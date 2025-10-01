Programul guvernamental de panouri fotovoltaice pentru agricultori începe să-și arate utilitatea. Ce spune un producător

Stiri Diverse
01-10-2025 | 20:00
×
Codul embed a fost copiat

Facturile uriașe la utilități îi forţează pe fermieri și procesatori să își instaleze panouri fotovoltaice pe hale și magazine. După doi ani de la anunțarea primelor fonduri europene, încep să apară primele rezultate.

autor
Larisa Antal

Aproape 600 de ferme au primit aprobare pentru a deveni independente energetic pe banii statului, cu toate că cererea a fost de patru ori mai mare. Într-o fabrică din Prahova se fac zilnic zeci de tone de patiserie, așa că utilajele lucrează non stop. Consumul de energie este uriaș și cu toate că nu variază mult de la lună la lună, facturile sunt uriaşe.

Ciprian Popa, director de producție: „Chiar am avut astfel de situații în anii precedenți în care de la un cost cu energia de 100.000 de lei pe lună am ajuns la 300.000 în cealaltă lună. A fost o situație foarte dificilă. Înseamnă, de fapt, lipsa de predictibilitate a cheltuielilor, faptul că nu te mai încadrezi în proiecțiile tale bugetare, trebuie să tai cheltuieli de la investiții.”

Ca să nu mai ajungă în această situație, administratorii și-au făcut curaj și au cerut 110.000 de euro de la stat pentru panouri fotovoltaice. Acum așteaptă prima factură cu preț redus.

Bogdan Miclici, manager de operațiuni: Am depus documentația în 2023. În 2024, în decembrie, am aflat că suntem eligibili și că suntem acceptați pentru finanțare. Și contractele de finanțare le-am semnat anul acesta, în februarie”.

Citește și
pompe de caldura
Alternative pentru a reduce costurile la căldură. Panourile fotovoltaice și pompele devin tot mai căutate de români

Reporter: Destul de greu!

Bogdan Miclici: „Da, dar până la urmă contează partea finală, nu? Sunt foarte bucuros că am reușit. E o reușită și atunci trebuie sărbătorită!

Și nu sunt singurii care au sărbătorit. Fondurile anunțate de autorități încă de acum doi ani pentru independența energetică a companiilor din sectorul agricol au avut un succes răsunător.

Pe 45 de ferme și fabrici din mai multe zone din țară au fost montate deja panourile fotovoltaice. Proiectele au fost finalizate și produc deja primele efecte. Mai sunt însă alte 530 de astfel de spații pe care urmează să fie montate alte panouri fotovoltaice. Proiectele în cauză au fost aprobate însă mai au nevoie de timp pentru implementare.

Dan Tudose, reprezentantul unei firme de fotovoltaice: „În sectorul agricol cererea provine în principal din domeniul avicol, legumicultură și pomicultură. Avem cereri constante astfel încât acești întreprinzători din industriile agricole să-și reducă facturile de energie.”

Este pentru prima dată când autoritățile au dat bani pentru independența energetică a fermelor. Iar bătălia nu a fost ușoară.

Cătălin Nuțu, directorul de relații publice al AFIR:În aceste sesiuni noi am primit 2377 de proiecte prin care au fost solicitate fonduri de 500 de milioane de euro. Intenția și cererea au fost mult peste alocare.”

Cu facturile reduse, fermierii și procesatorii şi-ar putea permite să producă inclusiv iarna.

Sursa: Pro TV

Etichete: fermieri, panouri fotovoltaice,

Dată publicare: 01-10-2025 20:00

Articol recomandat de sport.ro
Ce se întâmplă, de fapt, cu Valentin Ceaușescu, după vestea că ar fi grav bolnav: ”Am vorbit cu el”
Ce se întâmplă, de fapt, cu Valentin Ceaușescu, după vestea că ar fi grav bolnav: ”Am vorbit cu el”
Citește și...
Incendiu la Conacul lui Maldăr, monument istoric din Vâlcea. Anexele mistuite de flăcări aveau panouri fotovoltaice
Stiri actuale
Incendiu la Conacul lui Maldăr, monument istoric din Vâlcea. Anexele mistuite de flăcări aveau panouri fotovoltaice

S-a dat alarma marți seară, după ce pompierii au fost anunțați că un incendiu a izbucnit la Conacul lui Maldăr - o culă oltenească, monument istoric, din județul Vâlcea.

Alternative pentru a reduce costurile la căldură. Panourile fotovoltaice și pompele devin tot mai căutate de români
Stiri actuale
Alternative pentru a reduce costurile la căldură. Panourile fotovoltaice și pompele devin tot mai căutate de români

În contextul scumpirilor din ultima perioadă, tot mai mulți români caută soluții să facă economie la factura de electricitate. Așa că aleg să treacă pe energie „verde”, care le asigură independență.

Incendiu la o fabrică de colectare a uleiului din Galați. Explozia, evitată la timp
Stiri actuale
Incendiu la o fabrică de colectare a uleiului din Galați. Explozia, evitată la timp

Incendiu violent într-o localitate din apropiere de Galați. O fabrică de colectare a uleiului alimentar uzat a luat foc. Înăuntru se aflau baterii fotovoltaice, din cauza cărora a existat risc de explozie.

ANAF anchetează fraude cu panouri fotovoltaice de milioane de lei. Firme-fantomă și persoane din umbră, vizate
Stiri actuale
ANAF anchetează fraude cu panouri fotovoltaice de milioane de lei. Firme-fantomă și persoane din umbră, vizate

ANAF investighează posibile fraude cu panouri fotovoltaice cu prejudicii de milioane de lei.

Guvernul anunță deblocarea unui capitol din PNRR. Peste 100.000 de gospodării pot primi bani pentru eficiență energetică
Stiri Economice
Guvernul anunță deblocarea unui capitol din PNRR. Peste 100.000 de gospodării pot primi bani pentru eficiență energetică

Componenta RePowerEU din PNRR privind voucherele pentru cetăţenii care deţin panouri fotovoltaice şi voucherele pentru populaţia vulnerabilă energetic a fost deblocată, a transmis ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru.  

Recomandări
Guvernul a adoptat rectificarea bugetară. Executivul dă mai mulți bani pentru pensii, salarii și plata dobânzilor
Stiri Politice
Guvernul a adoptat rectificarea bugetară. Executivul dă mai mulți bani pentru pensii, salarii și plata dobânzilor

Guvernul a adoptat noua rectificare bugetară. Prin noua împărțire a banilor vor fi acoperite cheltuielile cu salariile, pensiile și indemnizațiile, iar restul banilor sunt destinați investițiilor. Până la finalul anului ar putea urma o nouă rectificare.

Spitalul unde au murit copii infectați cu o bacterie a plătit firme de curățenie care nu prestau, cu peste 55.000 de lei
Stiri actuale
Spitalul unde au murit copii infectați cu o bacterie a plătit firme de curățenie care nu prestau, cu peste 55.000 de lei

Neregulile de la Spitalul de Copii Sfânta Maria din Iași se țin lanț. Două rapoarte ale Curții de Conturi arată că cei din conducere nu au respectat legea ani la rând și au dat bani pentru firme de curățenie care nu își făceau treaba.

Vremea se schimbă radical în România. Furtuni violente în București. Zonele unde va fi viscol
Stiri actuale
Vremea se schimbă radical în România. Furtuni violente în București. Zonele unde va fi viscol

Pregătiți-vă hainele groase, pentru că vremea se schimbă radical. De joi, în jumătate de ţară avem cod portocaliu de ploi abundente, lapoviţă şi chiar ninsori. Inclusiv în Bucureşti sunt aşteptate furtuni violente.

Top citite
1 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 1 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va câștiga bani frumoși
2 alcool
Shutterstock
Stiri externe
Brazilia anchetează intoxicații cu alcool contrafăcut. Trei oameni au murit, iar poliția suspectează crimă organizată
3 Gara de Nord, călători
Inquam Photos / George Calin
Stiri actuale
Zece trenuri care circulă de la Gara Nord la Aeroportul Henri Coandă vor fi suspendate timp de patru zile
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 01 Octombrie 2025

49:04

Alt Text!
La Măruță
01 Octombrie 2025

01:30:50

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
01 Octombrie 2025

01:46:15

Alt Text!
iBani
iBani - 30 Septembrie 2025

17:04

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28