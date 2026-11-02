„Pleci de la o viziune – avem 27 de obiective stabilite de 10 ani, anual le revizuim. Eu trebuie să mă bat să merg pe direcţia acestei viziuni şi lucrurile au început să se dezvolte. În cei 10 ani am plecat de la zero fonduri europene şi am depăşit 700 de milioane de euro fonduri atrase, ceea ce este extraordinar. Buzăul a început să se dezvolte, dar pe o viziune, şi acest lucru este foarte important”, a afirmat edilul Constantin Toma în cadrul unui eveniment organizat de News.ro

Acesta a amintit că, în urmă cu peste zece ani, când a preluat Primăria Buzău, cei mai mulţi dintre liderii administraţiei locale din judeţ, inclusiv fostul primar, erau vizaţi de dosare penale, unii dintre ei fiind condamnaţi, investitorii şi turiştii ocoleau zona iar locuitorii părăseau oraşul.

Edilul spune că tot ceea ce se construieşte în oraş şi în zona acestuia se face ţinând cont de viziunea pe care în urmă cu zece ani specialişti din diverse domenii au stabilit, împreună, ca direcţie pentru dezvoltarea oraşului.

Buzău, „centrul naţional al economiei circulare”

Constantin Toma a mai afirmat că are ca obiectiv ca Buzăul să devină centrul naţional al economiei circulare, arătând că Buzăul are o strategie aprobată de Consiliul Local în acest sens şi a realizat prima şcoală de economie circulară din Uniunea Europeană, considerată model.

„Anul trecut au fost procesate la Buzău peste 200 de mii de tone de PET-uri. Nu am pus să mărim numărul de asistaţi social, avem destui. (...) Visul meu e să transformăm staţia de epurare a Buzăului într-o fabrică. Încercăm prin astfel de proiecte să le atingem pe toate şi sunt obiective legate între ele”, spune el.

Constantin Toma spune că, având un buget de 2500 de euro, a făcut un concurs pentru brandul oraşului Buzău – Buzău Open City – acesta fiind câştigat de un „copil de la Iaşi”, în faţa altor cinci din Buzău, brandul oraşului fiind premiat în afara ţării, în competiţii cu oraşe mari.