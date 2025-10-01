Programul guvernamental de panouri fotovoltaice pentru agricultori începe să-și arate utilitatea. Ce spune un producător

Facturile uriașe la utilități îi forţează pe fermieri și procesatori să își instaleze panouri fotovoltaice pe hale și magazine. După doi ani de la anunțarea primelor fonduri europene, încep să apară primele rezultate.

Aproape 600 de ferme au primit aprobare pentru a deveni independente energetic pe banii statului, cu toate că cererea a fost de patru ori mai mare. Într-o fabrică din Prahova se fac zilnic zeci de tone de patiserie, așa că utilajele lucrează non stop. Consumul de energie este uriaș și cu toate că nu variază mult de la lună la lună, facturile sunt uriaşe.

Ciprian Popa, director de producție: „Chiar am avut astfel de situații în anii precedenți în care de la un cost cu energia de 100.000 de lei pe lună am ajuns la 300.000 în cealaltă lună. A fost o situație foarte dificilă. Înseamnă, de fapt, lipsa de predictibilitate a cheltuielilor, faptul că nu te mai încadrezi în proiecțiile tale bugetare, trebuie să tai cheltuieli de la investiții.”

Ca să nu mai ajungă în această situație, administratorii și-au făcut curaj și au cerut 110.000 de euro de la stat pentru panouri fotovoltaice. Acum așteaptă prima factură cu preț redus.

Bogdan Miclici, manager de operațiuni: „Am depus documentația în 2023. În 2024, în decembrie, am aflat că suntem eligibili și că suntem acceptați pentru finanțare. Și contractele de finanțare le-am semnat anul acesta, în februarie”.

Reporter: Destul de greu!

Bogdan Miclici: „Da, dar până la urmă contează partea finală, nu? Sunt foarte bucuros că am reușit. E o reușită și atunci trebuie sărbătorită!”

Și nu sunt singurii care au sărbătorit. Fondurile anunțate de autorități încă de acum doi ani pentru independența energetică a companiilor din sectorul agricol au avut un succes răsunător.

Pe 45 de ferme și fabrici din mai multe zone din țară au fost montate deja panourile fotovoltaice. Proiectele au fost finalizate și produc deja primele efecte. Mai sunt însă alte 530 de astfel de spații pe care urmează să fie montate alte panouri fotovoltaice. Proiectele în cauză au fost aprobate însă mai au nevoie de timp pentru implementare.

Dan Tudose, reprezentantul unei firme de fotovoltaice: „În sectorul agricol cererea provine în principal din domeniul avicol, legumicultură și pomicultură. Avem cereri constante astfel încât acești întreprinzători din industriile agricole să-și reducă facturile de energie.”

Este pentru prima dată când autoritățile au dat bani pentru independența energetică a fermelor. Iar bătălia nu a fost ușoară.

Cătălin Nuțu, directorul de relații publice al AFIR: „În aceste sesiuni noi am primit 2377 de proiecte prin care au fost solicitate fonduri de 500 de milioane de euro. Intenția și cererea au fost mult peste alocare.”

Cu facturile reduse, fermierii și procesatorii şi-ar putea permite să producă inclusiv iarna.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













