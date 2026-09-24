Executivul a aprobat joi, printr-o hotărâre, nota de fundamentare pentru „Sistemul electronic de tarifare rutieră - Lot 2 - Obiective de control”, marcând un pas esențial în implementarea noului mecanism de taxare a drumurilor din România.

Investiția, care se ridică la peste 132 de milioane de lei (cu TVA), vizează operaționalizarea rețelei de verificare a autovehiculelor și va fi finanțată din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Transport, completate cu bani de la bugetul de stat.

Pentru a materializa funcția de control, vor fi utilizate 250 de dispozitive fixe. Dintre acestea, 190 vor fi montate pe consolele deja existente, în timp ce pentru celelalte 60 de dispozitive vor fi achiziționate console noi, inclusiv branșamentele aferente. Durata de execuție a acestei etape este estimată la 10 luni.

Rolul acestor puncte este detaliat în documentația oficială a proiectului: „Ultima etapă a proiectului «Sistem electronic de tarifare rutieră» o reprezintă identificarea activităţilor necesare punctelor fixe de control, în care se vor instala echipamentele hardware şi licenţele software achiziţionate, ce se va desfăşura concomitent cu achiziţia acestora. În acest scop, Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. intenţionează să amenajeze locaţii de control fixe în care să instaleze echipamentele hardware şi software achiziţionate în etapa a II-a, locaţii de control care vor colecta date despre autovehiculele ce tranzitează sau se află în raza de acţiune a acestor obiective de control. Aceste obiective de control vor comunica cu modulele informatice din cadrul sistemului electronic de tarifare rutieră, unde informaţiile colectate vor fi procesate, analizate şi întocmite, după caz, procese verbale de contravenţie”.

Datele culese în teren vor fi transmise direct către modulele centrale din SER (sistemul electronic rovinietă) și STRR (sistemul de tarifare rutieră electronică din România). Totodată, pentru a asigura siguranța rutieră, în zona fiecărui obiectiv de control va fi montat un sistem de protecție cu parapet metalic pe o lungime de aproximativ 30 de metri.

Trei etape de implementare și un nou mod de taxare

Proiectul general al noului sistem de tarifare rutieră electronică este structurat în trei etape distincte:

Etapa I (Lotul 1): Sistemul informatic centralizat;

Etapa a II-a (Lotul 2): Obiectivele de control (aprobate joi);

Etapa a III-a: Identificarea amplasamentelor de control pe rețeaua de drumuri naționale și realizarea infrastructurii aferente.

Noul mecanism va schimba fundamental modul în care se calculează taxele de drum, în funcție de categoria vehiculului. „Noul sistem de tarifare rutieră trebuie să integreze atât un mod de tarifare ce are la bază perioada de utilizare a infrastructurii rutiere (time based) pentru autoturisme, autobuze, autocar şi vehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată (MTMA) 3,5 tone, cât şi un mod de tarifare în funcţie de distanţa parcursă (distance based) pentru vehiculele de transport marfă cu masa maximă autorizată (MTMA) > 3,5 tone”, se mai precizează în comunicatul Guvernului.