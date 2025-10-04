Cartoful, o legumă tot mai rară în România. La Miercurea-Ciuc, pentru unii fermieri nu mai e rentabil să-l scoată din pământ

Stiri Diverse
04-10-2025 | 19:24
Producția de cartofi este în scădere în țara noastră. În centru, unde s-a terminat recoltatul, fermierii n-au obținut nici jumătate din cantitatea normală.

autor
Ciprian Pârvu,  Natașa Paraschiv

De vină a fost vara secetoasă și fierbinte care a pârjolit câmpurile. Sunt deja 6 ani consecutivi cu recolte slabe și tot mai mulţi se gândesc să renunțe la această cultură.

În urmă cu 5 ani, un depozit din Miercurea Ciuc era plin cu saci de cartofi. Acum nu s-a umplut nici pe jumătate. Problema nu e doar cantitatea, ci şi calitatea cartofilor: sunt mici, iar fermierul se teme că nu va avea cui să-i vândă. Cultura a început bine primăvara, dar vara n-a mai adus deloc ploaie.

Hella Hunor, fermier: „Anul ăsta am avut în jur de 17 tone la hectar, iar anul trecut am avut peste 30 de tone. Nu cred că putem valorifica, nu arată fain pe piață"

Birta Elemer a investit anul trecut peste 25.000 de lei în forarea unui puţ care să-i asigure irigarea celor 20 de hectare cu cartofi. Dar n-a apucat să stropească nici măcar o zi, pentru că în lipsa ploilor rezerva de apă din sol a scăzut dramatic.

Birta Elemer, fermier: Apă este, numai că nu e de ajuns pentru un sistem de irigație, ar trebui să avem măcar 5 sau 10 litri de apă pe secundă. Aici avem undeva în jur de 1 litru."

În aceste condiții, a reuşit să strângă de pe câmp doar 15 tone la hectar, jumătate față de toamna trecută. Anul acesta cu recolte slabe vine după alţi 5 în care producția de cartofi a scăzut continuu.

Robert Szep, director Institutul de Cercetare-Dezvoltare Miercurea Ciuc: „Sunt fermieri care au renunțat să mai scoată cartoful din sol, pentru că prețul de recoltare al acestuia depășea cu mult prețul de valorificare."

Reacția ministrului Agriculturii

Mulţi fermieri se gândesc să renunţe la cartofi şi să pună în locul lor porumb, cereale şi rapiță. De altfel, se vede şi în statistici că suprafeţele cu cartofi scad de la un an la altul.

Prezent la deschiderea unui târg de toamnă la Pitești, ministrul agriculturii spune că nu vom duce lipsă de cartofi.

Florin Ionuț Barbu, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale: „Eu nu cred că trebuie să ne facem probleme din punct de vedere al producțiilor la noi în România. Penurie de alimente n-am avut niciodată în România."

Centrul de cercetări al Comisiei Europene avertizează că seceta şi valurile repetate de căldură din timpul verii au dus la recolte tot mai mici în Ungaria, România, Bulgaria și din Turcia.

Sursa: Pro TV

Etichete: fermieri, miercurea ciuc, cartofi, legume,

Dată publicare: 04-10-2025 19:24

