Crima din Craiova, deznodământul unei căsătorii eșuate între clanuri. Fata ar fi fost „vândută" pentru 50.000 de euro

14-09-2025 | 19:14
Trei indivizi, unul dintre ei de doar 17 ani, au fost reținuți după bătaia de stradă din Craiova, soldată cu moartea unuia dintre combatanți. Patru răniți sunt internați sub pază.

Roxana Vlădășel

În oraș a fost instituită o zonă specială de siguranță publică, iar peste 100 de mascați, polițiști și jandarmi patrulează permanent. 

Erau cel puțin 15 martori pe stradă când cele cinci mașini s-au acroșat în trafic, iar din ele au coborât indivizi înarmați cu pari imensi. Au urmat scene ireale, în care cei loviți s-au prăbușit pe asfalt. Unul dintre ei, un bărbat de 38 de ani, și-a dat acolo ultima suflare. Conflictul a pornit de la neînțelegerile dintre două familii privind căsătoria unei fete de 17 ani cu un băiat de 24.

Vasile Velcu, liderul rromilor: „S-a format o altercație între părinții fetei și părinții băiatului din cauza comportamentului negativ al părinților băiatului și al acestuia față de poziția fetei. În urma despărțirii de bărbat, părinții fetei au înapoiat pretențiile care au fost luate la momentul respectiv de la părinții băiatului.”

Nela AdIr, mama unuia dintre cei implicați în scandal: „I-au urmărit și au intrat cu mașinile lor, le-au barat calea că erau mai mulți și au venit nu știu câte persoane acolo pe ei.”

bataie
Bătaia din Craiova soldată cu moartea unui bărbat a pornit de la o fată. Agresorii s-au acroșat întâi cu mașinile

Fată a depus plângere împotriva băiatului

Familia băiatului de 24 de ani susține că ar fi plătit 50 de mii de euro pentru tânăra de 17 ani, bani pe care familia fetei spune că i-a înapoiat atunci când aceasta a plecat de la soțul ei.

Vasile Velcu, lider rromi: „Dacă fata vine acasă, îți dau înapoi ce mi-a luat și nu mai apelez la judecata țigănească.”

Anul trecut, fata a făcut plângere la poliție că era amenințată de bărbatul ei și a obținut astfel un ordin de protecție pentru 6 luni.

Bătaia a avut loc în cartierul Romanești, la marginea orașului Craiova. Pentru a preveni reluarea scandalului, trupele speciale patrulează permanent într-un perimetru de siguranță publică, format între locuințele celor două familii rivale.

Cristian Grigorescu, purtător de cuvânt IPJ Dolj: „În prezent, pe străzile Craiovei acționează peste 100 de polițiști și jandarmi pentru prevenirea oricăror noi incidente.”

După bătaia de stradă, un tânăr de 20 de ani este acuzat de omor, iar alți doi, de 17 și 47 de ani, sunt cercetați pentru încăierare și tulburarea liniștii publice.

Un incendiu puternic a izbucnit la mansarda unui bloc din Constanța. Un bărbat a fost transportat de urgență la spital. VIDEO

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 14-09-2025 19:11

Cât a contat Ianis Hagi în victoria lui Alanyaspor: răspunsul turcilor
Cât a contat Ianis Hagi în victoria lui Alanyaspor: răspunsul turcilor
Crima din Craiova. Poliția anunță că un tânăr de 20 de ani a fost reținut pentru moartea bărbatului, lovit în cap cu bâtele
Crima din Craiova. Poliția anunță că un tânăr de 20 de ani a fost reținut pentru moartea bărbatului, lovit în cap cu bâtele

Trei persoane au fost reţinute şi urmează să fie prezentate Tribunalului Dolj cu propunere de luare a unei măsuri preventive, după scandalul violent care a avut loc sâmbătă pe bulevardul Nicolae Romanescu din Craiova.

Bătaia din Craiova soldată cu moartea unui bărbat a pornit de la o fată. Agresorii s-au acroșat întâi cu mașinile
Bătaia din Craiova soldată cu moartea unui bărbat a pornit de la o fată. Agresorii s-au acroșat întâi cu mașinile

Incident șocant în Craiova! Un bărbat a murit, iar 7 persoane au ajuns la spital după un conflict sângeros pe stradă, pornit de la o fată. Agresorii s-au șicanat cu mașinile în trafic, s-au acroșat, apoi s-au bătut cu bâtele printre trecători.

Alte două persoane implicate în scandalul sângeros din Craiova au fost prinse de polițiști. Unde se ascundeau
Alte două persoane implicate în scandalul sângeros din Craiova au fost prinse de polițiști. Unde se ascundeau

Alte două persoane implicate în scandalul violent care a avut loc sâmbătă dimineaţa pe un bulevard din Craiova, în urma căruia un bărbat a fost ucis şi alte patru persoane au fost rănite şi transportate la spital, au fost prinse de poliţişti.

După ei, potopul. Lucrările de apărare împotriva inundațiilor bat pasul pe loc, de un an. 400 de milioane de euro, pierduți
După ei, potopul. Lucrările de apărare împotriva inundațiilor bat pasul pe loc, de un an. 400 de milioane de euro, pierduți

”După ei, potopul”- partea I. Trăim vremuri în care fiecare ploaie mai serioasă se transformă într-o calamitate de proporții istorice, care aduce cu ea aceeași întrebare: de ce nu am fost în stare să prevenim pierderile de vieți și pagubele?

Fostul președinte Traian Băsescu avertizează: ”Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”
Fostul președinte Traian Băsescu avertizează: ”Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”

Fostul preşedinte Traian Băsescu trage un semnal de alarmă în privința importanței alegerilor parlamentare care vor avea loc în 28 septembrie în Republica Moldova.

Informații oficiale despre drona rusească intrată pe teritoriul României. Armata explică de ce nu a fost doborâtă
Informații oficiale despre drona rusească intrată pe teritoriul României. Armata explică de ce nu a fost doborâtă

Avioanele de luptă ale României au monitorizat fiecare clipă în care drona Rusiei a survolat sâmbătă seară teritoriul național, dar piloții au decis să nu deschid focul, din cauza ”riscurilor colaterale”. Drona a părăsit România după 50 de minute.

 

