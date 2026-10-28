Potrivit MEC, de aceste burse pot beneficia studenţii de 18 - 29 de ani, înscrişi la studii de licenţă sau master, cu frecvenţă, pe un loc finanţat de la buget, într-o universitate civilă de stat selectată în cadrul proiectului, potrivit Agerpres.

Selecţia studenţilor este realizată de universităţi. Ei trebuie să depună cererile de bursă socială şi documentele necesare conform anunţurilor universităţilor.

Activitatea se derulează în cadrul proiectului "Intervenţii pentru învăţământul terţiar - măsuri sistemice pentru prevenirea şi reducerea abandonului universitar", cod SMIS 322473. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European+, prin Programul Educaţie şi Ocupare 2021 - 2027, şi din bugetul naţional.