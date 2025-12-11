Fermierii îi cer lui Nicușor Dan să nu promulge legea prin care cresc impozitele. Avertismentul agricultorilor

Stiri actuale
11-12-2025 | 14:14
Nicusor Dan
Agerpres

Fermierii din Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare cer preşedintelui să nu promulge legea care majorează impozitele din 2026, avertizând că aceasta ar duce la falimentul multor afaceri agricole româneşti, inclusiv ferme de familie şi mici procesatori.

autor
Mihaela Ivăncică

"Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare, formată din Federaţia Naţională Pro Agro, Liga Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România - LAPAR, Uniunea de Ramură Naţională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal - UNCSV şi Asociaţia Forţa Fermierilor - AFF, a luat act, cu îngrijorare, de continuarea parcursului legislativ pentru majorarea impozitelor începând de anul viitor. În urma deciziei de ieri, miercuri - 10 decembrie, a Curţii Constituţionale a României, singura speranţă a fermierilor români este acum la Preşedintele României, domnul Nicuşor Dan. În numele fermierilor reprezentaţi, AAC face apel către şeful statului să nu promulge legea impozitelor în acest an, oferind agriculturii, dar şi întregii societăţi româneşti, o gură de oxigen după un val de măsuri care, în ultima jumătate de an, au adus scumpiri ce au destabilizat viaţa tuturor. Facem apel la Preşedintele României să facă uz de dreptul său de a solicita reexaminarea actului adoptat de către Parlament. Acest demers va oferi timpul necesar pentru elaborarea unui text care să ţină cont de realităţile economice şi mai ales de posibilitatea fermierilor şi nu numai de a susţine toate creşterile propuse", se arată într-un comunicat de presă al AAC, transmis joi AGERPRES.

Riscurile noilor taxe asupra agriculturii

Potrivit sursei citate, fără un studiu de impact privind explozia impozitelor şi a taxării din sectorul agricol, prin introducerea, peste noapte, a unor noi biruri, precum cel pentru solarii, depozite de cereale sau ciupercării, noua legislaţie votată de către Parlamentari pe 18 noiembrie va reprezenta finalul de drum pentru multe afaceri agricole româneşti, pentru ferme de familie şi mici fabrici de procesare.

"Agricultura românească încheie un an complicat, în care fermierii au suportat deja introducerea taxei pe stâlp, creşterea taxelor pe muncă, dar şi o secetă cruntă care i-a lăsat pe producătorii din multe judeţe fără producţii la culturile de bază - porumb, floarea-soarelui, soia. În acest context, majorarea impozitelor vine să împovăreze şi mai mult producătorul român, sugrumând sectorul în întregimea sa. Reamintim decidenţilor statului de orice nivel că fermierii români reprezintă baza economiei, că fără ei, stabilitatea economică, dar mai ales siguranţa alimentară naţională sunt în pericol. Cu un război la graniţă şi cu un viitor incert privind noua politică europeană de sprijinire a agriculturii, considerăm că loviturile succesive date acestui sector strategic reprezintă un act de iresponsabilitate, un atac la securitatea agroalimentară naţională", susţin reprezentanţii fermierilor.

O judecătoare de la Curtea de Apel București confirmă dezvăluirile Recorder: „Suntem terorizaţi cu acţiuni disciplinare”

Sursa: Agerpres

Etichete: agricultura, fermieri, taxe,

Dată publicare: 11-12-2025 14:14

Articol recomandat de sport.ro
„Faraonul“ Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente
„Faraonul“ Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente
Citește și...
Povestea Andreei și a lui Mihai, tinerii care au readus viața și tradiția într-o fermă cu 1.300 de animale, în Cârțișoara
1 decembrie
Povestea Andreei și a lui Mihai, tinerii care au readus viața și tradiția într-o fermă cu 1.300 de animale, în Cârțișoara

El este inginer zootehnist, ea avocat. Au copilărit la țară și astăzi sunt fermieri de soi, la Cârțișoara, la poalele munților Făgăraș.  

Anchetă a Parchetului European. Cum a folosit un funcționar APIA doi fermieri din Giurgiu pentru a fura fonduri europene
Stiri Justitie
Anchetă a Parchetului European. Cum a folosit un funcționar APIA doi fermieri din Giurgiu pentru a fura fonduri europene

Parchetul European a trimis în judecată un funcționar din APIA care, în complicitate cu o altă persoană, a folosit doi fermieri din Giurgiu pentru a fura fonduri europene.  

”Aurul roșu” prinde rădăcini în România. Șofranul, condimentul cel mai scump din lume, devine o afacere bună pentru fermieri
Stiri actuale
”Aurul roșu” prinde rădăcini în România. Șofranul, condimentul cel mai scump din lume, devine o afacere bună pentru fermieri

Șofranul cel mai scump condiment din lume prinde rădăcini și în România.

Cartoful, o legumă tot mai rară în România. La Miercurea-Ciuc, pentru unii fermieri nu mai e rentabil să-l scoată din pământ
Stiri Diverse
Cartoful, o legumă tot mai rară în România. La Miercurea-Ciuc, pentru unii fermieri nu mai e rentabil să-l scoată din pământ

Producția de cartofi este în scădere în țara noastră. În centru, unde s-a terminat recoltatul, fermierii n-au obținut nici jumătate din cantitatea normală.

Programul guvernamental de panouri fotovoltaice pentru agricultori începe să-și arate utilitatea. Ce spune un producător
Stiri Diverse
Programul guvernamental de panouri fotovoltaice pentru agricultori începe să-și arate utilitatea. Ce spune un producător

Facturile uriașe la utilități îi forţează pe fermieri și procesatori să își instaleze panouri fotovoltaice pe hale și magazine. După doi ani de la anunțarea primelor fonduri europene, încep să apară primele rezultate.

Recomandări
O judecătoare de la Curtea de Apel București confirmă dezvăluirile Recorder: „Suntem terorizaţi cu acţiuni disciplinare”
Stiri actuale
O judecătoare de la Curtea de Apel București confirmă dezvăluirile Recorder: „Suntem terorizaţi cu acţiuni disciplinare”

Dezvăluirile făcute jurnaliștii de la Recorder, care au prezentat într-un documentar mărturiile unor judecători și procurori, au provocat o premieră la Curtea de Apel București: conferință de presă publică, trasmisă live, pentru a răspunde acuzațiilor.

Ministrul Justiției cere verificări rapide: „Mass-media ridică întrebări. Conferinţa Curţii de Apel, un demers adecvat”
Stiri actuale
Ministrul Justiției cere verificări rapide: „Mass-media ridică întrebări. Conferinţa Curţii de Apel, un demers adecvat”

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat joi, că responsabilitatea de a analiza situaţii concrete revine celor care au competenţele, potrivit legii şi trebuie să facă acest lucru cu promptitudine, el arătând că a urmărit conferinţa Curţii de Apel

Președinta CAB, despre criza magistraților: „Tribunale precum Teleorman și Călărași nu răspund nevoilor de viață socială”
Stiri actuale
Președinta CAB, despre criza magistraților: „Tribunale precum Teleorman și Călărași nu răspund nevoilor de viață socială”

Președinta Curții de Apel București, Liana Arsenie, a declarat joi că tribunalele din țară rămân fără judecători pentru că „nu corespund nevoilor sociale” ale candidaților.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 11 Decembrie 2025

48:32

Alt Text!
Vorbește Lumea
11 Decembrie 2025

01:46:46

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
10 Decembrie 2025

01:31:59

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28