Crima din Craiova, deznodământul unei căsătorii eșuate între clanuri. Fata ar fi fost „vândută” pentru 50.000 de euro

Trei indivizi, unul dintre ei de doar 17 ani, au fost reținuți după bătaia de stradă din Craiova, soldată cu moartea unuia dintre combatanți. Patru răniți sunt internați sub pază.

În oraș a fost instituită o zonă specială de siguranță publică, iar peste 100 de mascați, polițiști și jandarmi patrulează permanent.

Erau cel puțin 15 martori pe stradă când cele cinci mașini s-au acroșat în trafic, iar din ele au coborât indivizi înarmați cu pari imensi. Au urmat scene ireale, în care cei loviți s-au prăbușit pe asfalt. Unul dintre ei, un bărbat de 38 de ani, și-a dat acolo ultima suflare. Conflictul a pornit de la neînțelegerile dintre două familii privind căsătoria unei fete de 17 ani cu un băiat de 24.

Vasile Velcu, liderul rromilor: „S-a format o altercație între părinții fetei și părinții băiatului din cauza comportamentului negativ al părinților băiatului și al acestuia față de poziția fetei. În urma despărțirii de bărbat, părinții fetei au înapoiat pretențiile care au fost luate la momentul respectiv de la părinții băiatului.”

Nela AdIr, mama unuia dintre cei implicați în scandal: „I-au urmărit și au intrat cu mașinile lor, le-au barat calea că erau mai mulți și au venit nu știu câte persoane acolo pe ei.”

Fată a depus plângere împotriva băiatului

Familia băiatului de 24 de ani susține că ar fi plătit 50 de mii de euro pentru tânăra de 17 ani, bani pe care familia fetei spune că i-a înapoiat atunci când aceasta a plecat de la soțul ei.

Vasile Velcu, lider rromi: „Dacă fata vine acasă, îți dau înapoi ce mi-a luat și nu mai apelez la judecata țigănească.”

Anul trecut, fata a făcut plângere la poliție că era amenințată de bărbatul ei și a obținut astfel un ordin de protecție pentru 6 luni.

Bătaia a avut loc în cartierul Romanești, la marginea orașului Craiova. Pentru a preveni reluarea scandalului, trupele speciale patrulează permanent într-un perimetru de siguranță publică, format între locuințele celor două familii rivale.

Cristian Grigorescu, purtător de cuvânt IPJ Dolj: „În prezent, pe străzile Craiovei acționează peste 100 de polițiști și jandarmi pentru prevenirea oricăror noi incidente.”

După bătaia de stradă, un tânăr de 20 de ani este acuzat de omor, iar alți doi, de 17 și 47 de ani, sunt cercetați pentru încăierare și tulburarea liniștii publice.

