, când am lucrat în Franța. Îl aveam și acolo.”

Dr. Tudor Jovin, medic român în SUA: „Se pot crea anumite zone bazate pe geografie, în care pacienții să ajungă la spital cât se poate de repede. Lucrul acesta nu se poate face și în Statele Unite, unde lucrez eu, unde spitalele concurează unul împotriva celuilalt și fiecare spital vrea să facă aceste proceduri.”

Și ortopezii merg prin țară pentru a împărtăși din cunoștințele lor colegilor. Medicul Mihai Nica este unul dintre ei.

Dr. Mihai Nica, medic primar ortopedie: „În urma cursului ne-au sunat din nordul țării, de la Botoșani, de exemplu, să discutăm anumite cazuri descoperite acolo.”

Trei proiecte în valoare de aproximativ 25 de milioane de euro, în mare parte bani europeni, folosiți pentru instruirea a peste 1.700 de asistenți medicali și medici din toată țara, care să îngrijească mai bine pacienții. Vorbim de personalul din serviciile de ambulanță, din unitățile de primiri urgențe, din secțiile de neurologie, radiologie, ortopedie și chiar oncologie.